和解在後｜Ivy So首次拍劇演技獲讚 為入行退學棄做護士
和解在後｜恆仔大讚Ivy So唔似「第一次拍劇」
趙善恆、Ivy蘇雅琳、岑珈其、Sica何洛瑤、李敏、袁綺雯，今日齊齊出席ViuTV新劇《和解在後》記者會。恆仔大讚Ivy表現相當好，笑言對方應該上一世已經拍過劇：「去到現場拍，一齊玩，一齊去做，佢好快就上電喇，好唔似第一次拍劇，應該上一世拍過劇」仲講笑話自己係喺700萬人當中揀選Ivy So做女主角，「其實佢有個隱藏性格，對事情好黑白分明，呢種就係方圓嘅性格嚟架喇」，二人表示拍攝期間合作無間之餘，Ivy更笑言自己笑點低，經常被恆仔同珈其引發激笑，忍笑忍得好辛苦。
Ivy So蘇雅琳名校出身 放棄做護士 決心入行
Ivy So畢業於觀塘區Band 1名校藍田聖保祿中學，畢業後為了兼顧家人對她的期望而選讀護理系，亦考入了香港中文大學就讀。不過，因為從小就有強烈的表演慾，她為了追夢而決定退學，非常有決心入行！
|項目
|Ivy So資料
|中文名
|蘇雅琳
|生日
|04/08/2001
|年齡
|21
|星座
|獅子座
|身高 (cm)
|163
|日常嗜好
|健身/ 煮飯仔/ 玩手機MOBA
|個人專長
|游水
|全民造星4總決賽分數
|20分 (第10名)
Ivy So蘇雅琳外型甜美可人 獲觀眾喜愛
在《全民造星4》未開播前，Ivy So的甜美可人樣貌已獲得不少觀眾喜愛。節目開播後，她的活潑開朗又正面的性格連幕後工作人員都成為她粉絲。
與隊友Candy獲封為「Canvy CP」
Ivy So和COLLAR隊友Candy年紀相若，經常結伴，更於IG上經常有互動，獲得粉絲喜愛，封她們為「Canvy CP」。
Ivy So蘇雅琳情人節爆戀事 「蘇蝦」心碎：21歲不應談戀情
女團COLLAR蘇雅琳Ivy So出道以來憑仙氣外表，肩負起COLLAR中的「顏值擔當」，在隊中人氣甚高。但Ivy So竟趁情人節忽然出po自爆戀情，令一眾蘇蝦（Ivy So粉絲）大為震撼，更令網絡哄動，不能接受女神有男友。
COLLAR成員Ivy So在去年隊友So Ching蘇芷晴休團期間，都有出席活動，憑單人人氣依然撐得住，人氣不減！她去年於情人節突然公開放閃，在IG即時動態貼出合照，她頭依傍住一男生的膊頭，Ivy So笑得勁冧又單眼望鏡，並留言「情人節放個閃」更加上心心emoji，而男生的樣被遮住，看不清「男友」真面目，二人更著上情侶衛衣。Ivy So無預警下公布戀情，在網上引起激動烈討論。
Ivy So蘇雅琳與親弟弟扮情侶呃晒全世界
相隔半小時，Ivy So再放出一張合照，剛才與她頭貼頭的男生，真正身份是她的親弟弟，並寫道：「18歲終於肯同我著情侶衫」，足見兩姊弟感好好，今次兩姊弟扮情侶呃晒全世界，幸好只是虛驚一場。蘇蝦們即刻放心晒，在討論區留言：「剛才半小時就像時間停頓了一樣，無法呼吸﹗」、「嚇死，以為女神要放棄我哋」、「21歲不應談戀情。」、「Ivy So同Candy都唔可以拍拖，無你哋無COLLAR」、「靠你撐起全隊COLLAR㗎，你唔好呀」、「個個都可以拍拖，唯獨IVY SO唔得」等等。
其後Ivy So又貼了工作照，原來去年情人節當日她在工作中度過，拍檔是陳安主及黎展峰等，後者更「萬歲」。
Ivy So跳唱實力一般 曾被花姐批「跳到似癲婆」
在《全民造星4》預選賽時，Ivy So憑三盞藍燈順利晉級，但Ivy的跳唱表現都比其他參賽者略為遜色，而更不獲花姐讚賞，當時形容她「跳到似癲婆」，亦直言「能力不足就別選跳唱」，Ivy當時感到傷心落淚，但自知能力不足表現不好，她會珍惜機會努力改進自己和證明自己。之後的分組賽亦明顯看到她的進步和嘗試突破自己，與暐翹及其他B組組員的表演《勞斯萊斯》得到評判讚賞！
