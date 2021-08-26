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周秀娜落實泊古天樂碼頭 度身訂造劇本誓做影后

東方新地 - 娛聞

周秀娜近年養精蓄銳產量極少，閒時只見她出海、玩健身享受生活，原來休息是為了再博殺。3年前與前經理人Roy的合約糾紛圓滿解決後，周秀娜已簽約古天樂旗下的經理人公司，繼續專注電影發展，據知公司為她度身訂造劇本，周秀娜有望繼《29+1》後再衝擊金像獎，一圓影后之夢。

撰文：東方新地 圖片：周秀娜IG、古天樂IG、新傳媒資料庫

周秀娜事業線仍在

當年周秀娜出道適逢𡃁模事業起飛之時，肯捱肯博的她盡得天時、地利、人和，迅速走紅，之後更成功轉型成為影壇新貴，身價今非昔比。近年周秀娜的生活變得悠閒，似是刻意放慢工作腳步，但原來收埋多時的事業線仍在。

已是影壇（圖片來源：）
36歲的周秀娜，原來已簽古天樂旗下經理人公司。（圖片來源：周秀娜IG）
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當年周秀娜出性感攬枕，成功上位。（圖片來源：新傳媒資料庫）

3年前與前經理人決裂

周秀娜當年出道，由前經理人Roy做軍師，直至2018年二人發生合約糾紛，關係決裂，合約官司於去年低調和解，周秀娜正式回復自由身，原來已靜悄悄簽約古天樂旗下的「天高娛樂」，一切重新開始！

周秀娜與前經理人Roy最後因財失義，搞到對薄公堂。（圖片來源：新傳媒資料庫）
周秀娜與前經理人Roy最後因財失義，搞到對薄公堂。（圖片來源：新傳媒資料庫）
周秀娜低調加盟古天樂的「天高娛樂」，與佘詩曼、林峯及宣萱等同門。（圖片來源：周秀娜IG）
周秀娜低調加盟古天樂的「天高娛樂」，與佘詩曼、林峯及宣萱等同門。（圖片來源：周秀娜IG）
周秀娜的社交網工作聯絡人一欄，已寫上古仔的經理人Ronnie。（圖片來源：周秀娜IG）
周秀娜的社交網工作聯絡人一欄，已寫上古仔的經理人Ronnie。（圖片來源：周秀娜IG）

為周秀娜再創事業高峰

周秀娜加盟不久，古天樂已為她定好全盤計劃，有了古仔這個大碼頭，周秀娜將會繼續在影壇衝刺，有指公司已為她度身訂造劇本，有望繼《29+1》後再衝擊金像獎，推周秀娜坐上影后之位。

與古天樂合作無間的Ronnie，已是圈中有名的金牌經理人。（圖片來源：新傳媒資料庫）
與古天樂合作無間的Ronnie，已是圈中有名的金牌經理人。（圖片來源：新傳媒資料庫）
古天樂近年投資拍電影又開經理人公司，人人都想泊他碼頭。（圖片來源：古天樂IG）
古天樂近年投資拍電影又開經理人公司，人人都想泊他碼頭。（圖片來源：古天樂IG）

周秀娜古仔早已有契機

周秀娜簽約古天樂公司旗下其實早已有迹可尋，近期她頻頻在社交網上載健身、滑水等短片，大晒弗爆身形，為工作積極備戰。早前周秀娜與張繼聰合作的電影《馬達．蓮娜》，也是古天樂的天下一投資。戲中她飾演流落澳門打工賺錢的異鄉人，有多場內心戲，甚具發揮性，近日更獲選第55屆金馬創投會議入圍作品，並有機會參加各大影展。

周秀娜與古天樂曾在電影《P風暴》中合作。（圖片來源：周秀娜IG）
周秀娜與古天樂曾在電影《P風暴》中合作。（圖片來源：周秀娜IG）
早前周秀娜與張繼聰合作的電影《馬達．蓮娜》，也是古天樂的天下一投資。（圖片來源：周秀娜IG）
早前周秀娜與張繼聰合作的電影《馬達．蓮娜》，也是古天樂的天下一投資。（圖片來源：周秀娜IG）

古仔經理人Ronnie親口認證

對於周秀娜成為旗下藝人，古仔經理人Ronnie接受訪問大方承認，並指與周秀娜已斟洽了一段長時間，由於理念相同，所以決定合作，不過簽約幾耐就不能透露，Ronnie大讚周秀娜是個可塑性好高的藝人，亦承認公司會為她度身訂造好劇本，最快12月開工，稍後會正式公布。

周秀娜一直勤於健身，把身形操到最弗。（圖片來源：周秀娜IG）
周秀娜一直勤於健身，把身形操到最弗。（圖片來源：周秀娜IG）
周秀娜不時出海玩樂，享受人生。（圖片來源：周秀娜IG）
周秀娜不時出海玩樂，享受人生。（圖片來源：周秀娜IG）
09年周秀娜以𡃁模身份出道，推出的寫真集及人形攬枕陪住不少男孩成長。多年來她不斷努力增進演技，慢慢由𡃁模蛻變成為演員，早年憑電影《29+1》入圍金像獎「最佳女主角」，更於內地《十大華語電影盛典》奪「年度女演員」，演技備受肯定。（圖片來源：周秀娜IG）
09年周秀娜以𡃁模身份出道，推出的寫真集及人形攬枕陪住不少男孩成長。多年來她不斷努力增進演技，慢慢由𡃁模蛻變成為演員，早年憑電影《29+1》入圍金像獎「最佳女主角」，更於內地《十大華語電影盛典》奪「年度女演員」，演技備受肯定。（圖片來源：周秀娜IG）

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