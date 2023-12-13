周海媚去世｜圈中好友發文悼念 李若彤曬最後合照、張兆輝公開歷年劇照
張兆輝
張兆輝曾經與周海媚合作多部劇集，他在微博公開多張與周海媚歷年來的合照：「記得《錯愛》時第一次同你拍劇那時候的你多麼的純真，《雌雄大老千》的你、《情濃大地》的你、《神鎗狙擊》的你⋯⋯和我合作得最多的一個好拍檔⋯⋯我好懷念你，❤️🌺一路走好🙏 」
李若彤
「最美小龍女」李若彤在微博公開10月底與周海媚的合照，並發文祝福老朋友一路走好：「聽到這個消息非常震驚和難過，十月底我們還有在工作中碰面，沒想到成了最後一次相見。我的老朋友一路走好，願天堂沒有病痛。」
范冰冰
曾與周海媚在2014年合作《武則天》（內地劇名《武媚娘傳奇》）的內地女演員范冰冰在微博發文：「10年前，與海媚姐一同合作《武媚娘傳奇》的回憶仍歷歷在目，在一起經歷了229天的拍攝與相處，被她極高的職業素養和專業能力折服。剛剛看到新聞消息的那一刻，對於她的突然離世…深感惋惜！ 海媚姐，一路好走！」
李治廷
李治廷曾與周海媚在2014年播出的《武則天》中合作，他在微博發文悼念：「聽到消息時感到非常突然和震驚。還記得當年我們在香港一起宣傳，聊天。您的開朗和帶給身邊人的溫暖我一直記在心裏。謝謝您帶給我們這麼多角色，回憶和快樂。一路走好海媚姐。🕯️ 」
張鈞甯
台灣女演員張鈞甯亦與周海媚在2014年播出的《武則天》（內地劇名《武媚娘傳奇》）中合作，她在微博發文表示，從沒想過能見到記憶中永遠的周芷若：「因為工作，有幸在《武媚娘傳奇》中見到老師，客氣、耿直、可愛、專業，是對老師的印象⋯記得的，還是老師爽朗的笑聲。相信在另一個世界，老師也是帶着這樣的笑容，謝謝你帶給華語影視這麼多美好的故事⋯」
王大陸
台灣男演員王大陸於2019年與周海媚合作電影《素人特工》，並在戲中飾演周海媚的兒子，他發文悼念這位曾經的戲中媽媽：「謝謝你為華語影視帶來的精彩，而我們也永遠在作品中仰望著，永遠的女神，一路走好！願你在另一個世界繼續快樂，沒有病痛。 」
陳法蓉
陳法蓉曾與周海媚合作《神鬼八陣圖》，她在微博轉發周海媚離世的新聞，並表示：「一路走好。」
江美儀
江美儀與周海媚於2000年前同框參與《影視大亨》演出，她亦於微博致哀：「願海媚姐往生淨土，離苦得樂，南無痾彌陀佛。」
任達華
任達華在電影《觸目驚心》中曾與周海媚合作，周海媚死訊傳出後，任達華接受傳媒訪問時憶述周海媚平時的生活習慣，他提到她不能遭受用力碰撞，因為容易出現瘀青。因此，在片場上大家都會特別呵護她。任達華又表示，在他眼中的周海媚是一個非常溫柔的人，待人親切有禮。
林家棟
林家棟和周海媚於1997年合作劇集《大鬧廣昌隆》，他聽到周海媚離世的消息後，接受傳媒訪問時透露4、5年前周海媚返港時有見過面，又表示現時心情很不開心、感到不舒服，不開心，他稱當年自己剛進入演藝圈時，她已經是一位主角，能夠有機會與周海媚合作是一種無比的滋味。林家棟又大讚周海媚是一個爽朗的姐姐，喜歡笑的女孩子，合作的時候非常開心。
何家勁
周海媚因參演金庸名作《倚天屠龍記》周芷若一角被封為「最美周芷若」，多年好友「最帥展昭」何家勁發聲悼念：「天妒紅顏，海媚一路走好！」
陶大宇
陶大宇接受傳媒訪問時表示對周海媚突然病逝感到突然和難過，他提到自己與周海媚合作過多部劇集，包括《緃橫四海》、《緃橫天下》和《影城大亨》等，雖然在TVB期間並未有合作，但之後的合作都取得了很好的成績，因此留下了深刻的記憶。他指周海媚搬到北京後已少見面，但偶爾在商演前後會碰面，他描述周海媚是個「男仔頭」，但私底下相處其實好溫柔、做事好認真，給他的感覺一切都是美好的。
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