一周星星｜周深王鎮泉10年兄弟情曝光！一張舊合照揭驚人蛻變震驚網民

周深破天荒接受香港電視台專訪，原來全因與主持王鎮泉（泉叔）的十年兄弟情！為紀念這個歷史性時刻，二人更專誠神還原十年前初相識的合照，周深戴粗框眼鏡的青澀樣罕有曝光，與今日巨星模樣極大反差，究竟這十年他們經歷了甚麼？