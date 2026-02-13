周秀娜5大上位爭議事件 積極「封胸」轉型 曾與前經理人反目成仇鬧上法庭？

富商李家誠突然入稟控告前𡃁模周秀娜，指控她與多個YouTube頻道誹謗及騷擾，並強調與周秀娜絕無任何關係。這宗突如其來的官司，令外界再次關注這位由性感𡃁模成功轉型為實力派演員的娛樂圈話題人物。從2008年出道至今，周秀娜的演藝路可謂充滿爭議與轉折，由「翻版樂基兒」到金像獎影后提名，她的每一步都備受矚目。