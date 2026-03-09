周秀娜神隱一個月首現身 飛北海道散心近況曝光 與KB面貼面勁親密

40歲女神周秀娜自上月遭恒基地產主席李家誠入稟控告誹謗後，一直保持低調未有公開現身。不過前日她終於「蒲頭」，原來已悄悄飛往日本北海道二世古滑雪散心，在雪場上與好友開心合照，氣色極佳完全看不出受官司困擾。這次突然現身令不少網民關注她的近況。