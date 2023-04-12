和解在後｜廖子妤孖李麗珍客串結局篇狂派洋蔥 獲趙善恆發長文大讚揭淵源
《和解在後》趙善恆 第二度與廖子妤合作
近日《和解在後》劇情講到出獄少女浩琳（廖子妤飾）前來調解中心尋找創辦人莊易（谷德昭飾），原來跟莊易女兒自殺的過去有關，同時她更向阿凡（趙善恆飾）透露自己患有腦癌。之後阿凡及方圓（Ivy [email protected]飾）終於說服莊太（李麗珍飾）跟浩琳作復和調解，浩琳道出當年莊易女兒（李玗蓁飾）的自殺真相。阿凡及方圓感受到原來接受不等於放下，原諒也不等於和解，阿凡亦因此反思自己跟父親葉廣⽣（袁富華飾）的關係。
趙善恆讚廖子妤：你令浩琳更有生命
在《和解在後》第12集（4月11日）播出後，趙善恆就在社交網po出由admin代發的長文，揭露他與廖子妤（Fish）之間的淵源，他說：
認識Fish的時候
她是「Janice」
當時是2018年4月
跟她到台灣4日3夜的拍攝 (每天都是拍攝/圍讀很快樂)
除了這齣單元劇
我們還合唱了該劇主題曲 (還得到大家的喜愛，未聽過的可以google一下)
我們輾轉各自努力
幾年間不斷看到她的作品
相信大家也對《地產仔》不陌生
心裡面鼓舞的同時
自己也會有動力加把勁
最感動莫過於去年的金像獎
她獲最佳女配角時
我也獲得歌曲獎
有一種奇妙的感覺就是我們一同登山
大家於不同道路各自努力向上爬
再遇時大家練得一身武功
看到對方獲得認同
我們也會為對方高興
去年找Fish出演時，她還未是鍾念華
但她已是Ann Mui、可樂、我偶像「陳鴻」嘅媽媽
她一口答應了《和解在後》這個背景沉重的角色-浩琳
「多謝你在《和解》演繹浩琳，你令浩琳更有生命」
我在寫這角色時便知道一定要找你演
感謝你對我的信任
希望我們不用等另一個五年可以再同場演戲
Fish是一個出色的演員 (也不用我多說)
同事跟我說wiki上
她還有八齣電影將會上映
大家要繼續支持佢嘅作品
多謝李麗珍的動人演出
之後趙善恆另一篇由admin代發的長文，就講到今次個案中另一位客串的女星李麗珍，而及飾演莊易的谷德昭，他感慨表示：
或許年代真的變遷，每一位創作人或演員也避不了這數碼年代的洪流，但我深深相信，把作品做好是面對問題的唯一要訣。
今晚第十二集「復和調解」這場，拍攝當日，我們所有工作人員無不被感動。
真的很感謝谷導 @koktakchiu
感謝他，不單是答應拍攝這麼簡單。
記得有一天收到他的message，大約是看了《一秒》後的感想與打氣之類，但詳細內容我不便透露，當作是我們之間的小秘密。
正是這交流，「師傅」這感覺影響了我制定「莊易」這個角色。當我完成了劇本，我遲遲也未敢找他演出，因為「師傅」兩字只是我的感覺，但當時真的還未很熟絡。
記得在《爆谷一周》受訪後，我鼓起勇氣邀請他，他不止閱讀自己的角色，還用很多時間和我了解整部劇集的創作內容和想帶給觀眾的信息， 這才是我最想感謝他的！沒有他對整個劇本的深入理解，絕對成就不了今天大家看到的這一場戲。
當然也要多謝李麗珍小姐，她動人的演出，完全表達了每位母親的世界觀！
加上另一位演員，前post提及過的fish。
我能置身於這個陣容入面，置身於這場戲，夫復何求？實在太奇妙。
我相信觀眾也發現到還有很多出色的演員。我衷心希望，在這資訊氾濫的年代要更加懂得珍惜免費的娛樂作品。當中是很多很多人用上心血而成！
谷德昭 李麗珍 相隔36年再合作
