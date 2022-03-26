55歲周海媚「真面目」近況曝光 走樣發福「腩肉」盡現
「真面目」近況曝光
從網上流傳的照片所見，55歲的周海媚剪了一個減齡齊蔭髮型，身穿一件黑色喱士旗袍配搭上全黑長絲襪，仍風韻猶存。但是可能海味造型太過沉色的關係，從外觀看竟然驚現老態，同時亦發福不少，海味在緊身旗袍下凸出了小肚腩，雙臂亦見到有「拜拜肉」，與海味平時自己放上社交網的「美魔女」面容有所出入，難怪網友紛紛到討論區留言懷疑被「照騙」！但亦有不少網民為周海媚平反，指她以55歲的年紀還keep到這樣已經很美，比起那些「膠面」藝人自然得多。
曾患紅斑狼瘡症內地掘金5億
周海媚1985年參加港姐入行，雖然是落選港姐，但受重用極速成為花旦，《大鬧廣昌隆》的「小芙蓉」亦非常經典。她曾患紅斑狼瘡症，這病對她造成很大困擾，在北京居住時也曾舊病復發。當年她決定北上是為了男友，同時也有更大事業發展，據稱過去多年她在內地勁賺逾5億人民幣。
變「最美滅絕師太」
周海媚在94年版本《倚天屠龍記》電視劇中演「周芷若」 大受好評，至今被公認為「最美周芷若」。25年後，她在新版《倚天屠龍記》中升格飾演滅絕師太，網民都認為佢係「最美滅絕師太」，甚至話佢年輕過頭，凍齡美魔女果然唔係浪得虛名！
導演說服演出
對於由1994年「舊版」的周芷若變身滅絕師太，海味受訪時表示劇組第一次接觸她請她演滅絕師太，海味認為當年她演周芷若算是經典，怕觀眾看到會有奇怪的感覺，所以二話不說推卻。之後導演蔣家駿再親自聯絡，也被海味拒絕；到最後一次蔣導演成功說服了她。
深癮三十年周海媚企街扯煙
周海媚近年北上發展，2015年她回港出席活動就曾經被本刊拍得企街扯煙，有三十年煙齡的海味錄影期間煙癮大發，與工作人員拉隊到樓下煲煙，一落樓即點煙大力啜，扯煙樣相當麻甩，同行煙民第一時間為倚在牆邊的海味點煙，其抽煙手勢純熟，大力啜了幾啖後露出滿足神情，之後一邊慢慢啜一邊與工作人員吹水，海味叉足電才繼續拍攝。
堅守戒煙大使的使命
直到2016年，海味獲內地委任為「健康北京戒煙大賽」的宣傳形象大使，結果只用了一天時間就成功戒煙。她認為自己的戒煙過程非常順利，加上她的工作團隊都不抽煙，對她的影響很大。曾有網站翻炒當年她在街頭抽煙的舊照，海味透過工作室發聲明並留言：「當『忍』無可忍時，即無需再忍」，斥該文章「使用了多年前的新聞舊照，謊稱近日拍到周海媚街邊抽煙」海味表示擔任戒煙大使後一直以身作則，從未破戒吸煙，她會一直堅持下去。