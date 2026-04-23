YT借JACE炒作戀情惹公憤！周殷廷變「Market廷」被爆正印係38歲落選港姐「失婚KOL」
周殷廷Jace英國蜜照曝光 突認愛全城恭賀
事緣早前有網民喺英國街頭野生捕獲YT同Jace陳凱詠一齊行市集，當時兩人表現親密，完全放下戒心，令戀情傳聞甚囂塵上。估唔到YT返港後竟然唔再避忌，直接喺社交網貼出同Jace嘅攬腰合照，並附上心心符號，猶如投下震撼彈。呢個「官宣」舉動即時引嚟Gin Lee等大批圈中人同網民留言恭喜，令二人嘅情侶關係更加似層層，全城都以為YT終於要結束單身，同相識多年嘅Jace修成正果。
新歌宣傳惹反感 網民怒封Market廷
正當全城沉浸喺祝福嘅氛圍中，YT第二日就揭曉謎底，原來一切都係為咗宣傳佢包辦曲詞監嘅新歌《今世情人》，而Jace只係MV女主角。呢個驚天大反轉即時辣㷫一眾真心祝福嘅網民，大家紛紛湧入佢嘅社交平台鬧爆，留言表示「我哋唔係要你出歌啊，要你出Pool」、「講完恭喜唔應我就知你又出招」，覺得感情被玩弄。YT呢次為谷新歌而消費緋聞嘅做法，令佢形象插水，更被網民戲謔為「Market廷」，批評佢為咗宣傳無所不用其極。
煙幕背後另有正印 驚爆戀上失婚KOL梁雅琳
雖然同Jace嘅戀情係假，但網民嘅偵探頭腦並冇停止運作，更順藤摸瓜踢爆YT嘅「正印女友」其實係38歲嘅飲食界KOL梁雅琳（Hilda）！有眼利網民發現，喺YT演唱會花絮剪輯而成嘅《晨星》MV中，Hilda曾現身後台，而YT講過後台出現嘅都係佢最親嘅人。此外，Hilda亦被指多次出現喺YT嘅慶功宴同MV幕後花絮，甚至2021年，她曾替YT執導、李幸倪跟張學友的合唱歌《日出時讓街燈安睡》拍攝MV。兩人更被發現疑似喺新加坡甜蜜食早餐，種種蛛絲馬跡令呢段地下情逐漸浮面。
梁雅琳背景大起底 曾選港姐單親媽媽
呢位傳聞中嘅「YT嫂」梁雅琳來頭絕對唔簡單！佢曾參加《2008年度香港小姐競選》並殺入五強，雖然大熱倒灶，但之後轉戰飲食界發展得有聲有色，成為知名嘅媒體廚師同低碳飲食KOL。Hilda曾喺2023年與前夫離婚，並獨力撫養一名女兒。佢曾感性發文，指自己經歷過人生低潮，但憑藉毅力創立自家低碳餅店，事業相當成功。如今被爆出同YT嘅戀情，唔少網民都對呢位勵志嘅單親媽媽充滿好奇，想知佢同YT嘅感情發展係點。