周海媚去世｜陳勳奇導演昨堅稱還在人世 尷尬澄清網友唔收貨：別再蹭熱度了

周海媚的家人及工作室於12月12日在發聲明宣布其死訊，終年57歲。這個消息一出震驚中港台，不過在12日上午出現一件「時間點出錯事件」，著名香港導演陳勳奇當時接受訪問時強調周海媚仍未去世，指她正於醫院接受治療。不過從稍早工作室發布的消息中，卻指出周海媚離世時間是11日。兩個時間點有出入，被粉絲湧入微博大罵「別再蹭熱度了」！