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38歲周秀娜原圖曝光 網民話竟然話撞樣呢位52歲《愛回家》女星

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現年38歲的周秀娜（Chrissie）出道時以超火辣身材以及甜美靚樣備受關注，近年專注於影視方面發展的她收起性感，轉行實力派演員的路線。日前周秀娜出席電影《爆裂點》的宣傳活動期間，被網民在中環碼頭偶遇，而十分親民的周秀娜亦大方向鏡頭打招呼，只是網民事後分享在社交平台上的照片竟然被指連環撞樣，其中一位更是TVB的52歲女星……

周秀娜 原圖 周秀娜近年專注在影視方面的發展。
周秀娜近年專注在影視方面的發展。（圖片來源：IG@chrissienana）

周秀娜撞樣《愛回家》人氣角色

從網民分享在社交平台上的照片可見，周秀娜心情大靚向鏡頭揮手，只是周秀娜視乎撞樣《愛回家》的三太樊亦敏，令不少網民都留言表示自己認錯人：「以為係三太樊亦敏」、「娜姐居然神似三太」、「看封面我也以為是三太」、「點解周秀娜越來越似樊亦敏嘅？」

周秀娜 原圖 周秀娜的原圖被不少網民認錯是《愛回家》的三太樊亦敏。
周秀娜的原圖被不少網民認錯是《愛回家》的三太樊亦敏。（圖片來源：小紅書圖片 / IG@amyfan3796）

周秀娜連環撞樣 網民話似韓國女神

雖然被網民稱撞樣樊亦敏，但是亦有不少網民認為周秀娜的原圖與韓國女神全智賢亦有幾分相似：「非常有氣質，很有女人味，很喜歡她」、「其實以前唔太似全智賢，反而近年開始有啲似」、「這張合照的氣場差很遠，感覺周秀娜現在的氣場更像全智賢」。更有人翻出周秀娜早年和全智賢的合照，令網民大讚周秀娜越來越靚女！

周秀娜 原圖 有網民認為周秀娜的原圖與韓國女神全智賢亦有些相似。
有網民認為周秀娜的原圖與韓國女神全智賢亦有些相似。（圖片來源：小紅書圖片）
周秀娜 原圖 網民更找出早年周秀娜和全智賢的合照。
網民更找出早年周秀娜和全智賢的合照。（圖片來源：小紅書圖片）

38歲周秀娜超高清鏡頭拍劇膚況曝光 有眼紋暗粒仍獲網民大讚夠真實

周秀娜（Chrissie）初出道時憑完美的魔鬼身材稱霸𡃁模界，自從她轉走實力派演員路線之後事業繼續蒸蒸日上之餘，現年38歲的她外形更是一樣「無得彈」一點也不輸當年。近日娜姐主演的劇集《叠影狙擊》正在內地播映，與一眾用大量濾鏡拍攝內地劇集不同，全劇以超高清鏡頭拍攝，令她的皮膚狀況全部一覽無遺……

周秀娜 原圖 周秀娜 超高清鏡頭 周秀娜現年38歲，外形更是一樣「無得彈」一點也不輸當年。
周秀娜現年38歲，外形更是一樣「無得彈」一點也不輸當年。（圖片來源：IG@chrissienana）

拍劇唔用濾鏡展現真實樣貌

有內地觀眾在社交網站發文，表示看慣了濾鏡下的女主角們，看到高清鏡頭下的娜姐感到非常驚訝。從照片中所見，娜姐沒有使用任何濾鏡，毫無顧忌地展現自己最真實的面貌，被鏡頭放大後的她雖然粉底有少少卡粉，亦見到她有少許眼紋和暗粒，但皮膚狀況明顯好好，毛孔相當之幼細，大讚她保養得非常好：「真實得讓我不焦慮了」、「娜姐真的逆襲，以前𡃁模都變現在港劇港產片的女主了」、「娜姐好好了，保養得，而且身材好」。亦有人將娜姐同樣𡃁模出身、兼細4歲的Angelababy「娜姐好好了，保養得，而且身材好，我鍾意娜姐多過baby」。

周秀娜 原圖 周秀娜 超高清鏡頭 高清鏡頭下的娜姐。
高清鏡頭下的娜姐。（圖片來源：小紅書圖片）
周秀娜 原圖 周秀娜 超高清鏡頭 雖然粉底有少少卡粉，亦見到她有少許眼紋和暗粒，但皮膚狀況明顯好好。
雖然粉底有少少卡粉，亦見到她有少許眼紋和暗粒，但皮膚狀況明顯好好。（圖片來源：小紅書圖片）
周秀娜 原圖 周秀娜 超高清鏡頭 網民大讚她保養得非常好！
網民大讚她保養得非常好！（圖片來源：小紅書圖片）

