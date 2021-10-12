周秀娜驚現排骨胸慘變「周瘦娜」 網友驚訝：瘦到得返個頭！

周秀娜（Chrissie）當年憑魔鬼身材由𡃁模升呢為女神，不過近日發現她慘變成「周瘦娜」，身形明顯變得消瘦，身材亦大縮水，連網友亦大感驚訝：「瘦到得返個頭」。

文：東方新地 ｜圖：周秀娜 IG、新傳媒圖庫、電影《馬達・蓮娜》Facebook