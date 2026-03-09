周秀娜神隱一個月首現身 飛北海道散心近況曝光 與KB面貼面勁親密
40歲女神周秀娜自上月遭恒基地產主席李家誠入稟控告誹謗後，一直保持低調未有公開現身。不過前日她終於「蒲頭」，原來已悄悄飛往日本北海道二世古滑雪散心，在雪場上與好友開心合照，氣色極佳完全看不出受官司困擾。這次突然現身令不少網民關注她的近況。
KB社交平台意外曝光周秀娜行蹤
音樂人李健宏7日在Instagram分享二世古滑雪照片時，意外曝光了周秀娜的蹤影。在一系列大合照中，身穿滑雪裝束的周秀娜束起辮子，被KB搭著膊頭面貼面合照。雖然身負官司纏身，但她對著鏡頭單眼微笑賣萌，表情可愛得像少女，氣色極佳。不過周秀娜此行相當低調，KB並沒有刻意標註她的名字，只將照片夾雜在多張相片中間，KB更在帖文中留言「老best comes to town」。
李家誠控告周秀娜借虛構關係宣傳
這宗震驚娛樂圈的官司源於李家誠指控周秀娜自2016年起，利用「搭上已婚超級富二代」等虛構新聞炒作宣傳。入稟狀強調李家誠絕不認識周秀娜，亦無任何關係。事件糾纏近10年，李家誠一方指本著「清者自清」態度，但因去年6月周秀娜在宣傳新戲時於YouTube訪問中再談及包養傳聞，令當時正經歷喪父之痛的李家誠忍無可忍，決定採取法律行動以正視聽。
周秀娜與KB師徒情深多年好友
其實KB與周秀娜一直是好老友，早於2021年周秀娜便曾跟KB學Wakesurf，兩人既是「老死」亦是「師徒」關係。KB在二世古開設了一間每年僅營業4個月的酒吧，是不少香港藝人的聚腳點。今次KB的滑雪團陣容相當鼎盛，除了周秀娜，還有林家熙、MIRROR成員王智德及「準人夫」大表哥邱士縉等。Stanley更在帖文留言「可以成為KB園的一份子，係我嘅榮幸」，KB亦搞笑回覆「絕對夠晒資格」。
網民關注周秀娜現況紛紛留言
周秀娜早前已發聲明回應提告，表示感到意外及委屈，強調「從未引導任何人相信她與李家誠有關係」，並指去年受訪時已清楚否認傳聞。如今案件已進入司法程序，周秀娜選擇飛到日本「滑雪天堂」二世古充電。網民見到她現身後紛紛留言關心，有人表示「見到佢咁開心就好」，亦有網民認為「去旅行散心係好事」，不少粉絲都為她打氣支持。
