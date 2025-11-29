周潤發白髮造型壓軸亮相MAMA 台上哽咽致哀 親手頒獎GD悲喜交集

千呼萬喚，由主持人介紹「The Legendary Big Brother 」稱號的周潤發今晚現身MAMA 2025頒獎禮，一身黑西裝配白髮造型擔任壓軸頒獎嘉賓，親手將「ARTIST OF THE YEAR」大獎頒給韓國天王G-Dragon。不過發哥在台上發言時一度哽咽，要求全場起立為大埔火災災民送上祝福，隨後全場靜靜默哀，場面莊嚴感人。這次頒獎禮因應香港大埔宏福苑嚴重火災而修改流程，以「支持香港」為主題，展現對災民的關懷。