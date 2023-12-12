57歲周海媚驚爆離世 知情人士爆最新狀況：昏迷中

現年57歲的周海媚早年已移居北京，主力在內地發展，早前佢獲邀參加內地活動《2023大灣區音樂匯》，但最終疑因為綵排時情緒失控大發脾氣，被飛出節目，後來唔少網民都關心佢精神狀況問題。12月11日晚上，微博突現傳出周海媚離世消息，震驚粉絲，後來又有最新消息指周海媚疑似已入院……