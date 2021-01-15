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【太平紋身店】周秀娜新劇製作特輯率先睇！重溫娜姐性感水著寫真

東方新地

由周秀娜（Chrissie）主演的ViuTV新劇《太平紋身店》將於本月18日（下周一）開播，而製作特輯《太平紋身店之太平奇譚》則會在本周六（16日）晚上11時30分率先播出，正在澳門拍攝新片的娜姐亦特別錄影短片為劇集作宣傳，她更透露當初接拍這部劇集的其中一個原因，原來係因為⋯⋯

文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫、《太平紋身店》劇照及影片截圖

周秀娜 變身紋身師Nana

ViuTV新劇《太平紋身店》的製作特輯《太平紋身店之太平奇譚》將會在本周六（16日）晚上11時30分率先開播，在日前ViuTV舉行的劇集宣傳活動上，正身在澳門的周秀娜特別拍片隔空表達對新劇的支持，她透露自己在劇中飾演紋身師Nana，是一個為復仇而活著的女人，自她在太平街開設了一間紋身店後，每幫一個人紋身時都會要求他說出自己的故事，從而令她逐漸學識放低自己一心復仇的包袱。

周秀娜新劇製作特輯率先睇
娜姐形容在太平街上居住的每個人身後都背負著自己的故事。

周秀娜指《太平紋身店》中每個人表面上都充滿仇恨，但其實這個故事是想訴說他們最終都能放低過去、放過自己，她說：「這也是我當初接拍這部劇集時，最喜愛的一個因素。」

周秀娜新劇製作特輯率先睇
娜姐笑指自己當初晒出假紋身照時，很多朋友都擔心她真的去做了紋身。

周秀娜所飾演的Nana是北村武（張松枝飾）的養女，從小便沉默寡言，擁有畫畫天賦，因此有冷靜理性的性格，卻同時有感性的內心，使她有「口中說不，身體卻很誠實」的傲嬌性格。

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太平街裡住着許多滿懷過去的街坊，Nana透過幫忙解決街坊們的心結，而建立了深厚的感情。

Nana為答謝葉蓋天（黃德斌飾）的救命之恩，隱姓埋名來到這座城市的傳奇街道——太平街暫住，之後她按照太平街的規矩開了一家紋身店，希望能從客人身上聽到一個令她重獲情感的故事。

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Nana在紋身店裡遇到不同的客人，他們的故事令她能對自己的過去釋懷，開始能再正視自己心身上的疤痕與創傷。
ViuTV2021《太平紋身店》周秀娜在劇中變身打女，刀劍槍等武器統統用齊，一幕半裸紋身亦成為賣點。
娜姐在劇中變身打女，刀劍槍等武器統統用齊，一幕半裸紋身戲亦成為劇中賣點。

35歲周秀娜成功轉型封胸

憑出眾身材進軍娛樂圈的周秀娜，2009年推出的處女寫真集 《Kissy Chrissie Saipan》在書展期間銷量曾高達近三萬本。人氣急升下，娜姐逐步轉型，現已惜 「肉」如金，2014年以素顏拍攝愛情小品 《分手100 次》 ，演技備受關注，2018年憑電影 《29+1》 提名 《香港電影金像獎》 「最佳女主角」 ，成功將大家視線從自己嘅body轉移至演技上。

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娜姐2009年曾推出處女寫真集 《Kissy Chrissie Saipan》。
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呢張誘惑刷牙滴牙膏照，可謂當年寫真集經典之最！
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玩綑綁爆乳，勁有SM feel。
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娜姐身高170cm ，三圍32D、 22 、32，身材出眾！

曾被封翻版樂基兒

娜姐2009年出道時就有「翻版樂基兒」之稱，樣子甜美且身材火辣，經常狂騷32D胸器，好快就成為知名模特兒。當年推出寫真集《Kissy Chrissie》引來全城熱話，一張又一張爆乳靚相陪伴不知多少男孩變男人。

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當年嘅娜姐無論係拍廣告，抑或出席活動，都會大騷「胸器」，真係睇到人眼定定！
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現在娜姐已成功轉型，少有再大騷性感Body。
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彭秀慧導演的《29+1》，讓娜姐獲香港金像獎女主角提名。
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娜姐表示她現在選擇劇本，不是從錢的角度出發，她說：「如果遇到好劇本，我好樂意作多方面的嘗試。」

與林德信、栢天男陷三角關係

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娜姐近日正在澳門拍攝新片《馬達.蓮娜》，因此未能親身出席ViuTV新劇的宣傳活動。
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娜姐在新劇開設的紋身店中，有一個特別規矩：「一個紋身、一個故事、一滴眼淚」。
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到訪紋身店的客人要先說一個令Nana感動的故事，使她能再次流淚。
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劇中娜姐被FoodDragon（林德信飾）所愛慕， 但她卻一直以冷漠態度回應。
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此外娜姐劇中最痛恨的人是她的殺父仇人北村武（張松枝飾），但其兒子北村真一（栢天男飾）卻是Nana的青梅竹馬。

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