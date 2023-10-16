38歲周秀娜超高清鏡頭拍劇膚況曝光 有眼紋暗粒仍獲網民大讚夠真實

周秀娜（Chrissie）初出道時憑完美的魔鬼身材稱霸𡃁模界，自從她轉走實力派演員路線之後事業繼續蒸蒸日上之餘，現年38歲的她外形更是一樣「無得彈」一點也不輸當年。近日娜姐主演的劇集《叠影狙擊》正在內地播映，與一眾用大量濾鏡拍攝內地劇集不同，全劇以超高清鏡頭拍攝，令她的皮膚狀況全部一覽無遺……