YT借JACE炒作戀情惹公憤！周殷廷變「Market廷」被爆正印係38歲落選港姐「失婚KOL」

歌手周殷廷（YT）近日事業得意，估唔到感情生活仲精彩！日前佢同Jace陳凱詠突然喺社交平台大晒親密攬攬合照，仲加埋心心emoji，一度引爆全城恭賀，以為佢哋終於要「出Pool」。點知呢場戀情騷只係為新歌《今世情人》鋪路嘅宣傳技倆，搞到大批歌迷由祝福變嬲豬，仲封佢做「Market廷」。不過一波未平一波又起，正當大家鬧爆佢嘅宣傳手法之際，網民竟然踢爆MV女主角只係煙幕，YT嘅真命天女原來另有其人，仲要係一位大有來頭嘅失婚KOL！