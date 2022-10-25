周秀娜近年惜肉如金 驕人身材大縮水 晒側身泳照變平板 ？

周秀娜（Chrissie）當年憑魔鬼身材由𡃁模升呢為女神，瘋魔不少宅男，不過近年她開始惜肉如金，如非必要都甚少以以性感裝束示人。日前周秀娜在其社交平台上載了新一輯水著相，其身材竟然大縮水，側身泳照更顯得波平如鏡，同當年全盛時期相比，真係跌晒watt，慘變「周瘦娜」。