和解在後︱Ivy So分手戲演技大爆發網民大嗌超虐心 明仔「抽水」引公憤
Ivy So 分手戲演技大爆發網民大嗌超虐心
昨晚《和解在後》劇情交代柯煒林飾演的Oscar終於向方圓（蘇雅琳Ivy So飾演）提出分手。Oscar在提出分手時更使出「賤男語法」，開口埋口都話分手只係想為方圓好，搞到方圓都忍唔住反擊Oscar，分手場面夠曬真實又揪心。
不少觀眾都大讚Ivy So在此場分手戲將感情拿捏恰當，特別係Ivy So於短短3分鐘內將又傷心又委屈的感情完全發揮出來，滿淚盈眶又要忍住唔喊嘅表情令觀眾睇到超虐心！
明仔「抽水」引網民暴動 被指可做譚真一接班人
此外，昨晚播出的《和解在後》仲有另一亮點，就係孫詠軒小朋友飾演的明仔，竟然一個頭挨落Ivy So心口到，引起網民暴動。不少網民都留言表示非常羨慕明仔：「明仔食蘇餅飽晒啦，唔好派飯盒比佢，糧都唔駛出比佢」、「我想做肥仔」、「肥仔今集係大贏家」、「唔好講咁多，交明仔出嚟受靶先」等。
谷德昭勁讚Ivy有天份
COLLOR成員Ivy So（蘇雅琳）首次擔正主演的ViuTV劇集，表現亮眼的她連劇中飾演調和中心創辦人的谷德昭亦在IG大讚：
「蘇媽好有天份，經驗咁淺，但係已經唔驚Cam，可以做到自然，已經唔容易，萬丈高樓從地起，有呢個根基，加上觀眾緣，從實戰中進步。另外一位妹妹Sica，戲裡戲外都超高能量，本來冇乜戲嘅幾句嘢，佢可以將啲鬆咗嘅位填番完滿，如果俾佢做《黑暗榮耀》嗰啲奸角，肯定女版少年萬梓良。」
監製爆料：冇諗過Ivy會真身演出
監製張遨揚（Kurt）在IG亦有出po大讚Ivy親身上陣被曱甴爬上頸的演出：
「講多少少，其實初頭我哋係冇諗過Ivy會真身演出，畢竟女神同小強（而家叫小蝦〉擺埋一齊好大膽，拍之前我哋一直物色邊位工作人員願意犧牲做Ivy替身，結果全crew冇人肯制，最後我哋膽粗粗問Ivy，點知佢一口答應，Ivy姐係勁嘅！」
網民讚Ivy：好過大台D新人
網民亦留言大讚Ivy演技比想像中好：「睇唔出係第一次拍劇」、「畀曱甴爬上頭好癲！」「Soma勁專業！一開機就一秒變表情」、「佢好過大台D新人，做戲勁自然，仲要夠膽放真曱甴上頭」、「有潛質，整定係要做演員」、「以為ivyso拍第一套劇仲要女主角一定好生硬，點知都幾自然同做得唔錯」等等。
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