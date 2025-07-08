周潤發劉青雲任新加坡電視台頒獎嘉賓 網民嘲：擺明落TVB面！

自1994年首屆新加坡《紅星大獎》以來，周潤發首次擔任「十大最受歡迎演員」頒獎嘉賓，至今已過三十載。今年發哥再度現身，為典禮帶來跨時代的感動與回憶。 2025年紅星大獎以「時光同行」為主題，象徵著新舊世代的傳承與共鳴。周潤發的回歸，正好呼應這份時代交錯的情感，讓觀眾一同見證娛樂圈的變遷！