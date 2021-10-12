周秀娜驚現排骨胸慘變「周瘦娜」 網友驚訝：瘦到得返個頭！
周秀娜（Chrissie）當年憑魔鬼身材由𡃁模升呢為女神，不過近日發現她慘變成「周瘦娜」，身形明顯變得消瘦，身材亦大縮水，連網友亦大感驚訝：「瘦到得返個頭」。
文：東方新地 ｜圖：周秀娜 IG、新傳媒圖庫、電影《馬達・蓮娜》Facebook
目測不足90磅
周秀娜（Chrissie）當年憑魔鬼身材由𡃁模升呢為女神，深受不少宅男粉絲喜愛。不過近日發現周秀娜慘變成「周瘦娜」，繼早前Chrissie在IG分享與KB出海學wakesurf的照片中，驚現排骨胸，身形明顯消瘦後，日前Chrissie再分享穿上白色樽領長裙的照片，眼見她繼續暴瘦，雙臂極幼之外，雙腿亦變成「筷子腳」，目測不足90磅，嚇親唔少人，網民擔心她的身體出問題網民紛紛留言：「發生咩事？瘦到連電燈柱都肥過你」、「太瘦了，心傷」、「瘦到得番個頭」及「娜姐你食多少少嘢啦」等等。
愈拍愈瘦食唔落嘢
其實周秀娜暴瘦早已有迹可尋，她早前與張繼聰拍攝電影《馬達・蓮娜》時，由於題材偏向沉重，Chrissie飾演一位單親勞工「蓮娜」，她曾接受傳媒訪問時表示，為這個悲劇角色付出不少心血，笑指「死咗好多腦細胞」，更直言：「拍之前好好胃口，但係愈拍愈瘦，食唔落嘢」。