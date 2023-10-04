釜山國際電影節︱回顧周潤發港韓兩地威水史 網指「1原因」人氣不敵梁朝偉

第28屆釜山國際電影節正式開幕，繼去年由梁朝偉奪得「亞洲電影人獎」，今屆輪到周潤發獲頒該獎項，連續兩屆都由香港演員拿下。出身草根家庭的周潤發，多年來一直深受香港市民擁戴，但原來周潤發在韓國人氣非凡，就連當地巨星劉在錫和BIG BANG都為其小粉絲。