叠影狙擊丨周秀娜被指老態曝光 內地已播完大結局 網民大讚呢樣嘢
周秀娜真實皮膚狀態曝光
周秀娜今次一人分飾兩角，演出備受關注，她更要挑戰大量動作場面，還要一口氣應付三場喊戲，分別是發現妹妹屍體、與上司爭辯應否查案，及在方力申面前憶述對亡妹的悔疚。
值得關注是，不少網民發現娜姐喊戲容貌可謂無乜修飾，在超高清鏡頭下皮膚狀態表露無遺，網民批評明顯見到鼻旁和額頭有暗粒；亦有網民為娜姐平反，皮膚狀況明顯好好，毛孔相當之幼細，大讚她保養得非常好：「真實得讓我不焦慮了」、「娜姐真的逆襲，以前𡃁模都變現在港劇港產片的女主了」、「娜姐好好了，保養得，而且身材好」。亦有人將娜姐同樣𡃁模出身、兼細4歲的Angelababy「娜姐好好了，保養得，而且身材好，我鍾意娜姐多過baby」。
大陸一早播完 結局流出！
其實《叠影狙擊》早在內地優酷10月尾已經播畢，外購劇升呢做台慶劇，足見地位改變。大結局在網上亦有得睇。有內地網民在小紅書有對大結局討論，並講到劇情是「姊妹殺」梁曦跟家姐魏曉晨持槍對峙，兩個只能活一個的一幕，而黃宗澤和黃浩然都有對峙畫面，該網民還說結局爛尾呢！
豆瓣評分7分 高過《香港人》《羅密歐》
《叠影狙擊》在豆瓣評分7分，高過另外兩套台慶劇《香港人在北京》5.5分、《羅密歐與祝英台》4.6分。內地網友留言普遍正評，以港劇來說是中上之作。有內地觀眾反映除了演出陣容強勁之外（客串演員包括：文頌嫻、方力申、鄭融、張松枝、陳梅馨等等），劇情節奏亦快：
「目前來看叠影狙擊是我今年最喜歡的港劇了，不僅僅是因為陣容過於豪華，還主要是因為這部劇的劇情節奏實在是太抓人了，一整個反轉反轉再反轉，懸疑效果制造的不錯，越看越停不下來，希望就千萬不要高開低走。」
「劇情尚可，節奏緊湊，表演在線！」
「終於不是爛片了，節奏很快是最大的優點」
「上頭，節奏快，女主打戲帥。」
林敏驄曾笑黃宗澤親生仔影拎視帝
另一方面，有網民指TVB加插一套外購劇《叠影狙擊》作為台慶劇，是要捧黃宗澤拎視帝。而去年林敏驄和黃宗澤參與活動時，之後林敏驄在接受《東張西望》訪問時被問到自己是視帝大熱門有沒有信心時，他就表示沒有，而在旁的胡定欣及黃宗澤則話：「你冇信心邊個有呀？」
林敏驄即刻指向黃宗澤：「佢呢啲親生仔嚟！」黃宗澤立即模仿林敏驄口音話：「我冇簽TVB好耐！」林敏驄立即大笑：「咁唔怪得你冇啦！」在場的胡定欣、黃宗澤及主持三人立即即時爆笑一番。
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