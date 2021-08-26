周秀娜落實泊古天樂碼頭 度身訂造劇本誓做影后
周秀娜近年養精蓄銳產量極少，閒時只見她出海、玩健身享受生活，原來休息是為了再博殺。3年前與前經理人Roy的合約糾紛圓滿解決後，周秀娜已簽約古天樂旗下的經理人公司，繼續專注電影發展，據知公司為她度身訂造劇本，周秀娜有望繼《29+1》後再衝擊金像獎，一圓影后之夢。
撰文：東方新地 圖片：周秀娜IG、古天樂IG、新傳媒資料庫
周秀娜事業線仍在
當年周秀娜出道適逢𡃁模事業起飛之時，肯捱肯博的她盡得天時、地利、人和，迅速走紅，之後更成功轉型成為影壇新貴，身價今非昔比。近年周秀娜的生活變得悠閒，似是刻意放慢工作腳步，但原來收埋多時的事業線仍在。
3年前與前經理人決裂
周秀娜當年出道，由前經理人Roy做軍師，直至2018年二人發生合約糾紛，關係決裂，合約官司於去年低調和解，周秀娜正式回復自由身，原來已靜悄悄簽約古天樂旗下的「天高娛樂」，一切重新開始！
為周秀娜再創事業高峰
周秀娜加盟不久，古天樂已為她定好全盤計劃，有了古仔這個大碼頭，周秀娜將會繼續在影壇衝刺，有指公司已為她度身訂造劇本，有望繼《29+1》後再衝擊金像獎，推周秀娜坐上影后之位。
周秀娜古仔早已有契機
周秀娜簽約古天樂公司旗下其實早已有迹可尋，近期她頻頻在社交網上載健身、滑水等短片，大晒弗爆身形，為工作積極備戰。早前周秀娜與張繼聰合作的電影《馬達．蓮娜》，也是古天樂的天下一投資。戲中她飾演流落澳門打工賺錢的異鄉人，有多場內心戲，甚具發揮性，近日更獲選第55屆金馬創投會議入圍作品，並有機會參加各大影展。
古仔經理人Ronnie親口認證
對於周秀娜成為旗下藝人，古仔經理人Ronnie接受訪問大方承認，並指與周秀娜已斟洽了一段長時間，由於理念相同，所以決定合作，不過簽約幾耐就不能透露，Ronnie大讚周秀娜是個可塑性好高的藝人，亦承認公司會為她度身訂造好劇本，最快12月開工，稍後會正式公布。