Ivy So決賽表演《勿念》仙氣十足
Ivy So在《全民造星4》決賽以一身白色長裙仙氣造型演唱《勿念》，以「這首歌送給離鄉別井、不在家的香港人，幫他們唱出家書」。最終，以總分20分獲得第十名，完成她的造星之旅。
Ivy So蘇雅琳中學四眼Look被指係「扒女」
Ivy So（蘇雅琳）出道以來憑著仙氣外表，一直被指為Collar的「顏值擔當」，不過近日有網友就翻找出Ivy一直放在IG上任睇的中學舊照，原來當時的Ivy是一名「四眼妹」，仲有著一身少女特有的Baby Fat，對此網民有彈有讚，有網民指她「完全唔同樣」、「扒女一名」、「依家靚好多」等。 不過「蘇蝦」（Ivy Fans暱稱）就力撐她「好有初戀Feel」、「活潑可愛」、「中學時期咁嘅樣已經好正」等。
Ivy So蘇雅琳肉地舊照被翻出 獲蘇蝦力撐：好有初戀Feel
女團Collar成員Ivy So（蘇雅琳）向被指為團中的「顏值擔當」，年僅20歲，中學畢業只係約3年前的事，早前曾被網民翻中學時圓碌碌「黑歷史」舊照，同現在判若兩人！
Ivy So粉紅頭被指MK味濃
之後又有網友翻出Ivy放在其IG Story Highlight中的一批畢業謝師宴舊照，相中她染著一頭搶眼的粉紅色髮型，被部分網民指MK味濃，又指穿著一身白色露肩連身裙的她身材甚有「肉地」，甚至指她「呢個look有啲恐怖」，相反「蘇蝦」就大讚她「真係港版《月老》Pinky 」、「就算光頭，蘇媽都係咁靚」、「好靚好有氣質」等等，仲話Ivy依家太瘦，求經理人阿Wing唔好阻止佢食嘢！
Ivy So自覺舊照青春又可愛
對於這些舊照，Ivy接受傳媒訪問時，直言以前讀書時不懂打扮，也不喜歡打扮，所以無人讚過佢靚，加上當時她要準備考DSE，在溫書時不停食零食，所以才會肥了不少。她又笑言覺得這些中學相雖然影到她「肥肥哋」，但感覺好Cute，而且覺得自己當時好青春，所以無諗過要將這些照片封存。
Ivy So撞樣日本寫真女王
有網民指Ivy So激似日本寫真女星佐野雛子（佐野ひなこ），指二人側面相似度達90%，並指一個賣氣質一個就賣身材﹗論年齡，佐野雛子已27歲，比20歲的Ivy So大一截，而佐野最威水係上圍達F cup ，腰圍只有20吋﹗
Ivy So 4招瘦身秘訣：每日至少飲2L水
相隔約3年，Ivy已由得意小肥妹變成一名窈窕美女，她早前就曾在開Live時分享過自己的瘦身秘訣，分別有4招，第1招是隨身帶備1L大容量水樽，提醒自己每天要至少飲2L水，以加速身體內的新陳代謝，以達到瘦身和美容的效果。
Ivy So 4招瘦身秘訣：飲水果茶代替珍珠奶茶
第2招就是只飲相對下較為低卡低糖的水果茶，來代替珍珠奶茶。第3招是在食雞胸沙律時，加入低卡路里的黑醋作為調味，讓減肥餐都變得美味。第4招則是盡量選擇自己喜愛的食物口味來進食，才能確保自己減得開心，並讓減肥變成習慣，例如她愛食清甜的食物，就會選擇食西蘭花、生果、希臘乳酪（Greek Yogurt）等，因為減肥壓力太大的話，好易會讓人選擇放棄。
常見問題
COLLAR Ivy曾是那間大學的學生？
COLLAR Ivy曾經修讀護理系，於…詳情請看
曾被翻出中學時期肉地舊照，Ivy So分享咩瘦身秘訣？
Ivy So花了三年時間由得意小肥妹變成一名窈窕美女，她早前就曾在開Live時分享過自己的瘦身秘訣，分別有4招⋯⋯詳情請看
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