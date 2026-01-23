一周星星｜周深與主播王鎮泉十年情誼曝光！還原初出道合照網民驚訝：個樣唔同咗？
「國寶級歌手」周深破天荒接受香港電視台訪問，原來全因與節目主持王鎮泉（泉叔）的十年深厚情誼！為紀念這個歷史性時刻，二人更專誠還原十年前初相識的合照，周深戴上粗框眼鏡的青澀模樣，與現在極大出入，引發熱議。究竟這段橫跨十年的友誼背後有甚麼故事？
周深王鎮泉還原十年前合照 稚氣笑容不變
這次《一周星星》的獨家專訪極具紀念價值，周深與泉叔特別重現了十年前初出道時的合照動作。從照片可見，當時的周深戴著一副粗框眼鏡，樣子與現時的舞台形象極大出入，唯一不變的是他臉上靦腆的稚氣笑容，以及喜歡挨著泉叔的小動作，畫面相當Sweet！這張充滿回憶的合照，見證了二人在娛樂圈並肩打拼超過十個年頭的珍貴友誼。
主持王鎮泉親解周深「外I內E」私下勁爛Gag
作為周深的好友，泉叔在訪問中大爆其私下真實一面！泉叔透露周深外表雖然腼腆，但其實是典型的「外I內E」性格，只要一熟絡便會徹底放飛自我，更會「放題式大講爛Gag」，是朋友圈中不可或缺的「氣氛擔當」！泉叔笑言：「只要同佢熟絡咗，佢就會無所不談。」這次訪問讓觀眾看到一個更立體、更真實的周深。
回顧十年兄弟情 泉叔曾係周深廣東歌「盲公竹」
周深與泉叔的友誼，早於2015年周深初出道時便已建立。在過去超過十個年頭裡，二人在各自的事業上奮鬥，一直不時互相鼓勵及支持。泉叔更透露，自己曾是周深挑戰廣東歌背後的「盲公竹」，為他提供不少意見和指導。正是這段深厚的兄弟情，才促成了今次極具意義的破天荒電視台專訪。
「生米」集氣提問 梁詠琪王祖藍驚喜現身
為了讓這次訪問更圓滿，泉叔事前更主動出擊，他表示：「我聯絡咗周深官方歌迷會，同佢哋傾好耐，收集咗好多問周深嘅問題。」可見對這次訪問的重視。除了集合一眾「生米」（周深粉絲暱稱）的心意，節目組更邀請了王祖藍和梁詠琪驚喜亮相，向周深提出各種意想不到的問題，想看周深如何接招，就千萬不要錯過本周日（1月25日）晚播出的《一周星星》！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期