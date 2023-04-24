周秀娜傷腳網民錯重點 好擔心娜姐另一樣嘢！

現年37歲的周秀娜（Chrissie）當年初出道做寫真模特兒，曾以魔鬼身形迷倒一眾宅男，但近年她轉型做演員，除了衣著愈來愈密實，身形亦愈來愈單薄，驚變「周瘦娜」！日前她在社交網晒出一張腳掌受傷的照片，引來網民關心她的傷勢之餘，更關心埋她另一樣嘢。