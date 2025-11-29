周潤發白髮造型壓軸亮相MAMA 台上哽咽致哀 親手頒獎GD悲喜交集
千呼萬喚，由主持人介紹「The Legendary Big Brother 」稱號的周潤發今晚現身MAMA 2025頒獎禮，一身黑西裝配白髮造型擔任壓軸頒獎嘉賓，親手將「ARTIST OF THE YEAR」大獎頒給韓國天王G-Dragon。不過發哥在台上發言時一度哽咽，要求全場起立為大埔火災災民送上祝福，隨後全場靜靜默哀，場面莊嚴感人。這次頒獎禮因應香港大埔宏福苑嚴重火災而修改流程，以「支持香港」為主題，展現對災民的關懷。
周潤發台上哽咽要求全場默哀
周潤發在台上頒獎時，神情凝重地提及大埔火災事件，要求全場觀眾起立為災民送上祝福。發哥表示：「各位來賓晚安，喺我頒獎之前，我有一個小小嘅要求，希望大家一齊起身，為我哋大埔宏福苑居民送上衷心嘅祝福」，隨後帶領全場進行默哀儀式。整個過程中，現場氣氛莊嚴肅穆，所有觀眾都靜靜地參與這個悼念時刻，發哥分別用廣東話、普通話及英語向在場觀眾帶領默哀，在講到英文段落時一度哽咽。
默哀後，發哥再表示：「多謝MAMA畀呢個機會我，我等呢個機會，等咗七年，等到頭髮都白晒，今晚係MAMA大日子，相信提名最佳歌手已用一年努力換取今晚最好成績，（用韓語 ）快啲快啲，時間唔等人，我哋去片睇睇佢哋提名精彩片段 。」
G-Dragon獲獎感言悲喜交集
接過周潤發親手頒發的「ARTIST OF THE YEAR」大獎後，G-Dragon在台上發表感言時表示：「雖然今天是個值得開心的日子，但也是一個令人傷感的日子，悲喜交集。」GD的發言反映出對香港火災事件的關注，同時也表達了對獲獎的複雜心情。他在台上的表現顯得相當謙遜和體貼，充分理解當下的特殊情況。
MAMA 2025修改流程支持香港
由於香港大埔宏福苑在11月26日發生嚴重五級火災，導致逾百人傷亡，MAMA 2025大會決定修改原定的頒獎禮流程。主辦方以「支持香港」為活動主題，在11月28日的首場頒獎禮中，已由擔任司儀的朴寶劍帶領全場觀眾進行默哀，悼念在火災中的罹難者。
G-Dragon預告BIGBANG明年重聚
除了對火災事件的關注外，G-Dragon在獲獎感言中還透露了一個重要消息，預告明年是BIGBANG出道20周年，希望不會孤單，暗示會與成員們一起進行活動。這個消息對於BIGBANG的粉絲來說無疑是個驚喜，畢竟組合已經很久沒有完整聚首。GD的這番話也為明年的音樂界增添了不少期待。
