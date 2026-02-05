YT周殷廷School Tour網民激憤投訴 老師雙重標準阻合照引眾怒
網民痛訴錯失YT合照機會
該名網民在Threads詳細描述事發經過，表示學校當日請來YT但事前完全沒有通知學生。他指出其他班級的老師早已告知學生YT會到訪，更鼓勵學生準備手機到禮堂拍攝，但帶領他們班級的老師卻在臨出發前要求學生將手機鎖起。該學生因擔心老師檢查而沒有攜帶手機，豈料到達禮堂後才發現所有人都知道YT會來訪。當YT開始表演並表示學生可以拿出手機拍攝時，該學生只能在旁邊眼巴巴看著其他同學錄影和拍照。最令他憤怒的是，當大合照結束後他嘗試借用朋友手機與YT合照時，老師們卻突然衝出來攔阻，令他徹底錯失機會。
網民紛紛聲援痛批老師做法
這個投訴帖文迅速引起網民共鳴，大量留言聲援該名學生並痛批老師的雙重標準做法。網民深有感觸地表示：「我希望大家不要覺得會這樣做的老師就一定是年紀大，好多時候心地唔好同年紀真係無關係」，更透露自己經常聽到一些老師在飯桌上數說學生是非，但因害怕影響人際關係而選擇忍氣吞聲。另有網民直接質疑該老師是否「好古老石山嗰種人」，亦有網民建議學生可以作出投訴，認為老師的行為過分。不過亦有網民以較為理性的角度分析，認為該學生的憤怒情緒可以理解，並表示「佢無做錯，你嬲都岩，人生就係咁」。有網民更透露自己的子女同樣遇到類似情況，沒有攜帶手機到場，但慶幸來訪的並非孩子最喜愛的藝人。
其他學生成功與YT合照引對比
與該名網民的遭遇形成強烈對比的是，不少其他學生成功在社交平台分享與YT的合照，顯示校方在管理上確實存在不一致的情況。這些成功拍照的學生照片在網上廣泛流傳，更加突顯了該名投訴學生的失落和不公平待遇。網民紛紛為他感到不值，認為在如此難得的機會下，校方應該給予所有學生平等的拍照機會。
YT School Tour計劃獲200間學校響應
據了解，YT的School Tour義演計劃已獲得超過200間學校邀請，他承諾只要學校提出邀請就必定前往分享。這個為期一年的計劃源於一年前一位女學生的故事，該學生原本不想讀書，但在YT鼓勵下重新振作並成功考上大學，令YT深受啟發決定展開全港校園巡迴。在首站中華基督教會扶輪中學的分享會上，YT不但分享奮鬥經歷，更獻唱歌曲《晨星》並邀請校長合唱，氣氛熱烈。他更在活動結束前承諾將來會在紅館舉行演唱會，與學生們「紅館見」。