周秀娜近年惜肉如金 驕人身材大縮水 晒側身泳照變平板 ？
周秀娜性感刷牙已成追憶
當年的周秀娜以初代𡃁模入行，三點式寫真造型令人一見難忘，其經典刷牙滴牙膏照更創事業高峰，周秀娜走紅後轉型踩入電影圈做實力派演員，演出的電影作品觀眾有目共睹，除驕人身材外其演技亦令觀眾留下深刻印象。成功洗底不再被標籤為性感女星後，周秀娜更收起性感，不過身形日見纖瘦，豐滿上圍大縮水。
一件頭泳衣令人大失所望
日前周秀娜趁放假休息大解放，換上一件頭泳衣到泳池玩水，還拍了一輯新相，她在社交網留言：「放假，喺泳池除咗游水，仲可以潑水，影返輯例牌好娘嘅相。」抓緊夏天的尾巴的周秀娜出水芙蓉，姿態雖然吸引，可惜同時卻顯露了縮水後的身材，因為照片都是從側身拍攝，周秀娜以往凹凸有致的上圍，突然變得平平無奇，究竟是過度瘦身的後遺症，抑或是要等機會才使出「鬼影變幻球」？
娜姐當年狀態大勇
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周秀娜（Chrissie）當年憑魔鬼身材由𡃁模升呢為女神，深受不少宅男粉絲喜愛。不過近日發現周秀娜慘變成「周瘦娜」，繼早前周秀娜在IG分享與KB出海學wakesurf的照片中，驚現排骨胸，身形明顯消瘦後，周秀娜再分享穿上白色樽領長裙的照片，眼見她繼續暴瘦，雙臂極幼之外，雙腿亦變成「筷子腳」，目測不足90磅，嚇親唔少人，網民擔心她的身體出問題網民紛紛留言：「發生咩事？瘦到連電燈柱都肥過你」、「太瘦了，心傷」、「瘦到得番個頭」及「娜姐你食多少少嘢啦」等等。
愈拍愈瘦食唔落嘢
其實周秀娜暴瘦早已有迹可尋，她早前與張繼聰拍攝電影《馬達・蓮娜》時，由於題材偏向沉重，周秀娜飾演一位單親勞工「蓮娜」，她曾接受傳媒訪問時表示，為這個悲劇角色付出不少心血，笑指「死咗好多腦細胞」，更直言：「拍之前好好胃口，但係愈拍愈瘦，食唔落嘢」。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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