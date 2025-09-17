41歲周永恆驚現啟德街頭Busking展歌喉 網民：一手靚牌自己打爛

41歲的藝人周永恆（Roy）過往因藏毒、家暴及婚外情等負面新聞，導致形象插水，事業一落千丈。近年他努力洗心革面，轉行做外賣員自力更生，惟早前因違規踩「風火輪」送外賣被捕，再度失業。不過，他未有氣餒，轉行做裝修，更與朋友合資開公司。近日有網民在街頭捕獲他Busking，片段曝光後引發網民熱議，反應相當兩極。
他透露，除從事裝修工作外，還主持網絡節目及拍攝音樂相關影片。（圖片來源：網上圖片）
周永恆向媒體透露，他與兄弟合夥開設了一家裝修公司，每日收入大約1千港元。（圖片來源：網上圖片）
周永恆在影片中表示，他穿上保護衣及眼罩進行噴油等工作（圖片來源：網上圖片）

驚現啟德街頭Jam歌

日前，有位自稱「觀塘區佛系 busker」的網民在啟德AirSide商場附近表演時，偶遇路過的周永恆。周永恆見到結他後一時技癢，主動加入與對方一齊Jam歌。從影片中可見，染了一頭淺金髮、身穿灰色背心的周永恆打扮年輕，Chok住彈奏電結他，非常享受在音樂世界中，獻唱自己的新創作歌曲。

非常享受在音樂世界中（圖片來源：Threads）
非常享受在音樂世界中（圖片來源：Threads）

Busker激讚歌聲動人

該名Busker事後將影片分享至社交平台，並大讚周永恆的歌喉：「玩玩吓busking遇到周永恆一齊jam歌。老實講真係幾好聽。」他表示雖然未聽過周永恆唱的歌，因為對方出道時自己年紀尚小，但從歌聲中能真實地感受到對方的心境，並指：「聽佢最近寫過兩首歌真心好聽，真係feel到佢嘅心境。」

網民留言盼重回正軌

周永恆街頭獻唱的影片引來大批網民留言，不少人對他的音樂才華表示肯定，並留言鼓勵他重回正軌，紛紛表示：「好聽，希望會正常返」、「佢唱歌冇問題㗎」、「佢應該仲有keep住玩結他。真係鍾意音樂」、「講真他當年都好唱得，而家一樣唱得好好！」認為他只要腳踏實地，總有被接納的一天。

舊事重提狠批難原諒

雖然有支持的聲音，但亦有大批網民對周永恆的過往劣跡無法釋懷，重提他家暴及婚外情等舊聞，狠批他「一手靚牌，自己打爛」。更有網民直斥：「打女人婚外情道友，有人讚佢都幾勁。respect」，認為江山易改本性難移，對他是否真心改過抱持懷疑態度，反應相當兩極化。

罕有開腔回應

影片瘋傳後，昨日（16日）周永恆罕有開腔回應，疑似寄望大家給他一個改過自新的機會，於社交平台上用17個字寫下：「一個舊嘅生命想有一個新嘅人生，可以嗎？」

（圖片來源：Facebook）

