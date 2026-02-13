周秀娜5大上位爭議事件 積極「封胸」轉型 曾與前經理人反目成仇鬧上法庭？
1）寫真集一炮而紅 「露暈娜」稱號響遍全城
周秀娜1985年在潮州出生，10歲時移居香港，2005年於動漫節模特競選中獲亞軍後正式入行。初期她只能在電影中擔任特約演員，直到2009年推出首本寫真集《Kissy Chrissie Saipan》才迎來事業轉捩點。書中她大晒豐滿上圍，疑似走光的照片更為她帶來「露暈娜」的稱號，瞬間成為全城熱話。當時她被傳隆胸，加上經常為宣傳擺出意淫姿勢等爭議，令她人氣急升，代言、行騷不斷，成為當時最炙手可熱的𡃁模之一。
2）積極「封胸」轉型 上圍縮水惹拆彈傳言
為了擺脫既定的性感形象，周秀娜開始積極轉型。雖然初參演電影時仍要靠性感打扮做招徠，但近年她已決心「封胸」，希望觀眾能專注於她的演技表現。2013年，她成功參演周星馳電影《西遊·降魔篇》，順利打開內地市場。不過轉型期間，她的身材變化同樣引起大眾極大關注，近年上圍明顯縮水，立即惹來「拆彈」傳言，成為網民熱烈討論的話題。
3）與前經理人反目成仇 355萬酬金糾紛鬧上法庭
2018年正值周秀娜入行十週年，她卻與合作近7年的經理人公司爆發嚴重合約糾紛，更要對簿公堂。周秀娜入稟高等法院，指控公司拖欠約355萬港元酬金，並要求解約。她接受訪問時坦言，打官司是迫不得已的選擇，形容這場官司為一場痛苦的「成人禮」。她更直言：「你唔出聲，所以人哋覺得可以繼續蝦你」，表示這場官司讓她見識到人性的複雜，也促使她進一步成長。
4）TVB封殺風波 《宮心計2》宣傳活動全缺席
同年，TVB劇集《宮心計2深宮計》熱播，周秀娜在劇中飾演鄭純熙一角，劇情中她懷有龍種但將被皇后設計陷害而流產。雖然觀眾仍能在翡翠台見到她的演出，但因為蕭定一公司與無綫的金錢官司關係，周秀娜因而受到牽連。除了開鏡時參與過宣傳外，她之後缺席了所有宣傳活動，更有傳她的戲份被刪減，不過總監製梅小青其後澄清不會刪減她的戲份。
5）加盟古天樂公司 金像獎提名證實力
經歷事業低谷後，周秀娜並未被打倒，反而更加努力證明自己的實力。她在港產片《29+1》及《馬達·蓮娜》等作品中的演技表現得到金像獎評審團賞識，更曾獲得金像獎「最佳女主角」提名，成功洗脫𡃁模標籤。她與前經理人的官司於2020年庭外和解，同年自組工作室，其後簽約古天樂旗下公司天高娛樂，決心在影壇再次衝刺，展現她的演技實力。
周秀娜在2009年憑在書展推出寫真而人氣急升，成為「𡃁模」始祖之一。其後慢慢轉型，開始參演不同電影和電視劇如《分手100次》、《宮心計2深宮計》、《婚前试爱》等，最後更憑《29+1》和《馬達・蓮娜》兩度入圍香港電影金像獎「最佳女主角」。
10歲移居香港 潮州妹英文差「冧班」
生於潮州汕頭的周秀娜在10歲與家人一同移居香港。周秀娜在多年前接受傳媒訪問時，指當年剛到香港時連廣東話都唔敢講，甚至因為當時當地並沒有英文科所以連26個字母都唔識：「冧咗（班）一年，個感覺就係比佢哋（同班同學）大個啲，但係英文科26個字母都唔識，嗰時好想快啲追到佢哋，好想融入香港呢個環境。嗰陣時我真係因為呢個諗法，一定要畀你覺得我係得嘅，由唔識26個字母到考到100分。」
曾經不理解父親移港決定
周秀娜又指當年在潮州一家人住一棟樓，但到香港就一家七口住六百呎，令她一度不理解為何父親會選擇帶一家人移居香港：
「我對呢個地方（香港）完全冇認識，真係嚟到生活嘅時候，例如返學要搭車，要畀巴士錢，以前行路返學㗎嘛。仲有生活費，開始有個概念，香港真係好貴，我完全唔能夠理解，我唔能夠理解點解我爸爸要嚟呢個地方。」
周秀娜指移居香港後令她得悉生活艱難，從中學開始做兼職，凡事都會靠自己，並擔起養活父母的重任。
憶述當年做𡃁模感受：唔覺得佢地好猥瑣
周秀娜在訪問中亦有憶述當年做𡃁模的感受。當被問到當時每天被一班男人包圍和被注視其身上不同部位時的感受，周秀娜坦言曾經有難過的時候，但從未有覺得過買寫真集的粉絲和大眾「好猥瑣」：
「我並唔覺得佢哋好嘔心、猥瑣或者來意不善，未試過有呢種感覺。只係好驚有幾百個人、幾百支鏡頭對住自己，從來未試過，覺得好震撼。」