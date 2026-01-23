一周星星｜周深王鎮泉10年兄弟情曝光！一張舊合照揭驚人蛻變震驚網民
廣告
周深破天荒接受香港電視台專訪，原來全因與主持王鎮泉（泉叔）的十年兄弟情！為紀念這個歷史性時刻，二人更專誠神還原十年前初相識的合照，周深戴粗框眼鏡的青澀樣罕有曝光，與今日巨星模樣極大反差，究竟這十年他們經歷了甚麼？
周深王鎮泉神還原10年前合照 粗框眼鏡青澀樣罕有曝光
今次周深接受《一周星星》專訪，全因與主持王鎮泉的深厚情誼。為了紀念二人相識超過十年的歷史性時刻，他們特意還原了十年前的合照動作。從照片可見，當時的周深戴著一副粗框眼鏡，樣子極為青澀，與現時沒有戴眼鏡的巨星形象判若兩人。唯一不變的是他臉上靦腆的「稚氣笑容」，以及喜歡挨著泉叔的小動作，畫面相當溫馨Sweet！這張充滿回憶的合照，見證了二人並肩打拼的兄弟情。
2015年初出道即相識 王鎮泉曾做周深廣東歌「盲公竹」
周深與泉叔的緣份，要由2015年說起。當年周深初出道，在一次工作中認識了泉叔，二人一拍即合，在娛樂圈互相鼓勵及支持，至今已超過十個年頭。泉叔更在周深挑戰廣東歌的路上，擔當其背後的「盲公竹」，為他提供不少意見和支持，是周深在香港發展的重要夥伴。正是這段深厚的兄弟情，才促成了今次周深在香港電視台的「零的突破」獨家專訪，意義非凡。
王鎮泉獨家爆料周深真性情 私下竟是「外I內E」爛Gag王
作為認識周深超過十年的好友，泉叔在訪問中大爆其私下不為人知的一面。泉叔透露，周深雖然外表看來腼腆，但私底下為人相當直率，更形容他是「外I內E」（外向的內向者），只要與他熟絡了，便會變得無所不談。泉叔更笑言周深是朋友圈中的「氣氛擔當」，私下極愛搞笑，「會放題式大講爛Gag」，與舞台上深情款款的王子形象形成巨大反差，展現出他更立體、更真實的一面。
粉絲「生米」感動洗版 王祖藍梁詠琪驚喜現身提問
泉叔透露，為了這次極具意義的訪問，他事前做足功課，更主動聯絡周深的官方歌迷會。他表示：「我聯絡咗周深官方歌迷會，同佢哋傾好耐，收集咗好多問周深嘅問題。」此舉讓大批粉絲「生米」大為感動，紛紛在網上洗版留言，大讚泉叔有心。除了粉絲提問，節目更請來王祖藍和梁詠琪向周深發問，星光熠熠，保證今集《一周星星》絕對精彩，不容錯過。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期