55歲周海媚轉新髮型罕晒性感Look 網民睇唔慣狠批：一下變大媽
周海媚 獲讚充滿女人味
周海媚早年在《倚天屠龍記》電視劇中飾演周芷若一角大受好評，至今仍被公認為「最美周芷若」。在影片中她換上了多套服裝，包括幹練的西裝、古典的火紅色旗袍、充滿氣質的白色連身裙，以及性感的吊帶Deep V黑色長裙等，獲不少網友大讚她優雅又不失女人味，充滿知性美。
短髮Look惹網民感嘆：歲月不饒人
周海媚面對鏡頭時自信十足，不過一向充滿古典韻味的她，在影片中卻罕有地剪了一頭短髮，令她的形象變得硬朗，面形也顯得圓潤了不少，惹得網友紛紛感嘆：「還是長頭髮好看」、「這個髮型不適合」、「一下子變大媽了」、「歲月不饒人」、「珠圓玉潤」、「很顯老」等等。
重溫周海媚巔峰時期靚相：
｜85年 參選港姐
85年17歲嘅周海媚參選香港小姐，雖然入唔到第二round，但獲召進入無綫第1期藝員進修班，最終成為當家花旦之一。呢張泳裝環節相，盡顯海味均勻嘅身材同24吋小蠻腰。
｜85年 處女演出
周海媚完成藝員進修班，即獲派演卡士史上最強嘅無綫18周年台慶劇《楊家將》，演楊九妹楊延瑛一角，一身戎裝揸利劍，英姿颯颯遇敵即殺。
｜87年 與嘉玲爭仔
周海媚87年喺清裝劇《杜心五》擔任第二主角，但演杜心五嘅鄭少秋劇中畀老竇強迫娶海味，由於秋官鍾情女主角劉嘉玲，拜堂日竟留信走佬，相中海味同嘉玲老友鬼鬼，查實劇中係情敵。
｜87年 嫁呂良偉
呂良偉87年12月到美國玩時向啱啱21歲嘅周海媚求婚成功後到拉斯維加斯 登記秘密結婚，但有傳因海味不規律生活作息引起同住嘅老爺不滿令兩公婆成日嗌交，八個月後離婚時先知當時結婚手續未完全辦妥法律上唔係夫妻。
｜89年 黎明緋聞
周海媚89年同黎明（Leon）合作拍科幻穿越愛情喜劇《回到未嫁時》時，傳出同年同月生日嘅兩人，因拍劇日久生情而擦出愛火花，後因感情轉淡分手收場，但 Leon至今都冇承認呢段戀情。
｜90年 珠光寶氣
90年呢張某電視偶像刊物中間過膠跨頁靚相，周海媚戴上珍珠寶石耳環同頸鏈，襯埋黑加紫紅色百褶雪紡衫，畀人珠光寶氣高貴上等人嘅感覺。
｜92年 懷舊復古
周海媚92年登上某娛樂周刊封面， 海味著上黑色deep V衫，梳咗個六十年代流行嘅蜂巢髮型，加埋個三十年代古董電話，大玩懷舊風。
｜93年 罕晒乳溝
93年周海媚擔任無綫《健康家庭選舉》嘅司儀，黑色超低胸晚裝激罕露出三吋乳溝，一出場就嘩聲四起原來海味身材咁勁揪。
｜94年 最美周芷若
周海媚94年接演台灣電視劇《倚天屠龍記》，無論樣貌、裝扮、表情、眼神、性格同舉止都相當接近小說嘅周芷若，更獲金庸先生嘅肯定，被喻為史上「最美周芷若」。
｜97年 日本出寫真
97年30歲嘅周海媚進軍日本，除拍廣告仲推出色調灰藍以內衣為主嘅性感寫真集《MOI-CREE》，黑白彩色各佔一半，海味造型冷艷有大量性感誘惑嘅內衣寫真，令佢成為性感女神。