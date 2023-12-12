57歲周海媚驚爆離世 知情人士爆最新狀況：昏迷中
周海媚剛過57歲生日就傳出離世消息
入行已38年的周海媚剛剛於上星期12月6日過57歲生日，卻事隔5日於微博傳出離世的消息，但消息幾個鐘之前，周海媚的狗狗社交平台仲更新緊，後來內地記者一直聯絡周海媚的工作室但未有回應，震驚整個微博，衝上熱搜！
知情人士爆周海媚入院仍昏迷中
消息爆發後，周海媚一直未有回應令粉絲極擔心，後來有知情人士出嚟澄清，指周海媚疑因血小板問題暈倒送入醫院，現已脫離危險期，但仍昏迷中。內地著名編劇譚飛轉發亦幫忙回應：「周海媚並未過世，請各界勿以訛傳訛。」
周海媚早前情緒失控被飛走節目
《2023大灣區音樂匯》在上月21日於澳門舉行，演出陣容包括有港人熟悉的炎明熹、陳妍希、張衛健等，周海媚原本也獲官方宣布會上台演出，但到活動當日，卻未見她上台。據報道指有現場工作人員爆料，指在開騷前一天綵排完畢後，有工作人員想扶周海媚落台，可能因此觸碰到周海媚手臂，令她突然情緒失控，大發脾氣，嚇窒在場所有工作人員！事後大家都在私下討論，究竟她是情緒有問題，或者是在耍大牌。
周海媚總綵排激怒主辦方
該名工作人員續指周海媚到了翌日，即表演當日，情緒似乎還未平復，在上午總綵排時不見人影，其後得知原因是她拒絕起床，還反過來質問工作人員為什麼要嘈醒她。最後她遲到多達兩個小時，不但無法完成綵排，更要在場相關藝人呆等，結果激怒主辦方。主辦方一怒之下，就臨時抽起周海媚所有宣傳海報，並通知她不用出席音樂匯。有傳周海媚當時已知衰，曾透過經理人向大會道歉，並解釋總綵排失場的原因，但最終仍不獲准出席活動。
周海媚被指有容貌焦慮 感情、工作同樣不如意
周海媚近年不時被指發福走樣，有傳她因此情緒備受困擾，雖然她曾表示不介意優雅地老去，但有知情人士指她其實有「容貌焦慮」，非常介意外間對她外貌的批評，加上她直播帶貨時，不時被批評表現差，而且她單身多年，感情生活長年不如意，也令她壓力大增，脾氣也變得暴躁，工作提不起勁、不想見人，對外界所有事情都變得好敏感，令和她一起合作的工作人員都感到無所適從。
網民擔心周海媚精神健康狀況
有不少網民都表示當晚已留意到周海媚有現身活動，但未有上台，並紛紛對她的精神健康狀況表示關注：「一直覺得她精神好像很緊綳」、「可能唔舒服呢」、「抑鬱？躁鬱？」、「不是情緒也不是耍大牌，而是精神有問題」、「她是紅斑狼瘡患者，自然有一些情绪上的問題」、「可能是更年期，荷爾蒙失調」、「可能甲狀脾氣有些不穩定」等等。
周海媚疑自嘲：給大家表演吃飯吧
而周海媚未有對今次報道作出回應，但就在抖音上載了新短片，片中她大啖美食，並表示：「沒有甚麼才藝，給大家表演一個吃飯吧！」似在自嘲沒能上台表演之事，又在配文中說：「愛自己是一種重要的生活態度，愛美食就是對生活的熱愛！」
曾患紅斑狼瘡症 內地傳掘金4 億
周海媚自1985年參加港姐入行，雖然是落選港姐，但受到TVB重用，極速成為一線花旦，主演的《大鬧廣昌隆》和《倚天屠龍記》等劇都為人津津樂道。她曾患紅斑狼瘡症，這病對她造成很大困擾，在北京居住時也曾舊病復發。當年周海媚04年決定北上定居，除了為男友外，同時也為了有更大的事業發展，據稱過去近20年她在內地已賺了逾4億人民幣。不過在2016年，周海媚便宣布跟拍拖12年的內地建築師劉姓男友分手，之後一直單身至今。
