56歲周海媚疑因被碰一部位情緒失控出騷前被飛 精神健康惹網民關注

現年56歲的周海媚早年已移居北京，主力在內地發展，近日她獲邀參加內地活動《2023大灣區音樂匯》，但最終卻未有上台表演，有報道就爆出原因，指是因為她在綵排節目時，突然情緒失控大發脾氣，之後更在總綵排時失場，激嬲了活動主辦方，令她被飛出了最終表演名單！