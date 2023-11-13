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56歲周海媚疑因被碰一部位情緒失控出騷前被飛 精神健康惹網民關注

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現年56歲的周海媚早年已移居北京，主力在內地發展，近日她獲邀參加內地活動《2023大灣區音樂匯》，但最終卻未有上台表演，有報道就爆出原因，指是因為她在綵排節目時，突然情緒失控大發脾氣，之後更在總綵排時失場，激嬲了活動主辦方，令她被飛出了最終表演名單！

周海媚 原本已獲官宣演出

《2023大灣區音樂匯》在上月21日於澳門舉行，演出陣容包括有港人熟悉的炎明熹、陳妍希、張衛健等，周海媚原本也獲官方宣布會上台演出，但到活動當日，卻未見她上台。據報道指有現場工作人員爆料，指在開騷前一天綵排完畢後，有工作人員想扶周海媚落台，可能因此觸碰到周海媚手臂，令她突然情緒失控，大發脾氣，嚇窒在場所有工作人員！事後大家都在私下討論，究竟她是情緒有問題，或者是在耍大牌。

周海媚 周海媚原本在官宣的演出陣容中。
周海媚原本在官宣的演出陣容中。（圖片來源：微博圖片）

周海媚總綵排遲到兩個小時

該名工作人員續指周海媚到了翌日，即表演當日，情緒似乎還未平復，在上午總綵排時不見人影，其後得知原因是她拒絕起床，還反過來質問工作人員為什麼要嘈醒她。最後她遲到多達兩個小時，不但無法完成綵排，更要在場相關藝人呆等，結果激怒主辦方。主辦方一怒之下，就臨時抽起周海媚所有宣傳海報，並通知她不用出席音樂匯。有傳周海媚當時已知衰，曾透過經理人向大會道歉，並解釋總綵排失場的原因，但最終仍不獲准出席活動。

周海媚 原本有份演出的周海媚，最後被飛冇得上台。
原本有份演出的周海媚，最後被飛冇得上台。（圖片來源：微博圖片）

周海媚被指有容貌焦慮 感情、工作同樣不如意

周海媚近年不時被指發福走樣，有傳她因此情緒備受困擾，雖然她曾表示不介意優雅地老去，但有報道指有知情人士表示她其實有「容貌焦慮」，非常介意外間對她外貌的批評，加上她直播帶貨時，不時被批評表現差，而且她單身多年，感情生活長年不如意，也令她壓力大增，脾氣也變得暴躁，工作提不起勁、不想見人，對外界所有事情都變得好敏感，令和她一起合作的工作人員都感到無所適從。

周海媚 周海媚近年經常被網民批評容貌退化。
周海媚近年經常被網民批評容貌退化。（圖片來源：微博@周海媚工作室）

網民擔心周海媚精神健康狀況 亦有網民力撐另有內情

有不少網民都表示當晚已留意到周海媚有現身活動，但未有上台，並紛紛對她的精神健康狀況表示關注：「佢似有情緒問題好耐」、「一直覺得她精神好像很緊綳」、「可能唔舒服呢」、「抑鬱？躁鬱？」、「不是情緒也不是耍大牌，而是精神有問題」、「她是紅斑狼瘡患者，自然有一些情绪上的問題」、「可能是更年期，荷爾蒙失調」、「可能甲狀脾氣有些不穩定」等，但亦有網民力撐指事件應有內情，指責傳媒不應胡亂報道。

周海媚
（圖片來源：網民留言截圖）

周海媚疑自嘲：給大家表演吃飯吧

而周海媚未有對今次報道作出回應，但就在抖音上載了新短片，片中她大啖美食，並表示：「沒有甚麼才藝，給大家表演一個吃飯吧！」似在自嘲沒能上台表演之事，又在配文中說：「愛自己是一種重要的生活態度，愛美食就是對生活的熱愛！」

周海媚 周海媚表演食飯。
周海媚表演食飯。（圖片來源：抖音@周海媚）
周海媚 開頭面冇表情，食食吓突然笑番。
開頭面冇表情，食食吓突然笑番。（圖片來源：抖音@周海媚）
周海媚 強調「愛自己」。
強調「愛自己」。（圖片來源：抖音@周海媚）

曾患紅斑狼瘡症 內地傳掘金4 億

周海媚自1985年參加港姐入行，雖然是落選港姐，但受到TVB重用，極速成為一線花旦，主演的《大鬧廣昌隆》和《倚天屠龍記》等劇都為人津津樂道。她曾患紅斑狼瘡症，這病對她造成很大困擾，在北京居住時也曾舊病復發。當年周海媚04年決定北上定居，除了為男友外，同時也為了有更大的事業發展，據稱過去近20年她在內地已賺了逾4億人民幣。不過在2016年，周海媚便宣布跟拍拖12年的內地建築師劉姓男友分手，之後一直單身至今。

