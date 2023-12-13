周海媚去世｜圈中好友發文悼念 李若彤曬最後合照、張兆輝公開歷年劇照

演員周海媚的家人及工作室於12月12日在微博發聲明，證實周海媚因病醫治無效於12月11日離世，終年57歲。突然離世消息傳出之後震驚整個娛樂圈，一眾周海媚生前的好友、拍檔及後輩等紛紛發文悼念這位「最美周芷若」……