周潤發捐身家爭議屢受黑粉炒作 自揭裸捐56億巨額真相 一文回顧來龍去脈

70歲國際級影帝周潤發向來生活極度貼地，身家豐厚卻熱愛搭港鐵及光顧平民茶記，展現出大明星與小市民的極端反差。不過近日發哥出席電影首映禮時，竟意外遭到大批網民瘋狂留言攻擊，緊咬他多年前承諾「裸捐56億身家」的言論不放，甚至狠批他空談行善極度虛偽。究竟這筆巨額財富的最終去向如何，背後隱藏著甚麼不為人知的隱情，實在令人深思。