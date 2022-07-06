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周海媚殘樣爆TVB孤寒內幕 親解55歲不婚原因

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港姐出身的周海媚，由03年開始移居北京，近年逐漸減產，少有露面，日前她罕有接受內地節目《名人面對面》訪問，大談當年在TVB拍劇時的辛酸，又講到自己選擇不結婚的原因，期間她只化著淡妝，被指殘樣盡現，但亦有不少網友力撐她充滿自信，無懼展現自然美！

周海媚呻要親身拍跳樓戲：請替身要給錢

周海媚曾參選1985年的港姐選舉，落選後加入了TVB，之後幾年間備受力捧，憑《流氓大亨》、《義不容情》等劇極速上位，成為一線花旦，但她在節目中卻大呻當年在TVB拍劇非常辛苦：「沒得睡是家常便飯，跳樓也是家常便飯。都是我自己親自來。因為TVB很摳，請替身是要給錢的。但我很幸運，沒有因此受傷過。」

周海媚 在訪問片段中，可以見到周海媚只化著淡妝，現出一對超大眼袋，黑眼圈勁深。
在訪問片段中，可以見到周海媚只化著淡妝，現出一對超大眼袋，黑眼圈勁深。（圖片來源：[email protected]鳳凰衛視）
周海媚 周海媚提到的一幕危險跳樓戲，出現在1986年的《流氓大亨》中。
周海媚提到的一幕危險跳樓戲，出現在1986年的《流氓大亨》中。（圖片來源：[email protected]鳳凰衛視）
周海媚 佢話自己冇受傷只係因為好彩！
佢話自己冇受傷只係因為好彩！（圖片來源：[email protected]鳳凰衛視）

周海媚《大鬧廣昌隆》要重拍淋雨戲感崩潰

周海媚又講到1997年拍《大鬧廣昌隆》時，有一組戲拍了差不多一個星期，天天都在淋雨，水都從鼻孔裡流進去，特別難受，好不容易收工了，導演覺得滿意了，但段戲最後卻被弄丟不見了，要全部重拍，令周海媚收到這個消息時，感覺非常崩潰，但因為那時她太慫，再生氣也不敢出聲，最後只能乖乖重拍。

周海媚 依家講番要重拍淋雨一幕，周海媚仍然好火滾。
依家講番要重拍淋雨一幕，周海媚仍然好火滾。（圖片來源：[email protected]鳳凰衛視）
周海媚 但當時只能夠硬食。
但當時只能夠硬食。（圖片來源：[email protected]鳳凰衛視）
周海媚 周海媚在《大鬧廣昌隆》的「小芙蓉」一角非常經典。
周海媚在《大鬧廣昌隆》的「小芙蓉」一角非常經典。（圖片來源：[email protected]鳳凰衛視）

連拍四、五日戲 只能偷睡一小時

她指以前拍劇很多時要由早上6點鐘通宵拍到第二天早上：「我試過四、五天連續拍，真的睡覺的時間都沒有，然後有一次我就跟導演申請，說『導演，你讓我回家洗個澡吧，我覺得我這人都已經臭了，我像一條鹹魚一樣，我沒法演戲了。』然後導演讓我回家洗澡，洗完澡我看到還有點時間，就在家裏眯了一會兒，然後他們電話就響，把我叫醒，又出去拍了，就眯了有一個小時吧！」

周海媚 周海媚大呻在TVB拍劇捱到殘。
周海媚大呻在TVB拍劇捱到殘。（圖片來源：[email protected]鳳凰衛視）
周海媚 又講到因為《怒劍嘯狂沙》在沙漠拍，令她被曬黑。
又講到因為《怒劍嘯狂沙》在沙漠拍，令她被曬黑。（圖片來源：[email protected]鳳凰衛視）

周海媚曾開咖啡廳為自己留後路

周海媚憶述自己初入行時只有17歲，已決定如果做了兩年後，還是飾演站在後面的侍女之類的角色，就要退出娛樂圈，再也不演戲，以免浪費青春。她自言不時很會規劃人生的人，沒想過事業上要做到甚麼程度，也沒想過要和富豪結婚，或是甚麼名利之類的東西，都不是看得很重。到23歲時，她除了演戲之外，還開了一間咖啡廳，給自己一條後路，因為她覺得自己也會老，不能永遠演下去。