周海媚 周海媚18歲選港姐入行，當時雖然未能晉身決賽，但就加入咗當年嘅藝員訓練班，成為無綫藝員。
周海媚18歲選港姐入行，當時雖然未能晉身決賽，但就加入咗當年嘅藝員訓練班，成為無綫藝員。（圖片來源：TVB截圖）

初入行拍《流氓大亨》有傳遲到兩個鐘

初入行第二部劇周海媚就在《流氓大亨》中飾演第三女主角，戲份僅次「Do姐」鄭裕玲和當時同樣係新人嘅劉嘉玲，不過劇中佢畀吳啟華欺騙感情，之後跳樓自殺，冇好下場。曾有傳當年仲係新人嘅劉嘉玲喺拍攝期間因遲到而激嬲Do姐，不過真兇有指其實係周海媚，當年佢開工遲到兩個鐘，令Do姐嬲爆，最終Do姐故意話去飲茶，要海味等番佢兩個鐘。

周海媚 周海媚19歲時拍《流氓大亨》，外貌嫩口標緻，青春無敵。
周海媚19歲時拍《流氓大亨》，外貌嫩口標緻，青春無敵。（圖片來源：新傳媒照片庫）

周海媚曾表示冇女神包袱：老係自然規律

雖然個個都讚周海媚保養得宜係美魔女，不過她早年曾在訪問直言自己唔會有女神的包袱：「我已經告訴大家了，不要對我有任何期望，我總有一天會有皺紋跑出來讓你們看，我覺得每個人都抵抗不了自然規律，老就老，每個年齡段都有不同的美！」海味說不會為女神的稱號就跑去打針、整形，令自己變膠臉：「當我70歲時，我要做一個優雅的老太婆，一樣很美。我覺得這是內心的態度！」

周海媚 周海媚數年前曾上載素顏照，即使年過五十仍自信十足。
周海媚數年前曾上載素顏照，即使年過五十仍自信十足。（圖片來源：微博@周海媚）

重溫周海媚殘樣爆TVB孤寒內幕：當年被使到盡同條鹹魚一樣！

周海媚曾罕有接受內地節目《名人面對面》訪問，大談當年在TVB拍劇時的辛酸，又講到自己選擇不結婚的原因，期間她只化著淡妝，被指殘樣盡現！她在節目中大呻當年在TVB拍劇非常辛苦：「沒得睡是家常便飯，跳樓也是家常便飯。都是我自己親自來。因為TVB很摳，請替身是要給錢的。但我很幸運，沒有因此受傷過。」

周海媚 在訪問片段中，可以見到周海媚只化著淡妝，現出一對超大眼袋，黑眼圈勁深。
在訪問片段中，可以見到周海媚只化著淡妝，現出一對超大眼袋，黑眼圈勁深。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視）
周海媚 周海媚提到的一幕危險跳樓戲，出現在1986年的《流氓大亨》中。
周海媚提到的一幕危險跳樓戲，出現在1986年的《流氓大亨》中。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視）
周海媚 佢話自己冇受傷只係因為好彩！
佢話自己冇受傷只係因為好彩！（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視）

周海媚《大鬧廣昌隆》要重拍淋雨戲感崩潰

周海媚又講到1997年拍《大鬧廣昌隆》時，有一組戲拍了差不多一個星期，天天都在淋雨，水都從鼻孔裡流進去，特別難受，好不容易收工了，導演覺得滿意了，但段戲最後卻被弄丟不見了，要全部重拍，令周海媚收到這個消息時，感覺非常崩潰，但因為那時她太慫，再生氣也不敢出聲，最後只能乖乖重拍。

周海媚 依家講番要重拍淋雨一幕，周海媚仍然好火滾。
依家講番要重拍淋雨一幕，周海媚仍然好火滾。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視）
周海媚 但當時只能夠硬食。
但當時只能夠硬食。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視）
周海媚 周海媚在《大鬧廣昌隆》的「小芙蓉」一角非常經典。
周海媚在《大鬧廣昌隆》的「小芙蓉」一角非常經典。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視）

連拍四、五日戲 只能偷睡一小時

她指以前拍劇很多時要由早上6點鐘通宵拍到第二天早上：「我試過四、五天連續拍，真的睡覺的時間都沒有，然後有一次我就跟導演申請，說『導演，你讓我回家洗個澡吧，我覺得我這人都已經臭了，我像一條鹹魚一樣，我沒法演戲了。』然後導演讓我回家洗澡，洗完澡我看到還有點時間，就在家裏眯了一會兒，然後他們電話就響，把我叫醒，又出去拍了，就眯了有一個小時吧！」

