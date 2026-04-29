周潤發捐身家爭議屢受黑粉炒作 自揭裸捐56億巨額真相 一文回顧來龍去脈
《寒戰》首映惹黑粉狙擊重提「捐身家」舊帳
日前電影《寒戰1994》舉行盛大世界首映禮，現場星光熠熠匯聚超過四十多位頂級演員同場較量，當中包括郭富城及梁家輝等重量級影帝。然而當全城焦點落在周潤發的霸氣登場時，網絡風向卻突然逆轉，大批黑粉湧入各大社交平台瘋狂洗版。這群網民死咬著一單長達十年的舊新聞不放，不斷重提發哥曾經答應會捐出高達56億港元全數身家的承諾，質疑他至今仍未兌現承諾，連番惡意攻擊瞬間推高網絡討論熱度。
周潤發四年前首度開腔回應韓國節目
面對外界對巨額財產去向的種種揣測，其實周潤發早在2022年已經親自解開這個世紀謎團。四年前發哥罕有接受韓國電視節目《真實故事探索隊》獨家專訪，當主持單刀直入追問是否會將全副身家捐給慈善機構時，他起初只報以一個意味深長的微笑。隨後發哥大方分享其豁達的金錢觀，坦言財富並非人類可以永遠擁有，他直指「只要人一走，錢都係要留俾其他人，而家啲錢擺銀行，其實死後都係一蚊都帶唔走，不如諗諗捐俾有意思嘅機構」。這番充滿大智慧的言論，隨後更獲得發嫂陳薈蓮及家姐周聰玲公開力撐。
釜山影展自揭發嫂掌管財政大權真相
爭議並未因此平息，周潤發於2023年遠赴韓國出席第28屆釜山國際電影節獲頒亞洲電影人獎時，再次被傳媒連番追問這筆56億港元巨款的下落。三年前的發哥以一貫的幽默作風大爆夫妻私密互動，自揭日常財政大權全數交由太太陳薈蓮嚴格打理。他笑言自己每個月都要向老婆領取零用錢度日，根本完全不清楚具體捐贈了多少金額。發哥更發揮搞笑本色大吐苦水，打趣表示「不是我要捐，是我老婆決定的，我也不想捐，都是我的辛苦錢」，輕鬆化解這場充滿火藥味的公關危機。
影帝看淡生死無懼跑步猝死傳聞
除了金錢觀念惹人關注，周潤發對生老病死的超然態度同樣令人震驚。早年他曾與已故台灣淨空法師結緣會面，令他對人生在世有著徹底頓悟。針對三年前網絡瘋傳他不幸離世的惡毒謠言，發哥不但沒有動怒，反而百無禁忌地拿自己的生死開玩笑。他豁達地向傳媒表示「有人說我已經死去，但事實上，我並不太在意這種虛假消息，每天都有這種事情發生」，甚至自嘲可能在參加半馬拉松比賽跑步時突然死掉。他強調現時每天只需要兩碗白飯便已經心滿意足，徹底展現出追求心靈富足的最高境界。
網民力撐偶像反擊仇富酸民留言
隨著周潤發多次親自解畫的真實片段再次在網絡瘋傳，大批理性網民紛紛湧入留言區為偶像護航，形成兩極化的激烈爭論。無數粉絲對發哥的豁達人生觀表示極度敬佩，留言大讚「發哥真係香港人嘅驕傲，境界高到無人能及」、「啲酸民自己一蚊都唔捐，學咩人管人哋啲錢點用」。同時也有不少網民針對黑粉的惡意攻擊作出猛烈反擊，直斥仇富心態極度扭曲，紛紛表示「明碼實價係人哋辛苦賺返嚟嘅血汗錢，鍾意點處理都得啦」、「逼人捐錢根本就係道德綁架，發哥唔使理呢啲無聊人」。