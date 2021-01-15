【太平紋身店】周秀娜新劇製作特輯率先睇！重溫娜姐性感水著寫真
文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫、《太平紋身店》劇照及影片截圖
周秀娜 變身紋身師Nana
ViuTV新劇《太平紋身店》的製作特輯《太平紋身店之太平奇譚》將會在本周六（16日）晚上11時30分率先開播，在日前ViuTV舉行的劇集宣傳活動上，正身在澳門的周秀娜特別拍片隔空表達對新劇的支持，她透露自己在劇中飾演紋身師Nana，是一個為復仇而活著的女人，自她在太平街開設了一間紋身店後，每幫一個人紋身時都會要求他說出自己的故事，從而令她逐漸學識放低自己一心復仇的包袱。
周秀娜指《太平紋身店》中每個人表面上都充滿仇恨，但其實這個故事是想訴說他們最終都能放低過去、放過自己，她說：「這也是我當初接拍這部劇集時，最喜愛的一個因素。」
周秀娜所飾演的Nana是北村武（張松枝飾）的養女，從小便沉默寡言，擁有畫畫天賦，因此有冷靜理性的性格，卻同時有感性的內心，使她有「口中說不，身體卻很誠實」的傲嬌性格。
Nana為答謝葉蓋天（黃德斌飾）的救命之恩，隱姓埋名來到這座城市的傳奇街道——太平街暫住，之後她按照太平街的規矩開了一家紋身店，希望能從客人身上聽到一個令她重獲情感的故事。
35歲周秀娜成功轉型封胸
憑出眾身材進軍娛樂圈的周秀娜，2009年推出的處女寫真集 《Kissy Chrissie Saipan》在書展期間銷量曾高達近三萬本。人氣急升下，娜姐逐步轉型，現已惜 「肉」如金，2014年以素顏拍攝愛情小品 《分手100 次》 ，演技備受關注，2018年憑電影 《29+1》 提名 《香港電影金像獎》 「最佳女主角」 ，成功將大家視線從自己嘅body轉移至演技上。
曾被封翻版樂基兒
娜姐2009年出道時就有「翻版樂基兒」之稱，樣子甜美且身材火辣，經常狂騷32D胸器，好快就成為知名模特兒。當年推出寫真集《Kissy Chrissie》引來全城熱話，一張又一張爆乳靚相陪伴不知多少男孩變男人。