周海媚 周海媚大呻在TVB拍劇捱到殘。
周海媚大呻在TVB拍劇捱到殘。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視）
周海媚 又講到因為《怒劍嘯狂沙》在沙漠拍，令她被曬黑。
又講到因為《怒劍嘯狂沙》在沙漠拍，令她被曬黑。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視）

周海媚曾開咖啡廳為自己留後路

周海媚憶述自己初入行時只有17歲，已決定如果做了兩年後，還是飾演站在後面的侍女之類的角色，就要退出娛樂圈，再也不演戲，以免浪費青春。她自言不時很會規劃人生的人，沒想過事業上要做到甚麼程度，也沒想過要和富豪結婚，或是甚麼名利之類的東西，都不是看得很重。到23歲時，她除了演戲之外，還開了一間咖啡廳，給自己一條後路，因為她覺得自己也會老，不能永遠演下去。

周海媚 周海媚透露自己小時候特別好動，喜歡通山跑，不願意坐下來。
周海媚透露自己小時候特別好動，喜歡通山跑，不願意坐下來。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視）
周海媚 周海媚17歲選港姐，她笑言當初參加香港小姐是因為覺得很好玩，當時雖然有人教導她禮儀，但她一上到台就興奮到全都忘了。
周海媚17歲選港姐，她笑言當初參加香港小姐是因為覺得很好玩，當時雖然有人教導她禮儀，但她一上到台就興奮到全都忘了。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視）
周海媚 周海媚的處女作是1985年的楊家將，雖然初入行便備受力捧，那時因為工作太忙，很少去看自己的作品。
周海媚的處女作是1985年的楊家將，雖然初入行便備受力捧，那時因為工作太忙，很少去看自己的作品。 （圖片來源：YouTube@鳳凰衛視）

周海媚寧待家中狂推戲

現時周海媚已移居北京近20年，住在萬呎別墅中，更有愛犬陪伴，她直言自己年少成名，得到過不少很好的機會，拍過不少經典劇集，現時可以過著自己想要的生活，遇到有興趣或者適合的角色，才會去演：「今年我就推了不少戲，就是我覺得我不想演，就待在家裏。」

周海媚 周海媚話記得當時經理人說，你不能笑得太大，也不能不笑，令她感覺好矛盾，最後她決定甚麼也不管，堅持做自己。
周海媚話記得當時經理人說，你不能笑得太大，也不能不笑，令她感覺好矛盾，最後她決定甚麼也不管，堅持做自己。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視）
周海媚 就算面對鏡頭，周海媚食嘢都一樣食得好豪邁。
就算面對鏡頭，周海媚食嘢都一樣食得好豪邁。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視）
周海媚 周海媚現時居住在北京萬呎別墅中，更有愛犬周六六陪伴。
周海媚現時居住在北京萬呎別墅中，更有愛犬周六六陪伴。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視）

周海媚親解不婚原因：萬一找到個不好的對象，煩惱更多

周海媚過往曾多次講過不想結婚，她在訪問中再提到這個話題，笑言女人就得把自己活好：「有一個很敏感的話題，很多人都說你不結婚什麼什麼，結婚怎麼了？不結婚會死啊？我不結婚我也活得很快活，我也活得很高興，萬一你結婚了找了個不好的對象，對你又不好，你還煩惱多了！」

周海媚 對於不停被人詢問結婚問題，周海媚回應：「不結婚會死？」
對於不停被人詢問結婚問題，周海媚回應：「不結婚會死？」（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視）
周海媚 周海媚認為女人最緊要自己活得開心自在就足夠。
周海媚認為女人最緊要自己活得開心自在就足夠。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視）
周海媚 周海媚笑言當入行時其實對自己沒甚麼信心，只是覺得人生應該甚麼事情都嘗試一下。
周海媚笑言當入行時其實對自己沒甚麼信心，只是覺得人生應該甚麼事情都嘗試一下。（圖片來源：微博@周海媚工作室）
周海媚 周海媚指TVB有個很大量的衣服庫存，存了很多以前電視劇入面的衣服、道具。
周海媚指TVB有個很大量的衣服庫存，存了很多以前電視劇入面的衣服、道具。（圖片來源：微博@周海媚工作室）

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撰文：東方新地圖片來源：微博@周海媚工作室、抖音@周海媚、微博@周海媚、YouTube@鳳凰衛視

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