周海媚殘樣爆TVB孤寒內幕 親解55歲不婚原因

港姐出身的周海媚，由03年開始移居北京，近年逐漸減產，少有露面，日前她罕有接受內地節目《名人面對面》訪問，大談當年在TVB拍劇時的辛酸，又講到自己選擇不結婚的原因，期間她只化著淡妝，被指殘樣盡現，但亦有不少網友力撐她充滿自信，無懼展現自然美！