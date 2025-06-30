周秀娜回應「被包養秘密生仔」真相 解釋與千億富豪關係：真係冇人問過我
周秀娜自認「戀愛腦」自爆感情現況
周秀娜透露自己在家中排行中間，上有哥哥下有弟弟，從小就習慣了被忽視的感覺。這種成長經歷令她在感情上特別渴望被重視，坦言自己屬於「戀愛腦」，一旦遇到喜歡的人便會全情投入。雖然嘗試認識新朋友，但深入了解後才發現並不合適，感情之路並不順利。當被問道周秀娜的感情生活，她直接表示：「感情空白，唔知點解，外間係覺得好多人追，你話冇就會覺得一定係呃佢。」
首次正面回應「被包養」傳聞：我覺得好冤枉
方健儀回應坊間傳她大肚並被千億富豪包養，周秀娜終於在節目中坦言：「真係好感謝你問我呢個問題。」周秀娜補充：「（因為從來冇人問過你？）真係冇人問過我，好似呢件事已經唔需要問。」她強調：「我覺得好冤枉，嗰個冤枉係我覺得我係咪因為咁所以冇拖拍？我真係唔知點解會咁樣傳出嚟，我又唔認識嗰個當事人。（你指男方？）男方，我唔認識㗎真係。」堅決否認與該富豪有任何瓜葛。
她激動表示：「我連傳聞中嗰位男士都唔認識，最激氣係從來冇人搵我求證過。」原來當時她專注於拍戲，加上疫情影響，有幾部電影未能上映，才被誤以為消失於娛樂圈。她解釋一直未澄清，是擔心被指借機炒作，所以選擇讓事件自然平息。
周秀娜揭20幾歲時有人向她求婚
談及人生規劃，周秀娜坦言20幾歲時曾有人向她求婚，當時甚至計劃27歲生孩子，但因事業剛起步而拒絕。她表示，如今如果遇到價值觀相同、相處愉快的人，隨時可以為愛情放棄事業，但一切隨緣，強求不得。
網民支持周秀娜：佩服佢努力
很多網民支持周秀娜：「由𡃁模、科大講座、近年的電影電視劇覺得她知道自己想要什麼、努力的藝人」、「由以前行性感路線到有睇法，有演技，係一個好叻的演員。佩服佢的努力」、「以前對娜姐無咩好感，但依家睇多咗D戲同電視劇對佢改觀」，不過亦有網民表示：「我傾向相信傳聞係真，因為周真係有一段時間神隱然後好富貴」。
娜姐當年狀態大勇
當年的周秀娜以初代𡃁模入行，三點式寫真造型令人一見難忘，其經典刷牙滴牙膏照更創事業高峰，周秀娜走紅後轉型踩入電影圈做實力派演員，演出的電影作品觀眾有目共睹，除驕人身材外其演技亦令觀眾留下深刻印象。成功洗底不再被標籤為性感女星後，周秀娜更收起性感，不過身形日見纖瘦，豐滿上圍大縮水。