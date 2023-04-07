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和解在後︱Ivy So分手戲演技大爆發網民大嗌超虐心 明仔「抽水」引公憤

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ViuTV原創劇《和解在後》自從播出以來引起網民熱議，無論劇情和演員的演技都獲得不少好評。其中表現最為亮眼的蘇雅琳Ivy So在昨晚最新一集的分手戲更加演技大爆發，令網民睇完都表示非常虐心！

Ivy So 分手戲演技大爆發網民大嗌超虐心

昨晚《和解在後》劇情交代柯煒林飾演的Oscar終於向方圓（蘇雅琳Ivy So飾演）提出分手。Oscar在提出分手時更使出「賤男語法」，開口埋口都話分手只係想為方圓好，搞到方圓都忍唔住反擊Oscar，分手場面夠曬真實又揪心。

Ivy So 柯煒林飾演的Oscar向方圓提出分手時句句對白賤到入心！
柯煒林飾演的Oscar向方圓提出分手時句句對白賤到入心！（圖片來源：《和解在後》截圖）
Ivy So Ivy So表情超虐心
Ivy So表情超虐心（圖片來源：《和解在後》截圖）
Ivy So 聽到Oscar狡辯嘅方圓都忍唔住反駁
聽到Oscar狡辯嘅方圓都忍唔住反駁（圖片來源：《和解在後》截圖）
Ivy So 最後Oscar仲要拋低方圓，自己走先。Ivy So 無奈嘅表情做得好到位！
最後Oscar仲要拋低方圓，自己走先。Ivy So 無奈嘅表情做得好到位！（圖片來源：《和解在後》截圖）

不少觀眾都大讚Ivy So在此場分手戲將感情拿捏恰當，特別係Ivy So於短短3分鐘內將又傷心又委屈的感情完全發揮出來，滿淚盈眶又要忍住唔喊嘅表情令觀眾睇到超虐心！

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（圖片來源：網民留言截圖）
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明仔「抽水」引網民暴動 被指可做譚真一接班人

此外，昨晚播出的《和解在後》仲有另一亮點，就係孫詠軒小朋友飾演的明仔，竟然一個頭挨落Ivy So心口到，引起網民暴動。不少網民都留言表示非常羨慕明仔：「明仔食蘇餅飽晒啦，唔好派飯盒比佢，糧都唔駛出比佢」、「我想做肥仔」、「肥仔今集係大贏家」、「唔好講咁多，交明仔出嚟受靶先」等。

Ivy So 明仔一個頭挨落Ivy So心口到，瞬間引起網民暴動！
明仔一個頭挨落Ivy So心口到，瞬間引起網民暴動！（圖片來源：《和解在後》截圖）
Ivy So 次次都露出勝者嘅笑容！
次次都露出勝者嘅笑容！（圖片來源：《和解在後》截圖）
Ivy So 網民將昨晚該場面瘋狂改圖，非常搞笑！
網民將昨晚該場面瘋狂改圖，非常搞笑！（圖片來源：網上圖片）
Ivy So 有網民仲話明仔可以做《殺人犯》譚真一的接班人。
有網民仲話明仔可以做《殺人犯》譚真一的接班人。（圖片來源：《殺人犯》截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

谷德昭勁讚Ivy有天份

COLLOR成員Ivy So（蘇雅琳）首次擔正主演的ViuTV劇集，表現亮眼的她連劇中飾演調和中心創辦人的谷德昭亦在IG大讚：

「蘇媽好有天份，經驗咁淺，但係已經唔驚Cam，可以做到自然，已經唔容易，萬丈高樓從地起，有呢個根基，加上觀眾緣，從實戰中進步。另外一位妹妹Sica，戲裡戲外都超高能量，本來冇乜戲嘅幾句嘢，佢可以將啲鬆咗嘅位填番完滿，如果俾佢做《黑暗榮耀》嗰啲奸角，肯定女版少年萬梓良。」

Ivy So 和解在後 谷德昭大讚Ivy有觀眾緣，同時好有天份。
谷德昭大讚Ivy有觀眾緣，同時好有天份。（圖片來源：[email protected]
Ivy So 和解在後 Sica亦獲谷德昭大讚好適合做女版少年萬梓良。
Sica亦獲谷德昭大讚好適合做女版少年萬梓良。（圖片來源：ViuTV《和解在後》劇照）

監製爆料：冇諗過Ivy會真身演出

監製張遨揚（Kurt）在IG亦有出po大讚Ivy親身上陣被曱甴爬上頸的演出：

「講多少少，其實初頭我哋係冇諗過Ivy會真身演出，畢竟女神同小強（而家叫小蝦〉擺埋一齊好大膽，拍之前我哋一直物色邊位工作人員願意犧牲做Ivy替身，結果全crew冇人肯制，最後我哋膽粗粗問Ivy，點知佢一口答應，Ivy姐係勁嘅！」

Ivy So 和解在後 從官方放出嘅NG片中可以見到，Ivy被工作人員放曱甴上身時，係喊咁口。
從官方放出嘅NG片中可以見到，Ivy被工作人員放曱甴上身時，係喊咁口。（圖片來源：[email protected]
Ivy So 和解在後 但Ivy表現得非常專業，一開機就一秒入戲！
但Ivy表現得非常專業，一開機就一秒入戲！（圖片來源：[email protected]
Ivy So 和解在後 之後再慢慢露出發現曱甴嘅驚嚇表情。
之後再慢慢露出發現曱甴嘅驚嚇表情。（圖片來源：[email protected]
Ivy So 和解在後 Ivy都有回應監製嘅讚賞，話叫佢「Ivy妹」得啦，唔使叫「Ivy姐」！
Ivy都有回應監製嘅讚賞，話叫佢「Ivy妹」得啦，唔使叫「Ivy姐」！（圖片來源：[email protected]

網民讚Ivy：好過大台D新人

網民亦留言大讚Ivy演技比想像中好：「睇唔出係第一次拍劇」、「畀曱甴爬上頭好癲！」「Soma勁專業！一開機就一秒變表情」、「佢好過大台D新人，做戲勁自然，仲要夠膽放真曱甴上頭」、「有潛質，整定係要做演員」、「以為ivyso拍第一套劇仲要女主角一定好生硬，點知都幾自然同做得唔錯」等等。

Ivy So 和解在後 網民都紛紛大讚Ivy演出好自然！
網民都紛紛大讚Ivy演出好自然！（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、ViuTV《和解在後》截圖及劇照、[email protected][email protected][email protected]_lok、網上圖片

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