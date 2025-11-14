周深香港跨年演唱會搶飛3大攻略 首位國內歌手攻啟德主場館開個唱訂票懶人包
周深曾說過，是無數的你組成了「我」，希望「我」可以成為你日記當中的一部份， 最好是感嘆號！各位生米，準備畫感嘆號未？
實力認證歌手 周深跨年演唱會搶飛3大攻略
周深從《中國好聲音》出道十一年，憑《大魚》一鳴驚人，以其獨一無二的聲線成為內地樂壇傳奇，橫掃內地樂壇無數獎項。去年來港為《第四屆粵港澳大灣區文化藝術節》演出，獲文體旅局局長羅淑佩大讚，形容其歌聲「與別不同」，公開邀請周深來港開騷。近日於2025全運會開幕禮獻唱主題曲《天海一心》，成為佳話！周深於國內演出往往一票難求，想喺11月19日及20日優先訂票時輕鬆入手《周深2025「深深的」巡迴演唱會 – 香港站 · 跨年紀念場》門票，就要超前部署！
攻略1：準備指定銀聯卡
《周深2025「深深的」巡迴演唱會 – 香港站 · 跨年紀念場》購票平台將於11月19日優先接受中銀銀聯信用卡（帶銀聯標識的港澳及內地中國銀行信用卡）訂票；另於11月20日開放予所有港澳銀聯信用卡、內地銀聯信用卡及借記卡訂票，實體卡或虛擬卡均可。未有銀聯卡的港澳樂迷想入手門票，建議盡早申請，虛擬卡一般可以在一、兩日內完成批核，收卡後順手綁定Apple Pay和雲閃付App於平日消費，隨時享受銀聯提供的優惠，相當著數。
攻略2：預先註冊快達票帳戶
今次優先訂票透過快達票網站進行，APP版並不適用。建議預先註冊快達票帳號，舊用戶需提前登入測試，確保帳戶運作正常，避免搶飛時出現忘記密碼或其他技術問題。
攻略3：鎖定/訂立購票數量及票價
每個快達票註冊賬戶每個售票階段最多可購買6張門票，不限票價及場次。門票以先到先得形式發售，電腦系統將按訂購時間分配座位，客戶不能自行選擇座位。優先訂票數量有限，建議用戶提前規劃購買的門票數量及票價範圍。留意快達票將收取每張門票HK$120顧客服務費；若選擇郵遞收票，需額外支付派遞服務費（香港 HK$40 / 澳門 HK$45 / 中國內地 HK$200 / 海外 HK$350起）。想節省派遞費，推薦使用「動態二維碼取票」，可於2025年12月上旬起憑「門票收藏夾」內的取票編號及密碼，到自助取票機提取門票。
中銀銀聯信用卡優先訂票
日期：11月19日（三）
時間：上午10時至晚上8時
票價：內場區 – HK$1,699；看台區 – HK$1,199 / HK$929
銀聯卡優先訂票
日期：11月20日（四）
時間：上午10時至晚上8時
票價：內場區 – HK$1,699 ；看台區 – HK$1,199 / HK$929
公開發售階段
日期：11月21日（五）
《周深2025「深深的」巡迴演唱會 – 香港站 · 跨年紀念場》
演出日期及時間：
．2025年12月31日「0點跨年場」 晚上9時至凌晨12時30分
．2026年1月1日 晚上7時至10時30分
票價：內場 HK$1,699 / HK$1,399；看台 HK$1,199 / HK$929 / HK$699 / HK$399
快達票平台：www.hkticketing.com
