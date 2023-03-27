和解在後｜Ivy So首次拍劇演技獲讚 為入行退學棄做護士

ViuTV原創劇《和解在後》即將於3月27日開播，Ivy So（蘇雅琳）為首位COLLAR成員拍劇兼擔正女主角，導演之一的恆仔（趙善恆）更對Ivy的表現讚不絕口！Ivy So在《全民造星4》中一直擁有高人氣，正式出道後更被指係成員中的「顏值擔當」，但曾經有網友翻出她中學時期的肉地舊照，更曾經留有一頭粉紅色髮型被指MK味濃，不過一向樂觀性格的Ivy So一於懶理網民批評，大方回應自覺舊照青春又可愛！