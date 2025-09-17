41歲周永恆驚現啟德街頭Busking展歌喉 網民：一手靚牌自己打爛

41歲的藝人周永恆（Roy）過往因藏毒、家暴及婚外情等負面新聞，導致形象插水，事業一落千丈。近年他努力洗心革面，轉行做外賣員自力更生，惟早前因違規踩「風火輪」送外賣被捕，再度失業。不過，他未有氣餒，轉行做裝修，更與朋友合資開公司。近日有網民在街頭捕獲他Busking，片段曝光後引發網民熱議，反應相當兩極。