40歲周秀娜自認戀愛腦單身10年 情史盤點回顧出道21年7段緋聞戀情

入行超過20年的周秀娜（Chrissie）由𡃁模始祖成功轉型為演技派女星，事業愈戰愈勇，但感情生活卻相對平淡。現年40歲的她自2013年與髮型師男友陳偉成結束6年情後，長期自稱「感情空白」，單身足足超過10年！