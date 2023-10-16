38歲周秀娜超高清鏡頭拍劇膚況曝光 有眼紋暗粒仍獲網民大讚夠真實
拍劇唔用濾鏡展現真實樣貌
有內地觀眾在社交網站發文，表示看慣了濾鏡下的女主角們，看到高清鏡頭下的娜姐感到非常驚訝。從照片中所見，娜姐沒有使用任何濾鏡，毫無顧忌地展現自己最真實的面貌，被鏡頭放大後的她雖然粉底有少少卡粉，亦見到她有少許眼紋和暗粒，但皮膚狀況明顯好好，毛孔相當之幼細，大讚她保養得非常好：「真實得讓我不焦慮了」、「娜姐真的逆襲，以前𡃁模都變現在港劇港產片的女主了」、「娜姐好好了，保養得，而且身材好」。亦有人將娜姐同樣𡃁模出身、兼細4歲的Angelababy「娜姐好好了，保養得，而且身材好，我鍾意娜姐多過baby」。
周秀娜騷長腿險春光乍洩
周秀娜當年憑魔鬼身材由𡃁模升呢為女神，深受不少宅男粉絲喜愛。周秀娜近年享受慢活生活，近日去到希臘聖托里尼島，見女神在藍白屋下留影，靚人配靚景，身穿花花襯衫配熱褲的周秀娜，刻意收起性感，只騷一對長腿，靠顏值取勝。不過其中一張相，見她坐喺石壆上，雙腳交叉，疑因失守險春光乍洩，要後期Key上公仔圖案遮住重要位置，女神險些走光。反而令網民引起遐想。唔少網民表示：「拎走粒粉紅色肉球！」、「都係好靚，肥返啲仲好」。
金像獎2023｜周秀娜太瘦令網民失望
其實近年周秀娜經常被網民指愈來愈瘦，紛紛對她表示：「不要再瘦下去了」、「可唔可以食返嘢」、「太瘦喇，要食返多d野先可以keep住靚」、「男人角度，肥番小小會靚D」等等，早前金像獎頒獎禮，娜姐分別換上黑色和銀色兩套晚裝，但也被網民批評因為變得太瘦，而無甚睇頭。
周秀娜性感刷牙已成追憶
當年的周秀娜以初代𡃁模入行，三點式寫真造型令人一見難忘，其經典刷牙滴牙膏照更創事業高峰，周秀娜走紅後轉型踩入電影圈做實力派演員，演出的電影作品觀眾有目共睹，除驕人身材外其演技亦令觀眾留下深刻印象。成功洗底不再被標籤為性感女星後，周秀娜更收起性感，不過身形日見纖瘦，豐滿上圍大縮水。
一件頭泳衣令人大失所望
早前周秀娜趁放假休息大解放，換上一件頭泳衣到泳池玩水，還拍了一輯新相，她在社交網留言：「放假，喺泳池除咗游水，仲可以潑水，影返輯例牌好娘嘅相。」抓緊夏天的尾巴的周秀娜出水芙蓉，姿態雖然吸引，可惜同時卻顯露了縮水後的身材，因為照片都是從側身拍攝，周秀娜以往凹凸有致的上圍，突然變得平平無奇，究竟是過度瘦身的後遺症，抑或是要等機會才使出「鬼影變幻球」？
娜姐當年狀態大勇
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