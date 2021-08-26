周秀娜落實泊古天樂碼頭 度身訂造劇本誓做影后

周秀娜近年養精蓄銳產量極少，閒時只見她出海、玩健身享受生活，原來休息是為了再博殺。3年前與前經理人Roy的合約糾紛圓滿解決後，周秀娜已簽約古天樂旗下的經理人公司，繼續專注電影發展，據知公司為她度身訂造劇本，周秀娜有望繼《29+1》後再衝擊金像獎，一圓影后之夢。

撰文：東方新地 圖片：周秀娜IG、古天樂IG、新傳媒資料庫