38歲周秀娜原圖曝光 網民話竟然話撞樣呢位52歲《愛回家》女星

現年38歲的周秀娜（Chrissie）出道時以超火辣身材以及甜美靚樣備受關注，近年專注於影視方面發展的她收起性感，轉行實力派演員的路線。日前周秀娜出席電影《爆裂點》的宣傳活動期間，被網民在中環碼頭偶遇，而十分親民的周秀娜亦大方向鏡頭打招呼，只是網民事後分享在社交平台上的照片竟然被指連環撞樣，其中一位更是TVB的52歲女星……