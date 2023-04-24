周秀娜傷腳網民錯重點 好擔心娜姐另一樣嘢！
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現年37歲的周秀娜（Chrissie）當年初出道做寫真模特兒，曾以魔鬼身形迷倒一眾宅男，但近年她轉型做演員，除了衣著愈來愈密實，身形亦愈來愈單薄，驚變「周瘦娜」！日前她在社交網晒出一張腳掌受傷的照片，引來網民關心她的傷勢之餘，更關心埋她另一樣嘢。
周秀娜 被成塊膠板整傷腳
從周秀娜在社交網分享的照片可見，她腳背位置出現了一條又深又長的血痕，她透露受傷原因係：「整塊膠板跌落嚟」不過除了關心她的傷勢外，還有不少網民都錯重點，好關心她的腳形，指她的腳太瘦，好似皮包骨一樣，瘦到見筋，腳趾更疑似因為經常穿著高踭鞋，而出現變形情況。
金像獎2023｜周秀娜太瘦令網民失望
其實近年周秀娜經常被網民指愈來愈瘦，紛紛對她表示：「不要再瘦下去了」、「可唔可以食返嘢」、「太瘦喇，要食返多d野先可以keep住靚」、「男人角度，肥番小小會靚D」等等，早前金像獎頒獎禮，娜姐分別換上黑色和銀色兩套晚裝，但也被網民批評因為變得太瘦，而無甚睇頭。
周秀娜性感刷牙已成追憶
當年的周秀娜以初代𡃁模入行，三點式寫真造型令人一見難忘，其經典刷牙滴牙膏照更創事業高峰，周秀娜走紅後轉型踩入電影圈做實力派演員，演出的電影作品觀眾有目共睹，除驕人身材外其演技亦令觀眾留下深刻印象。成功洗底不再被標籤為性感女星後，周秀娜更收起性感，不過身形日見纖瘦，豐滿上圍大縮水。
一件頭泳衣令人大失所望
早前周秀娜趁放假休息大解放，換上一件頭泳衣到泳池玩水，還拍了一輯新相，她在社交網留言：「放假，喺泳池除咗游水，仲可以潑水，影返輯例牌好娘嘅相。」抓緊夏天的尾巴的周秀娜出水芙蓉，姿態雖然吸引，可惜同時卻顯露了縮水後的身材，因為照片都是從側身拍攝，周秀娜以往凹凸有致的上圍，突然變得平平無奇，究竟是過度瘦身的後遺症，抑或是要等機會才使出「鬼影變幻球」？
娜姐當年狀態大勇
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒照片庫