谷德昭亦有在社交網出po，以「我倆都安好」為題，大談這次與李麗珍的合作，原來兩人曾在1987年電影《富貴逼人》中合作過，他笑言：
三十幾年前第一天接觸電影製作便碰上珍妹
多謝三十幾年後有緣份做埋夫妻
收到劇本開始擔心要拍呢場戲
唔知做唔做得嚟
講演戲我識條鐵
好彩有珍妹阿魚呢啲好對手
多謝編劇導演
廖子妤：希望每個少年都能順利長大
而廖子妤就在社交網抒發出自己對「浩琳」這個角色的感受，她說：
這個角色雖然只有三組戲
但卻是我很喜歡的角色
希望每個少年都能順利長大，從苦難中學習，跌撞中成長
品嚐更多人生的味道
網民勁讚：好有感染力
網民都紛紛大讚廖子妤、李麗珍和谷德昭都演得好出色：「雖然客串一集，但已經冇得頂」、「阿fish完全做到果種内疚感，真係好勁」、「呢幕好虐心呀」、「大男人都眼濕咗」「今集喊到痴咗線」、「呢場戲真係好有感染力」、「今集個個超演技」、「阿魚講嘢時我個人酸一酸」、「呢一幕我都在流淚，的確原諒人好難」、「谷導演得好感動，入心的」、「呢場戲不得了，每個都係得奬級嘅表演」等等。
重溫廖子妤《骨妹》演少女梁詠琪
由第一部《末日派對》起計，廖子妤平均一年一部，中間一直有拍港台劇集，累積經驗。2017年被選中演《骨妹》，繼而受到關注，不過她凡事愛分析，她認為名氣這回事，不是平地一聲雷，而是積少成多的。
「《骨妹》令我得到最佳女配角提名，但假如我無拍過《末日派對》、《同班同學》、港台劇集，就不會得到《骨妹》這個機會，就算有機會，如果以前未拍過戲，不懂甚麼是演戲，沒有累積經驗，便無能力拿捏角色，所以我一定要多謝所有曾經賜我機會、相信我的人。當然，要多謝金像獎提名我，提醒大家有『廖子妤』這個人，我一直都存在，一直在演戲。」
初來港發展 廿蚊捱3日
常言道機會是留俾有準備的人，廖子妤也深明此理：「媽咪聽嘅閒言閒語唔少，所以接拍呢部戲前我都有同佢傾過，強調劇組好有誠意，起初佢都話︰『喺做每件事前可唔可以先諗屋企人。』但後來都改變初衷支持我，呢樣對我嚟講係最大嘅support。」
早年隻身來港發展的她，要重新適應人和事：「冇辦法，因為馬來西亞做模特兒一定要拍廣告先賺到錢，但我個樣唔適合當地廣告商，所以亦只好向外闖。」初到貴境，Fish憑着積蓄和公司的pocket money過日子：「起初諗住留3個月，點知一留就3年，香港物價咁高，啲錢好快就用完，記得啱啱嚟試過廿蚊捱3日，因為撞啱假期公司冇開門攞唔到錢，又唔想問人借，所以3日裏面我三餐靠食公仔麵嚟醫肚，我唔會同媽咪講，佢一定會叫我返去馬來西亞，唔好作賤自己。」
戲路大膽《末日派對》、《 同班同學 》曾全祼演出
廖子妤2013年處女拍戲，在電影 《末日派對》中大膽拍攝側面全裸鏡頭，獲得金像獎最佳新演員提名。2015年，廖子妤演出彭浩翔監製的電影《 同班同學 》，有多場全裸和SheShe 床戲。
自小很有表演慾的她，說這次全裸比之前在《末日派對》難度高十倍：「《末》的全裸鏡頭是快速閃過，加上有拍檔幫忙遮遮掩掩，今次剝光還要表現到好自然，壓力好大。」
Casting要全裸 為衝破心理關口撼頭埋牆
廖子妤說casting前，不僅內心掙扎，更周圍問人又玩塔羅占卜，最終才下定決心豁出去：「其實身邊人同塔羅牌都唔贊成我決定，不過，既然自己心裏面已經有答案，就冇諗太多。Casting前為咗衝破全裸嗰關，我喺廁所不停將個頭撼埋牆，問自己點解要剝！完成後彭浩翔同我講：『你知唔知你casting嗰日好緊張？不停搣手指，喺廁所度撼到嘭嘭聲，我哋聽到都嚇親。』」
睇埋趙善恆＋廖子妤《我們是無法說明的季節》MV：
希望佢哋以後有更多合作！
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