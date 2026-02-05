YT周殷廷School Tour網民激憤投訴 老師雙重標準阻合照引眾怒

周殷廷（YT）展開School Tour義演本是美事一樁，但一名網民在社交平台Threads的激動投訴卻意外揭露校園管理爭議。該名學生痛訴在YT到訪學校當日，老師事前要求學生將手機鎖起不准攜帶，但其他班級學生卻獲准拍照錄影，令他錯失與偶像合照機會，最終在嘗試借用朋友手機時更被老師攔阻，引發網民熱烈討論校園雙重標準問題。