周秀娜騷長腿險春光乍洩

周秀娜當年憑魔鬼身材由𡃁模升呢為女神，深受不少宅男粉絲喜愛。周秀娜近年享受慢活生活，近日去到希臘聖托里尼島，見女神在藍白屋下留影，靚人配靚景，身穿花花襯衫配熱褲的周秀娜，刻意收起性感，只騷一對長腿，靠顏值取勝。不過其中一張相，見她坐喺石壆上，雙腳交叉，疑因失守險春光乍洩，要後期Key上公仔圖案遮住重要位置，女神險些走光。反而令網民引起遐想。唔少網民表示：「拎走粒粉紅色肉球！」、「都係好靚，肥返啲仲好」。

周秀娜 原圖 周秀娜 超高清鏡頭 周秀娜 長腿 網民表示：「拎走粒粉紅色肉球！」
網民表示：「拎走粒粉紅色肉球！」（圖片來源：IG@chrissienana）
周秀娜 原圖 周秀娜 超高清鏡頭 周秀娜 長腿 周秀娜刻意收起性感，沒有太多福利。
周秀娜刻意收起性感，沒有太多福利。（圖片來源：IG@chrissienana）

金像獎2023｜周秀娜太瘦令網民失望

其實近年周秀娜經常被網民指愈來愈瘦，紛紛對她表示：「不要再瘦下去了」、「可唔可以食返嘢」、「太瘦喇，要食返多d野先可以keep住靚」、「男人角度，肥番小小會靚D」等等，早前金像獎頒獎禮，娜姐分別換上黑色和銀色兩套晚裝，但也被網民批評因為變得太瘦，而無甚睇頭。

周秀娜 原圖 周秀娜 超高清鏡頭 周秀娜 長腿 周秀娜 金像獎2023 紅地氊
今年金像獎娜姐衣著未見突出。（圖片來源：新傳媒照片庫）
周秀娜 原圖 周秀娜 超高清鏡頭 周秀娜 長腿 周秀娜 金像獎2023 紅地氊
（圖片來源：新傳媒照片庫）

周秀娜性感刷牙已成追憶

當年的周秀娜以初代𡃁模入行，三點式寫真造型令人一見難忘，其經典刷牙滴牙膏照更創事業高峰，周秀娜走紅後轉型踩入電影圈做實力派演員，演出的電影作品觀眾有目共睹，除驕人身材外其演技亦令觀眾留下深刻印象。成功洗底不再被標籤為性感女星後，周秀娜更收起性感，不過身形日見纖瘦，豐滿上圍大縮水。

周秀娜 原圖 周秀娜 超高清鏡頭 周秀娜 長腿 周秀娜 周秀娜這個潑水動作有點「娘」，而所有人的焦點都放在她平板身材之上。 （圖片提供：IG@chrissienana）
周秀娜這個潑水動作有點「娘」，而所有人的焦點都放在她平板身材之上。 （圖片來源：IG@chrissienana）
周秀娜 原圖 周秀娜 超高清鏡頭 周秀娜 長腿 周秀娜 身穿一件頭泳衣的周秀娜，被指毫無睇頭。
身穿一件頭泳衣的周秀娜，被指毫無睇頭。（圖片來源：IG@chrissienana）

一件頭泳衣令人大失所望

早前周秀娜趁放假休息大解放，換上一件頭泳衣到泳池玩水，還拍了一輯新相，她在社交網留言：「放假，喺泳池除咗游水，仲可以潑水，影返輯例牌好娘嘅相。」抓緊夏天的尾巴的周秀娜出水芙蓉，姿態雖然吸引，可惜同時卻顯露了縮水後的身材，因為照片都是從側身拍攝，周秀娜以往凹凸有致的上圍，突然變得平平無奇，究竟是過度瘦身的後遺症，抑或是要等機會才使出「鬼影變幻球」？

周秀娜 原圖 周秀娜 超高清鏡頭 周秀娜 長腿 周秀娜 周秀娜近年熱愛玩水上活動。
周秀娜近年熱愛玩水上活動。（圖片來源：IG@chrissienana）
周秀娜 原圖 周秀娜 超高清鏡頭 周秀娜 長腿 周秀娜 早前身穿一件頭泳衣的周秀娜，瘦到現晒胸骨。
早前身穿一件頭泳衣的周秀娜，瘦到現晒胸骨。（圖片來源：IG@chrissienana）

娜姐當年狀態大勇

周秀娜 原圖 周秀娜 超高清鏡頭 周秀娜 長腿 周秀娜 刷牙滴牙膏這張相，成為了周秀娜首本寫真熱賣經典圖。 （圖片提供：寫真集圖片）
刷牙滴牙膏這張相，成為了周秀娜首本寫真熱賣經典圖。（圖片來源：寫真集圖片）
周秀娜 原圖 周秀娜 超高清鏡頭 周秀娜 長腿 周秀娜 當年三點式泳衣和周秀娜絕對是共同體，每次接受訪問或影相，她都是以三點式示人。 （圖片提供：寫真集圖片）
當年三點式泳衣和周秀娜絕對是共同體，每次接受訪問或影相，她都是以三點式示人。 （圖片來源：寫真集圖片）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、IG@chrissienana、IG@amyfan3796

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