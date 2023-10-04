釜山國際電影節︱回顧周潤發港韓兩地威水史 網指「1原因」人氣不敵梁朝偉
周潤發獲頒釜山電影節「亞洲電影人獎」
為期十日的國際影壇盛事《第28屆釜山國際電影節》於今晚（10月4日）在釜山海雲台隆重揭幕。周潤發獲頒今屆釜山國際電影節最高殊榮「亞洲電影人獎」。今屆電影節為表揚周潤發的非凡成就，更設特別企劃單元「周潤發之英雄風範」，精選出三部發哥主演的電影放映，包括經典電影《英雄本色》、奧斯卡最佳外語片《臥虎藏龍》以及最新作品《別叫我＂賭神＂》，為觀眾呈現發哥戲路縱橫的演技盛宴。
發哥頒獎台上大合照 以韓語冧爆全場
領獎後發哥在台上發表感言及謝意：「入行半世紀，漫漫長路回頭好似是昨日的事，多謝香港電視廣播有限公司給我演出機會；多謝香港電影帶我去遠遠那方給我機會放眼世界；多謝我太太多年來辛苦照顧我，令我有時間可以拍我鍾意的電影；多謝釜山電影節給我一個有意思的獎項；多謝韓國朋友的支持，最後祝大家萬事勝意，身體健康。」隨後當然不少得發哥的簽名式自拍，更發揮其幽默本色，大騷韓語「慢慢」、「我愛你」、「多謝大家」，在自拍大合照一句「Kimchi」，更引得全場觀眾大笑，炒熱全場氣氛！
周潤發由鄉下仔到國際巨星
周潤發貴為國際巨星，亦是香港最受愛戴和歡迎的公眾人物，影迷跨越不同年代。周潤發1955年出生於香港南丫島一個草根家庭，十八歲考入電視台的藝員訓練班，從此開啟了他出類拔萃的演藝生涯。在上世紀七十至八十年代，周潤發因其戲路寬廣，演活了在社會基層掙扎，卻重人情義氣的人物，迅速紅遍世界各地的華人社區。
在電視劇演出成功之後，周潤發於1976年開始進軍電影業。在逾45年的從影生涯中，參演電影逾百部，代表作有《英雄本色》、《監獄風雲》和《賭神》等。獲獎無數的周潤發曾經三度勇奪香港電影金像獎最佳男主角，以及獲封兩屆金馬獎最佳男主角。在1995年更赴美國荷里活發展，為香港首批到荷里活參與電影的演員。
憑《英雄本色》紅遍全韓國 當紅廣告台詞紅到爆
今次獲頒釜山國際電影界「亞洲電影人獎」的周潤發，在80年代開始已經風靡韓國。當時韓國電影產業並未成熟，主要是靠輸進荷里活電影和港產片。周潤發經典之作《英雄本色》在南韓亦隨之掀起熱潮，令當年高大威風的的周潤發，在韓國擁有超高知名度。當年周潤發甚至有份拍攝韓國知名飲料「Milkis」，而該廣告經典台詞「Saranghaeyo，Milkis」亦紅到街知巷聞。
近年韓國人氣不敵梁朝偉
周潤發近年鮮少拍戲，比起拍戲、出席公開活動，發哥更加熱愛登山健行、專心享受人生。今年年初時隔五年出演的新戲《別叫我”賭神”》，雖然發哥馬不停蹄狂跑謝票場，但票房卻不如理想，香港、內地整體票房不到一億關卡。
相反去年同樣獲頒釜山國際電影界「亞洲電影人獎」的梁朝偉就長有長做，近年所主演的《一代宗師》、《尚氣與十環幫傳奇》等電影都深受影迷喜愛，在韓國的人氣更是直線上升，成功取代周潤發在韓國的地位，成為新一代「香港男神」。
網民分析全因「1關鍵因素」
不少網民都認為近年周潤發人氣不敵梁朝偉的最主要原因，是因為發哥沒有一位像劉嘉玲一樣的賢內助。雖然發嫂陳薈蓮的確為周潤發多年來默默付出，是圈中數一數二的賢內助，但網民就認為發嫂作風過於低調，與劉嘉玲形成巨大的對比。
劉嘉玲近年為梁朝偉所付出的一切，大眾有目共睹。劉嘉玲不但鼓勵梁朝偉接拍荷里活MARVEL大片《尚氣》，令其人氣再度急升，成功打入荷里活市場；亦時不時在綜藝節目或社交平台大談梁朝偉鮮為人知的一面，使得梁朝偉的人物形象變得更加立體化、更加正面。
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