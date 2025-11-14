周深香港跨年演唱會搶飛3大攻略 首位國內歌手攻啟德主場館開個唱訂票懶人包

《周深2025「深深的」巡迴演唱會-香港站·跨年紀念場》以「日記」為靈感貫穿全場，主舞台結構模擬書頁形態，呈現出一本會呼吸的日記。巡演從上海啟程，途經14座城市，2025年12月31日及2026年1月1日跨年演出選道香港啟德體育園主場館舉行，機會難逢！