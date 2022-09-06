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37歲周永恒唔做人渣做湊仔公近況曝光 氹餅印仔仔瞓覺慈父上身

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當年自認係人渣的世紀賤男周永恒與趙頌茹結婚不過4年，育有2個女兒，但2014年突爆婚外情，2017年離婚後，火速和內地女友陳薇（Britni）奉子成婚，囝囝至今已經4歲，仲同爸爸餅印一樣！

周永恒2017年離婚後，火速和內地女友Britni奉子成婚。
周永恒2017年離婚後，火速和內地女友Britni奉子成婚。（圖片來源：[email protected]
周永恒囝囝今年4歲，同爸爸餅印一樣！
周永恒囝囝今年4歲，同爸爸餅印一樣！（圖片來源：[email protected]_xo）
周永恒帶囝囝到大棠滑草，享受親子樂。
周永恒帶囝囝到大棠滑草，享受親子樂。（圖片來源：[email protected]_xo）

周永恒涉再婚後變低調

現年37歲的周永恒同趙頌茹離婚後一度非常高調，又同組合O.M.G成員、當時23歲的黃芊詠拍拖。不過自佢同內地妻Britni結婚後就變得低調，但2019年底於尖沙嘴一間便利店內涉同另一男子打架，被警方拘捕時跪拜警察求情，此後絕少公開露面，不過他的內地妻Britni不時都會在IG分享他的生活照。

周永恒內地妻Britni自拍大騷好身形。
周永恒內地妻Britni自拍大騷好身形。（圖片來源：[email protected]_xo）
周永恒被囝囝摸臉，一臉慈父樣。
周永恒被囝囝摸臉，一臉慈父樣。（圖片來源：[email protected]_xo）

被餅印囝囝摸臉一臉勁冧

Britni昨晚分享4歲囝囝睇圖書的照片，日前更與囝囝賣旗籌款，並寫道：「K1最後一次參加舊校嘅活動就係賣旗啦！都算最後做咗一件有意義嘅事。」對上一張相就見到囝囝一邊摸住爸爸周永恒塊面，一邊想打機，Britni留言：「瞓覺啦你學人打機。」周永恒則一臉冧樣！囝囝皮膚白晢，有一對雙眼皮好明顯的大眼睛，似足爸爸，非常可愛。

周永恒 Britni日前與囝囝賣旗做善事。
Britni日前與囝囝賣旗做善事。（圖片來源：[email protected]_xo）
周永恒囝囝BB時已勁似爸爸，眼仔睩睩好可愛。
周永恒囝囝BB時已勁似爸爸，眼仔睩睩好可愛。（圖片來源：新傳媒資料庫）
周永恒當年手抱出生100日的兒子，太太陳薇則在傍輕碰兒子的臉頰。
周永恒當年手抱出生100日的兒子，太太陳薇則在傍輕碰兒子的臉頰。（圖片來源：新傳媒資料庫）
周永恒 騎膊馬係老竇湊仔指定動作。
騎膊馬係老竇湊仔指定動作。（圖片來源：新傳媒資料庫）
周永恒近年注重家庭樂，拖着囝囝同遊濕地公園。
周永恒近年注重家庭樂，拖着囝囝同遊濕地公園。（圖片來源：[email protected]_xo）
周永恒陪仔到公園玩，小心翼翼怕他跌倒。
周永恒陪仔到公園玩，小心翼翼怕他跌倒。（圖片來源：[email protected]_xo）
周永恒囝囝第一次飲汽水，表情趣怪。
周永恒囝囝第一次飲汽水，表情趣怪。（圖片來源：[email protected]_xo）

背前妻阿Yu偷食小花封賤男

不少網民都表示如果周永恒識得修心養性，都可以話為時未晚！當年周永恒與趙頌茹（Ｂ阿Yu）結婚不過4年，育有2個女兒，但2014年突爆婚外情，事緣趙頌茹揭發人渣偷食，小三正是周永恒模特兒公司拍檔、港視小花劉依靜（Ruby），同時二人情慾短片流出，周永恒自此被封為世紀賤男。

周永恒 渣男
周永恒與前妻趙頌茹育有2個女兒。（圖片來源：新傳媒資料庫）
周永恒 渣男
躁底周永恒更一度動粗，曾令阿Yu下巴及面部受傷須送院縫針，更登阿Yu娘家家門，吐口水及用粗口辱罵外父外母，涉嫌刑事恐嚇被拘捕，最後法庭裁定普通襲擊罪成。（圖片來源：新傳媒資料庫）
周永恒 渣男
（圖片來源：新傳媒資料庫）

趙頌茹離婚後獨力撫養兩女

躁底周永恒更一度動粗，令趙頌茹下巴及面部受傷須送院縫針，更登趙頌茹娘家家門，吐口水及用粗口辱罵外父外母，涉嫌刑事恐嚇被拘捕，最後法庭裁定普通襲擊罪成。周永恒曾一度聲淚俱下讀出公開悔過書，自稱人渣兼鬧自己「賤格，鹹濕同貪玩」。趙頌茹多年來獨力撫養兩個囡囡，兩個囡囡都知道爸爸再婚，趙頌茹都有大方祝福對方。

周永恒 趙頌茹近年活躍幕前，早前在劇集《金宵大廈2》演單身媽媽。
趙頌茹近年活躍幕前，早前在劇集《金宵大廈2》演單身媽媽。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_xo、[email protected][email protected]

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