周海媚去世｜陳勳奇導演昨堅稱還在人世 尷尬澄清網友唔收貨：別再蹭熱度了
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周海媚的家人及工作室於12月12日在發聲明宣布其死訊，終年57歲。這個消息一出震驚中港台，不過在12日上午出現一件「時間點出錯事件」，著名香港導演陳勳奇當時接受訪問時強調周海媚仍未去世，指她正於醫院接受治療。不過從稍早工作室發布的消息中，卻指出周海媚離世時間是11日。兩個時間點有出入，被粉絲湧入微博大罵「別再蹭熱度了」！
陳勳奇堅稱周海媚「還在人世」 兩個時間點有出入
導演陳勳奇當時堅稱：「到今天12目12日上午10時30分為止……我可以負責任地說，周海媚今天還在人世。」不過工作室證實周海媚已於11號離世，網友紛紛湧入陳勳奇社交網留言狂鬧「陳勳奇導演，周海媚真的過世了，你之前還說她沒過世」、「這導演真是胡說八道，人家發通告11號就去世了」、「臉打的疼不」、「張嘴就是胡說，還闢謠，你自己說的話就是謠言！」
陳勳奇再有解釋：我沒給誰騙
陳勳奇則再有解釋：「我沒給誰騙，也不要騙誰！只要醫院沒有放棄治療的一刻，就有一絲希望！有一絲生機！我們都祈願愛的人能吉人天相，逃過一劫！」不過陳勳奇到現時並未有進一步解釋。
周海媚去世終年57歲
離世消息傳出足足一日，其工作室於12月12日晚上9時39分，在微博發文宣布周海媚的死訊：「海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。」其家人亦透過工作室表示：「親愛的海媚，希望你到了另一個世界會繼續快樂，家人以你為榮。」
周海媚去世｜最後身影曝光
據悉，周海媚生前最後一次公開亮相，是今年11月的「第九屆雅安大熊貓與自然電影周活動」。另外，她於5日前才更新抖音，當時的周海媚臉上還掛上燦爛的笑容，難以想像竟然是她最後一次露面……
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圖片來源：微博@陳勳奇、微博@周海媚工作室、微博@周海媚、抖音@周海媚