周潤發劉青雲任新加坡電視台頒獎嘉賓 網民嘲：擺明落TVB面！
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自1994年首屆新加坡《紅星大獎》以來，周潤發首次擔任「十大最受歡迎演員」頒獎嘉賓，至今已過三十載。今年發哥再度現身，為典禮帶來跨時代的感動與回憶。 2025年紅星大獎以「時光同行」為主題，象徵著新舊世代的傳承與共鳴。周潤發的回歸，正好呼應這份時代交錯的情感，讓觀眾一同見證娛樂圈的變遷！
豪華陣容公開周潤發劉青雲輪流登場
本屆典禮不僅有周潤發壓軸登場，還邀得黃暄婷首次擔任主持，與資深司儀郭亮搭檔。影帝劉青雲亦將以特別嘉賓身份頒獎，國寶級歌手陳潔儀則帶來動人電視金曲，星光熠熠。
網民嘲：「擺明落TVB面！」
盛典早前於7月6日在新傳媒大禮堂舉行，下午3點半起率先直播幕後花絮，星光大道5點展開，頒獎典禮晚上7點至10點盛大舉行。觀眾可通過mewatch、8頻道、U頻道及YouTube全程收看。
典禮消息公布後，網民熱烈討論，部分人認為陣容似在與《萬千星輝頒獎典禮》較勁，直言：「擺明落TVB面！」網友指出：「TVB都有請影帝任達華嚟啦，仲有烏鴉張耀揚撐場！」「發哥都好耐冇上TVB啦」、「請到劉青雲同發哥真心勁！」亦有網民表示：「支持下其他地方演藝人都好」，展現對多元陣容的期待。
54歲宣萱憑《誰殺了她》勇奪新加坡視后
54歲的宣萱在（6日）憑懸疑劇《誰殺了她》勇奪新加坡《紅星大獎2025》頒獎典禮「最佳女主角」，成為歷來首位僅僅憑單一作品便榮登視后寶座的性格演員，並由影帝劉青雲親自為她頒獎。宣萱在上台授獎的時候，坦言拍攝《誰殺了我》期間因為入戲太深，所以度過了人生中最不開心的三個月，但感謝大家的喜歡，讓自己的努力得到肯定。
宣萱在台上多謝「熒幕丈夫」
此外，宣萱在台上一一感謝幫助過她的台前幕後的工作人員，包括在劇中憑同劇奪得「最佳男主角」的李銘順，兩人戲裡戲外默契十足。宣萱在台上感謝這位「熒幕丈夫」時笑言：「拿這個獎也不是我一個人的功勞，我一定要感謝我的老公，戲裡的老公，你們對我的影響很大，幫了我很多。」
圖片來源：紅星大獎截圖、IG@aiyoyochenliping、網上圖片、TVB、IG@dramasettv資料或影片來源：原文刊於新假期