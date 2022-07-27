67歲周潤發捐20億身家俾慈善機構 全因見過一個人？
發哥點解捐20億身家
周潤發一向追求簡單生活，唔使坐靚車，每日有三餐溫飽已經心滿意足。作為國際級電影巨星，身家數以十億計，發哥所過嘅平凡日子真係令人難以置信，因為斷估唔會落街食茶記見到湯告魯斯掛？
發哥捐錢上熱搜
早兩年，發哥上韓國《真實故事探索隊》節目接受訪問，被問到係咪會捐晒成副身家俾慈善機構，當時發哥冇出聲，只報以微笑回應。然後再大談點睇財產，發哥話：「錢唔係人可以永遠擁有，只要人一走，錢都係要留俾其他人，而家啲錢擺銀行，其實死後都係一蚊都帶唔走，不如諗諗捐俾有意思嘅機構。」而發哥捐身家消息，其後獲發哥家姐周聰玲同發嫂陳薈蓮確認，並表示全力支持，更大讚呢個決定係「光宗耀祖」。
與法師見一面 對錢有新睇法
點解發哥對錢咁轄達？有傳係因為發哥幾年前同台灣淨空法師見過面，對財產同人生在世方面有新睇法。台灣淨空法師，原名為徐業鴻，日前（26日）凌晨兩點圓寂，享年96歲。淨空法師1959年喺台北臨濟寺出家，法名覺淨，字淨空，多年來致力講經教學，宣揚佛法。
同場加映：周潤發由鄉下仔到國際巨星 獲浸大頒授榮譽博士學位
周潤發（發哥）一直都是港人最愛的巨星之一，每逢發哥到達之處，都必定掀起哄動！而昨日（7/8）香港浸會大學（浸大））舉行的榮譽博士學位頒授典禮，頒發榮譽人文博士學位予周潤發博士，以表揚他的傑出專業成就及對社會的卓越貢獻。
周潤發獲浸大頒授榮譽博士學位
周潤發貴為國際巨星，亦是香港最受愛戴和歡迎的公眾人物，影迷跨越不同年代。周博士1955年出生於香港南丫島一個草根家庭，十八歲考入電視台的藝員訓練班，從此開啟了他出類拔萃的演藝生涯。在上世紀七十至八十年代，周博士因其戲路寬廣，演活了在社會基層掙扎，卻重人情義氣的人物，迅速紅遍世界各地的華人社區。
在電視劇演出成功之後，周博士於1976年開始進軍電影業。其後在逾45年的從影生涯中，他與眾多知名導演合作，參演電影逾百部，獲獎無數，包括1987、1988及1990年的香港電影金像獎最佳男主角，以及1985及1987年的金馬獎最佳男主角，從他身上可以見證香港電影的黃金時代，他的演繹亦被視為影藝專業的標竿。周博士對電影事業的熱誠和卓越的追求，使他進軍荷里活。2020年，周博士成為「新中國成立70周年全國十佳電影男演員」之一。
周博士熱愛香港，非常關心同學的成長，並以不同方式貢獻社會。他曾多次以香港大使的身份幫助推廣本港的工商業，特別是旅遊業。他熱心公益，捐出億元財產，成立慈善基金會，幫助弱勢社群。
浸大校長衞炳江教授在典禮上表示，周潤發博士體現了香港人的拼搏精神，塑造了香港電影的輝煌年代，在海內、外都是極受歡迎的人物；衞教授說：「不論高山低谷，周博士一直默默耕耘，努力不懈，即使名成利就，仍不斷學習，不斷挑戰自己，更重要是他時常保持謙卑和感恩的心，他的毅力和待人接物的態度，堪稱年輕人的典範。」
周潤發由鄉下仔到國際巨星
周潤發博士在致謝辭時表示今日立秋，好日呀！萬分多謝浸會大學，頒這個榮譽博士學位，講到讀大學，媽媽很就有遠見，60年代就帶我飄洋過海出到香港，讀香港社會大學。周潤發由他10歲時開始說：「六十年代的香港好簡陋，一家人住喺一間舊唐樓，一間屋住咗三十幾人，我、家姐細妹外婆瞓將碌架床响廳，亦有啲一家七、八個住一個房，走廊都有三張碌架床，環境好惡劣，對我一個鄉下仔來講，壓迫感好大，所以我成日去睇五點半公餘埸！當時前座兩毫子，後座四毫子，其實套戲做乜我唔知，我只係鐘意歎冷氣。
去到七十年代，我真正報讀咗邵逸夫爵士開辦嘅無缐大學，一年後畢業開始拍劇，每日不停講對白，06開始，外景講，返到廠、連瞓覺都係講對白，九年來都係咁，你問我拍咗乜，真係唔知。到咗80年代，我見得最多唔係我媽，而係鄭裕玲，日日只係唔見幾個鐘，佢喺係電視台陪我最多嘅藝人。
八十年代新浪潮回流香港，八四年電影工業下我入咗呢間大學，而呢班新浪潮導演帶俾我嘅，係以前電視台導演俾唔到我，對白亦唔使講咁多。好好彩！86年拍咗吳宇森導演的「英雄本色」，打後10年喺槍林彈雨下過，我可以講，我開槍用嘅子彈，多過當年一哥（警隊一哥）。
之後去到九四年，我同電影公司合約完咗，而喺嗰廿年，一日拍三組戲冇休息，人哋問我點分啲角色，我咪係去到片埸著住邊套衫就做邊個，唔分得咁多啦！94年我學人哋去浸咸水，去咗南加州大學，辛苦㗎，因為唔會講英文。兩年之後，好好彩有機會拍到第一部西片，對白唔多，老規矩，揸番槍。我仲記得有句對白就好似我哋喺「大酒店」聽到嘅，對家屬講嗰句折哀順便差不多，死得啦，第一部戲咁，大家都見到，我喺荷李活嘅發展都係折哀順便！」
周潤發：多謝香港人的愛
及後，發哥又再講到：「好彩到99年李安導演保薦我去咗北京大學，拍咗「臥虎藏龍」，一拍就拍到而家。總結來講，我覺得我嘅電影行業好有趣由廣東話轉ABC再講JQIXI，其實係迫出嚟，嗰時要搵食，喺片埸百幾，甚至幾百人等住你，冇得做唔到。當然，香港人俾咗我好多鼓勵、包容、愛錫！仲有好多謝香港呢個地方，賦予我智慧同愛我，要多謝香港這個地方、香港人， 多謝各位。」在典禮後，周博士出席分享環節，讓大約200名浸大同學透過對話交流，從其精彩的人生閱歷和睿智獲得啟發。
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