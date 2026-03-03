周永恆被內地妻斬纜爆已搞離婚近1年 前女團成員怒斥被呃感情 遭赤裸上門騷擾
陳薇斬纜世紀賤男 親證離婚程序進行近一年
事件源於日前有網民在港鐵車廂撞破Roy攬女，當時Roy急急澄清該「妙齡女子」其實是太太Britni，更大讚太太「不嬲咁索」。Britni亦一度配合演出，在社交平台自嘲是「40歲的妙齡少女」，令外界以為兩公婆已經雨過天青。怎料劇情在今日凌晨出現戲劇性反轉，Britni突然在IG Story發文澄清真相，爆出「本人較早前已委托律師處理緊離婚程序，程序進行緊差唔多一年」。她更解釋當日車廂相擁是因為Roy屋企正處理白事，她只是陪同奔喪，並非外界想像的恩愛場面。
周曉彤爆料慘被呃婚姻狀況 怒斥Roy千萬個大話
就在「車廂攬女」事件曝光的同時，前女子組合MVG成員周曉彤（Ivy）亦加入戰團，在網上大爆Roy多宗罪。Ivy在Threads轉發Roy的攬女相，怒斥「真係世紀賤男周永恒，你都呃得我透，呃我話離左婚，千萬個大話」。她接受訪問時承認與Roy曾有短暫情侶關係，由去年9月至今年1月共拍拖4個月。Ivy指Roy聲稱Britni給他戴綠帽、沒有家庭溫暖，她見小朋友可憐才幫忙照顧，怎料卻墮入情網。最令人震驚的是，Ivy更指控Roy分手後行為恐怖，不但跟蹤、要挾，甚至自殘後屈她傷人，令她要多次報警求助。
周永恆赤裸上門騷擾 周曉彤連家都不敢回
周曉彤近五個月來持續受到周永恆的瘋狂纏擾，她更哭訴周永恆甚至曾赤裸上身到她家門前發狂，讓她極度恐慌，連家都不敢回。周曉彤透露，她與周永恆相識多年，關係一直以「父女」相稱，她曾對周永恆說過「如果40歲前未嫁，就給你一個機會」，沒想到這句玩笑話竟被對方牢牢記住。去年九月，周永恆以妻子出軌、兒子無人照顧為由，請求周曉彤幫忙照顧兒子，周曉彤一口答應。然而，這份善意卻被周永恆扭曲為機會，他不僅聲稱自己被音樂人「L先生」性侵，更試圖搬到周曉彤家中同居。在遭到堅決拒絕後，周永恆便開始了三更半夜上門狂按門鈴、跟蹤甚至發出死亡恐嚇等一連串失控行為。
Roy承認分居期間偷食 反問一腳踏幾多船又點
對於Ivy的指控，Roy承認在與Britni分居期間曾與Ivy拍拖，但他強調早已向Ivy交代婚姻狀況，並沒有隱瞞。Roy的回應貫徹其「渣男」本色，接受傳媒訪問時竟表示「我夠膽講就算我一腳踏幾多船又點？我唔需要瞞佢、呃佢，我亦唔係明星，只係一個運輸工人」。他更反指Ivy是因為不滿他組女團的計劃才因愛成恨。這種理直氣壯的態度，完全暴露了他對感情的不負責任態度，難怪被網民封為「世紀賤男」。
無辜兒子慘變人球 周曉彤心痛孩子被藏起不上學
在整起事件中，最讓周曉彤心痛的是周永恆年幼的兒子慘變「人球」。周曉彤在幫忙照顧期間與孩子建立了深厚感情，她聲淚俱下地表示，孩子非常乖巧聽話，但周永恆的失控行為已嚴重影響到兒子的正常生活，甚至被發現曾將兒子藏起來不讓他上學。周曉彤希望這次事件曝光後，能引起社會關注，若周永恆夫婦最終走上離婚之路，期望孩子的撫養權能得到妥善安排，讓無辜的小朋友能重獲安穩正常的童年。她也喊話希望周永恆能盡快冷靜下來，不要再做出傷害他人的行為。
網民熱議世紀賤男行徑 同情兩位女性受害者
事件曝光後，網民紛紛在各大社交平台熱議，大部分人都同情陳薇和周曉彤的遭遇。有網民留言「呢個男人真係渣到無朋友」、「兩個女人都係受害者，最慘係個仔」、「周永恆真係世紀賤男實至名歸」。也有人質疑為何兩位女性會被同一個男人欺騙，但更多聲音認為「渣男最叻就係呃人」、「佢哋都係善良先至會被利用」。不少網民呼籲相關部門關注兒童福利問題，確保無辜的孩子不會因為父母的糾紛而受到傷害。