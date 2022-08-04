55歲周海媚轉新髮型罕晒性感Look 網民睇唔慣狠批：一下變大媽

現年已55歲的周海媚近年不時被指發福現殘樣，但仍獲網民力撐她是在優雅地老去，好過不少「膠面」藝人，不過日前周海媚在社交網分享了一段訪問花絮片段，片中她罕有地著上性感的Deep V吊帶裙，卻因為剪了一個新髮型，而被網民狠批：「一下子變大媽」！