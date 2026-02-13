40歲周秀娜自認戀愛腦單身10年 情史盤點回顧出道21年7段緋聞戀情
自認戀愛腦卻感情空白 周秀娜無奈回應追求者傳聞
在訪問中被方健儀追問感情狀況時，周秀娜坦率承認「感情空白」。對於外界經常覺得她「多人追」，周秀娜大感無奈表示：「唔知點解，外間係覺得好多人追，你話冇就會覺得一定係呃佢。」她透露自己其實有嘗試認識新朋友，亦願意踏出一步去了解，可惜每次深入了解後都發覺唔適合，結果繼續單身。
1.陳偉成六年情告終 髮型師偷食令周秀娜怒斬情絲
回顧周秀娜唯一一段公開承認的戀情，是與髮型師陳偉成（Avis）長達6年的情侶關係。2013年初，有傳男方多次「偷食」攬女，周秀娜忍無可忍怒斬六年情。當時她更被拍到與師妹Hailey C.到家品店換走所有床褥床單，決心「扔走與陳偉成嘅回憶」，重新開始。雖然事後Avis在微博連環發功，以英文肉麻示愛：「U know that I will Miss u n Love u until die。（你知道我會想念你、愛你直至死去）」又表示「今日唔知聽日事」為復合留後路，但周秀娜一於懶理，堅拒回頭。2013 年周秀娜在十大中文金曲頒獎禮上，以一句「歡迎大家追求」高調宣佈單身。事後她更自爆為徹底告別舊情，更換了全屋床褥，寓意「洗底」重頭開始。而 Avis 則一度被網民封為「負心男」。
2.羅仲謙《婚前試愛》下的戲假情真疑雲
2010 年，兩人合作葉念琛執導的《婚前試愛》，戲中多場挑戰尺度的床上激戰片段至今仍是經典。當時羅仲謙與傅穎（Theresa）正陷入家暴及劈腿風波，而周秀娜與羅仲謙在宣傳期間互笠高帽，親密互動令媒體質疑兩人是否因戲生情。周秀娜曾在活動中公開暗諷羅仲謙在戲中飾演花心男是「演得好入戲」，令當時深陷「劈腿」負聞的謙仔頗為尷尬。這段關係最終被定義為「最佳銀幕搭檔」，隨電影落幕而煙消雲散。
3.方力申橫店拍劇傳「密」信 Stephy 曾開腔回應
2013 年初，正值周秀娜與 Avis 分手低潮期，她被拍到在橫店拍攝《唐朝浪漫英雄》時，與當時仍是鄧麗欣（Stephy）男友的方力申過從甚密。傳聞指小方對消瘦不少的娜姐照顧有加，兩人更被指在片場旁若無人地曖昧。 事件驚動了遠在香港的 Stephy，她曾大方表示「互相信任無需備案」。方力申事後則強調與娜姐只是「好兄弟」，純粹關心對方分手後暴瘦的身材，否認有任何非分之想。
4.與關楚耀公開認證了解中
2013 年底，剛恢復單身的娜姐與關楚耀（Kelvin）被雜誌拍到相約在天后夜跑，男方更體貼護送娜姐歸家。隨後關楚耀邀請娜姐擔任新歌 MV 女主角，戲中兩人不僅有「床上戲」，娜姐更獲導演安排瘋狂掌摑關楚耀。 雖然關楚耀曾公開稱讚娜姐是「心目中的女神」，並承認「了解中」，但娜姐在宣傳期過後卻突然轉口風，稱對方為「好姊妹」。這段關係被網民笑指男方「被派好人卡」，無疾而終。
5.與余德丞的大坑鄰居情 被喻為「最萌姊弟戀」
2019 年，周秀娜與比她年輕 4 歲的無綫男神余德丞（Dickson）傳出密戀三個月。兩人不僅搬到大坑道做鄰居，更被拍到一同睇戲及與家長聚餐。由於兩人外型匹配，當時獲得不少網民祝福，甚至令 Dickson 的緋聞女友蔡思貝「慘被出局」。兩人至今仍保持極高互動，余德丞 30 歲生日時，娜姐更現身慶生，並笑稱歡迎對方加入「29+1」行列。雖然兩人堅稱只是「鄰居」，但那份超越友誼的默契，至今仍令外界霧裡看花。
6.黃宗澤：最佳 CP 的「曖昧」日常
近年周秀娜與黃宗澤（Bosco）接連合作《非凡三俠》、《疊影狙擊》等多部作品，兩人默契好到被拍到在片場共飲一瓶藥水，關係極度曖昧。Bosco 曾在訪問中直呼娜姐是他「唯一的女神」，而娜姐則反擊指 Bosco 的缺點是「太靚仔、多桃花」。 娜姐在最近的訪問中自認是「外貌協會」，對另一半要求高，但與 Bosco 合作太多次，早已昇華到「無性別好兄弟」的地步。
7.太陽眼鏡反光洩密 6呎型男攝影師引破Dry猜測
Dry足10年，周秀娜2024年初在社交平台分享日本滑雪相，意外被眼尖網民發現「男友視角」！她的太陽眼鏡反光位，清晰倒映出一名身高約6呎的型男充當攝影師，相中她更笑得特別甜，被指「破Dry成功」。當時網民紛紛揣測這位「真命天子」是否她所提及的「保齡球電影男主角」，不過周秀娜至今仍未公開認愛，繼續保持低調。