周永恆被內地妻斬纜爆已搞離婚近1年 前女團成員怒斥被呃感情 遭赤裸上門騷擾

前歌手周永恆（Roy）的感情生活再度掀起軒然大波，這次不只是單純的偷食醜聞，而是一場涉及謊言、背叛、騷擾甚至性侵指控的離婚羅生門。當太太陳薇（Britni）親自爆出已辦離婚手續近一年，前MVG成員周曉彤（Ivy）同時踢爆被呃感情兼遭瘋狂纏擾，這個「世紀賤男」的真面目終於完全曝光。究竟在這場三角戀糾紛中，誰是真正的受害者？誰又是不折不扣的加害者？