【太平紋身店】周秀娜新劇製作特輯率先睇！重溫娜姐性感水著寫真

由周秀娜（Chrissie）主演的ViuTV新劇《太平紋身店》將於本月18日（下周一）開播，而製作特輯《太平紋身店之太平奇譚》則會在本周六（16日）晚上11時30分率先播出，正在澳門拍攝新片的娜姐亦特別錄影短片為劇集作宣傳，她更透露當初接拍這部劇集的其中一個原因，原來係因為⋯⋯

文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫、《太平紋身店》劇照及影片截圖