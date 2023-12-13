周海媚去世｜演周芷若至今仍無人可超越 細數9大經典角色
周海媚｜參選1985年香港小姐 未入總決賽落敗
85年17歲嘅周海媚參選香港小姐，雖然入唔到第二round（冠軍由謝寧奪得） ，但獲召進入無綫第1期藝員進修班，最終成為當家花旦之一。呢張泳裝環節相，盡顯海味均勻嘅身材同24吋小蠻腰。
細數周海媚9大經典角色
周海媚經典角色1｜1985年《楊家將》周海媚處女演出
周海媚完成藝員進修班，即獲派演卡士史上最強嘅無綫18周年台慶劇《楊家將》，演楊九妹楊延瑛一角，一身戎裝揸利劍，英姿颯颯遇敵即殺。
周海媚經典角色2｜1987年 周海媚與嘉玲拍劇爭仔
周海媚87年喺清裝劇《杜心五》擔任第二主角，但演杜心五嘅鄭少秋劇中畀老竇強迫娶海味，由於秋官鍾情女主角劉嘉玲，拜堂日竟留信走佬，相中海味同嘉玲老友鬼鬼，查實劇中係情敵。
周海媚經典角色3｜1989年 黎明緋聞《回到未嫁時》
周海媚89年同黎明（Leon）合作拍科幻穿越愛情喜劇《回到未嫁時》時，傳出同年同月生日嘅兩人，因拍劇日久生情而擦出愛火花，後因感情轉淡分手收場，但 Leon至今都冇承認呢段戀情。
周海媚經典角色4｜1994年《倚天屠龍記》周海媚28歲被封「最美周芷若」
周海媚94年接演台灣電視劇《倚天屠龍記》，無論樣貌、裝扮、表情、眼神、性格同舉止都相當接近小說嘅周芷若，更獲金庸先生嘅肯定，被喻為史上「最美周芷若」。
周海媚經典角色5｜1997年《大鬧廣昌隆》周海媚「小芙蓉」清純長情最經典
由周海媚和林家棟主演的《大鬧廣昌隆》同樣於1997年推出，周海媚於劇中飾演長期寄居於紙扇內的女鬼「小芙蓉」，在機緣巧合的情況下被林家棟釋放到人間。當時周海媚於劇中造型夠曬可愛又清純，令她憑「小芙蓉」一角爆紅，成為當年無數男觀眾的夢中情人。
周海媚經典角色6｜2009年《學警狙擊》 程若芯與「Laughing哥」合作
2009年，周海媚回巢TVB拍《學警狙擊》。劇中她與苗僑偉、「Laughing哥」謝天華、吳卓羲等演員合作。這次亦是她罕有出演警匪劇的作品。
周海媚經典角色7｜2009年《蔡鍔與小鳳仙》與劉松仁演情侶
另一套經典作品要數《蔡鍔與小鳳仙》，劇中與劉松仁飾演情侶，周海媚一身旗袍造型女人味十足，非常有氣質。
周海媚經典角色8｜2014年《武媚娘傳奇》楊淑妃大騷豐滿身材
周海媚於2014年挑戰宮廷劇，參演內地劇集《武媚娘傳奇》，其中飾演「楊淑妃」一角，此劇和范冰冰、張鈞甯、李治廷交手。周海媚為劇集豁出去，罕有以性感造型上陣，大騷豐滿身材。
周海媚經典角色9｜2019年《倚天屠龍記》滅絕師太 氣派依然
周海媚曾因在《倚天屠龍記》中飾演周芷若一角而爆紅！經過了25年時間洗禮，她再次參演金庸劇集《倚天屠龍記》擔演奸角滅絕師太。周海媚即使脫去了昔日甜美可人形象，換來是更老練的演技，成就另一個代表作。她表示不同年紀就要演出不同角色，「這角色很氣派，當然不可能再演周芷若了。」
重溫巔峰時期靚相
1997年 周海媚日本出寫真
97年30歲嘅周海媚進軍日本，除拍廣告仲推出色調灰藍以內衣為主嘅性感寫真集《MOI-CREE》，黑白彩色各佔一半，海味造型冷艷有大量性感誘惑嘅內衣寫真，令佢成為性感女神。
1990年 珠光寶氣
90年呢張某電視偶像刊物中間過膠跨頁靚相，周海媚戴上珍珠寶石耳環同頸鏈，襯埋黑加紫紅色百褶雪紡衫，畀人珠光寶氣高貴上等人嘅感覺。
1992年 懷舊復古周海媚
周海媚92年登上某娛樂周刊封面， 海味著上黑色deep V衫，梳咗個六十年代流行嘅蜂巢髮型，加埋個三十年代古董電話，大玩懷舊風。
1993年 做大騷司儀罕晒乳溝
93年周海媚擔任無綫《健康家庭選舉》嘅司儀，黑色超低胸晚裝激罕露出三吋乳溝，一出場就嘩聲四起原來海味身材咁勁揪。
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