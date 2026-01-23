一周星星｜周深與主播王鎮泉十年情誼曝光！還原初出道合照網民驚訝：個樣唔同咗？

「國寶級歌手」周深破天荒接受香港電視台訪問，原來全因與節目主持王鎮泉（泉叔）的十年深厚情誼！為紀念這個歷史性時刻，二人更專誠還原十年前初相識的合照，周深戴上粗框眼鏡的青澀模樣，與現在極大出入，引發熱議。究竟這段橫跨十年的友誼背後有甚麼故事？