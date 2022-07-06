周海媚殘樣爆TVB孤寒內幕 親解55歲不婚原因
周海媚呻要親身拍跳樓戲：請替身要給錢
周海媚曾參選1985年的港姐選舉，落選後加入了TVB，之後幾年間備受力捧，憑《流氓大亨》、《義不容情》等劇極速上位，成為一線花旦，但她在節目中卻大呻當年在TVB拍劇非常辛苦：「沒得睡是家常便飯，跳樓也是家常便飯。都是我自己親自來。因為TVB很摳，請替身是要給錢的。但我很幸運，沒有因此受傷過。」
周海媚《大鬧廣昌隆》要重拍淋雨戲感崩潰
周海媚又講到1997年拍《大鬧廣昌隆》時，有一組戲拍了差不多一個星期，天天都在淋雨，水都從鼻孔裡流進去，特別難受，好不容易收工了，導演覺得滿意了，但段戲最後卻被弄丟不見了，要全部重拍，令周海媚收到這個消息時，感覺非常崩潰，但因為那時她太慫，再生氣也不敢出聲，最後只能乖乖重拍。
連拍四、五日戲 只能偷睡一小時
她指以前拍劇很多時要由早上6點鐘通宵拍到第二天早上：「我試過四、五天連續拍，真的睡覺的時間都沒有，然後有一次我就跟導演申請，說『導演，你讓我回家洗個澡吧，我覺得我這人都已經臭了，我像一條鹹魚一樣，我沒法演戲了。』然後導演讓我回家洗澡，洗完澡我看到還有點時間，就在家裏眯了一會兒，然後他們電話就響，把我叫醒，又出去拍了，就眯了有一個小時吧！」
周海媚曾開咖啡廳為自己留後路
周海媚憶述自己初入行時只有17歲，已決定如果做了兩年後，還是飾演站在後面的侍女之類的角色，就要退出娛樂圈，再也不演戲，以免浪費青春。她自言不時很會規劃人生的人，沒想過事業上要做到甚麼程度，也沒想過要和富豪結婚，或是甚麼名利之類的東西，都不是看得很重。到23歲時，她除了演戲之外，還開了一間咖啡廳，給自己一條後路，因為她覺得自己也會老，不能永遠演下去。
周海媚寧待家中狂推戲
現時周海媚已移居北京近20年，住在萬呎別墅中，更有愛犬陪伴，她直言自己年少成名，得到過不少很好的機會，拍過不少經典劇集，現時可以過著自己想要的生活，遇到有興趣或者適合的角色，才會去演：「今年我就推了不少戲，就是我覺得我不想演，就待在家裏。」
周海媚親解不婚原因：萬一找到個不好的對象，煩惱更多
周海媚過往曾多次講過不想結婚，她在訪問中再提到這個話題，笑言女人就得把自己活好：「有一個很敏感的話題，很多人都說你不結婚什麼什麼，結婚怎麼了？不結婚會死啊？我不結婚我也活得很快活，我也活得很高興，萬一你結婚了找了個不好的對象，對你又不好，你還煩惱多了！」
即睇周海媚《名人面對面》訪問：
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