初入行拍《流氓大亨》有傳遲到兩個鐘
初入行第二部劇周海媚就在《流氓大亨》中飾演第三女主角，戲份僅次「Do姐」鄭裕玲和當時同樣係新人嘅劉嘉玲，不過劇中佢畀吳啟華欺騙感情，之後跳樓自殺，冇好下場。曾有傳當年仲係新人嘅劉嘉玲喺拍攝期間因遲到而激嬲Do姐，不過真兇有指其實係周海媚，當年佢開工遲到兩個鐘，令Do姐嬲爆，最終Do姐故意話去飲茶，要海味等番佢兩個鐘。
周海媚曾表示冇女神包袱：老係自然規律
雖然個個都讚周海媚保養得宜係美魔女，不過她早年曾在訪問直言自己唔會有女神的包袱：「我已經告訴大家了，不要對我有任何期望，我總有一天會有皺紋跑出來讓你們看，我覺得每個人都抵抗不了自然規律，老就老，每個年齡段都有不同的美！」海味說不會為女神的稱號就跑去打針、整形，令自己變膠臉：「當我70歲時，我要做一個優雅的老太婆，一樣很美。我覺得這是內心的態度！」
重溫周海媚殘樣爆TVB孤寒內幕：當年被使到盡同條鹹魚一樣！
周海媚曾罕有接受內地節目《名人面對面》訪問，大談當年在TVB拍劇時的辛酸，又講到自己選擇不結婚的原因，期間她只化著淡妝，被指殘樣盡現！她在節目中大呻當年在TVB拍劇非常辛苦：「沒得睡是家常便飯，跳樓也是家常便飯。都是我自己親自來。因為TVB很摳，請替身是要給錢的。但我很幸運，沒有因此受傷過。」
周海媚《大鬧廣昌隆》要重拍淋雨戲感崩潰
周海媚又講到1997年拍《大鬧廣昌隆》時，有一組戲拍了差不多一個星期，天天都在淋雨，水都從鼻孔裡流進去，特別難受，好不容易收工了，導演覺得滿意了，但段戲最後卻被弄丟不見了，要全部重拍，令周海媚收到這個消息時，感覺非常崩潰，但因為那時她太慫，再生氣也不敢出聲，最後只能乖乖重拍。
連拍四、五日戲 只能偷睡一小時
她指以前拍劇很多時要由早上6點鐘通宵拍到第二天早上：「我試過四、五天連續拍，真的睡覺的時間都沒有，然後有一次我就跟導演申請，說『導演，你讓我回家洗個澡吧，我覺得我這人都已經臭了，我像一條鹹魚一樣，我沒法演戲了。』然後導演讓我回家洗澡，洗完澡我看到還有點時間，就在家裏眯了一會兒，然後他們電話就響，把我叫醒，又出去拍了，就眯了有一個小時吧！」
周海媚曾開咖啡廳為自己留後路
周海媚憶述自己初入行時只有17歲，已決定如果做了兩年後，還是飾演站在後面的侍女之類的角色，就要退出娛樂圈，再也不演戲，以免浪費青春。她自言不時很會規劃人生的人，沒想過事業上要做到甚麼程度，也沒想過要和富豪結婚，或是甚麼名利之類的東西，都不是看得很重。到23歲時，她除了演戲之外，還開了一間咖啡廳，給自己一條後路，因為她覺得自己也會老，不能永遠演下去。
周海媚寧待家中狂推戲
現時周海媚已移居北京近20年，住在萬呎別墅中，更有愛犬陪伴，她直言自己年少成名，得到過不少很好的機會，拍過不少經典劇集，現時可以過著自己想要的生活，遇到有興趣或者適合的角色，才會去演：「今年我就推了不少戲，就是我覺得我不想演，就待在家裏。」
周海媚親解不婚原因：萬一找到個不好的對象，煩惱更多
周海媚過往曾多次講過不想結婚，她在訪問中再提到這個話題，笑言女人就得把自己活好：「有一個很敏感的話題，很多人都說你不結婚什麼什麼，結婚怎麼了？不結婚會死啊？我不結婚我也活得很快活，我也活得很高興，萬一你結婚了找了個不好的對象，對你又不好，你還煩惱多了！」
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