周海媚 周海媚透露自己小時候特別好動，喜歡通山跑，不願意坐下來。
周海媚透露自己小時候特別好動，喜歡通山跑，不願意坐下來。（圖片來源：[email protected]鳳凰衛視）
周海媚 周海媚17歲選港姐，她笑言當初參加香港小姐是因為覺得很好玩，當時雖然有人教導她禮儀，但她一上到台就興奮到全都忘了。
周海媚17歲選港姐，她笑言當初參加香港小姐是因為覺得很好玩，當時雖然有人教導她禮儀，但她一上到台就興奮到全都忘了。（圖片來源：[email protected]鳳凰衛視）
周海媚 周海媚的處女作是1985年的楊家將，雖然初入行便備受力捧，那時因為工作太忙，很少去看自己的作品。
周海媚的處女作是1985年的楊家將，雖然初入行便備受力捧，那時因為工作太忙，很少去看自己的作品。 （圖片來源：[email protected]鳳凰衛視）

周海媚寧待家中狂推戲

現時周海媚已移居北京近20年，住在萬呎別墅中，更有愛犬陪伴，她直言自己年少成名，得到過不少很好的機會，拍過不少經典劇集，現時可以過著自己想要的生活，遇到有興趣或者適合的角色，才會去演：「今年我就推了不少戲，就是我覺得我不想演，就待在家裏。」

周海媚 周海媚話記得當時經理人說，你不能笑得太大，也不能不笑，令她感覺好矛盾，最後她決定甚麼也不管，堅持做自己。
周海媚話記得當時經理人說，你不能笑得太大，也不能不笑，令她感覺好矛盾，最後她決定甚麼也不管，堅持做自己。（圖片來源：[email protected]鳳凰衛視）
周海媚 就算面對鏡頭，周海媚食嘢都一樣食得好豪邁。
就算面對鏡頭，周海媚食嘢都一樣食得好豪邁。（圖片來源：[email protected]鳳凰衛視）
周海媚 周海媚現時居住在北京萬呎別墅中，更有愛犬周六六陪伴。
周海媚現時居住在北京萬呎別墅中，更有愛犬周六六陪伴。（圖片來源：[email protected]鳳凰衛視）

周海媚親解不婚原因：萬一找到個不好的對象，煩惱更多

周海媚過往曾多次講過不想結婚，她在訪問中再提到這個話題，笑言女人就得把自己活好：「有一個很敏感的話題，很多人都說你不結婚什麼什麼，結婚怎麼了？不結婚會死啊？我不結婚我也活得很快活，我也活得很高興，萬一你結婚了找了個不好的對象，對你又不好，你還煩惱多了！」

周海媚 對於不停被人詢問結婚問題，周海媚回應：「不結婚會死？」
對於不停被人詢問結婚問題，周海媚回應：「不結婚會死？」（圖片來源：[email protected]鳳凰衛視）
周海媚 周海媚認為女人最緊要自己活得開心自在就足夠。
周海媚認為女人最緊要自己活得開心自在就足夠。（圖片來源：[email protected]鳳凰衛視）
周海媚 周海媚笑言當入行時其實對自己沒甚麼信心，只是覺得人生應該甚麼事情都嘗試一下。
周海媚笑言當入行時其實對自己沒甚麼信心，只是覺得人生應該甚麼事情都嘗試一下。（圖片來源：[email protected]周海媚工作室）
周海媚 周海媚指TVB有個很大量的衣服庫存，存了很多以前電視劇入面的衣服、道具。
周海媚指TVB有個很大量的衣服庫存，存了很多以前電視劇入面的衣服、道具。（圖片來源：[email protected]周海媚工作室）

即睇周海媚《名人面對面》訪問：

常見問題

周海媚大爆親身拍跳樓戲原因？

周海媚在節目中卻大呻當年在TVB拍劇非常辛苦，會選擇親身拍跳樓戲原來因為⋯⋯詳情請看

周海媚為何選擇不婚？

周海媚過往曾多次講過不想結婚，她在訪問中再提到這個話題⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]鳳凰衛視、[email protected]周海媚工作室資料或影片來源：[email protected]鳳凰衛視

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