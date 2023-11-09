咖喱黃雅慧｜醫生學歷身高IG介紹！男友視覺比堅尼look公開

咖喱黃雅慧自從ViuTV節目《無制限探險隊》開播以來，便深受觀眾的喜愛。在節目中，她不僅是唯一的女隊員，還擔任隨行軍醫。咖喱（黃雅慧）表現出色，勇於挑戰，甚至比男隊員還要大膽，因此被譽為「女中豪傑」。她大方公開了許多精彩絕倫的鏡頭，其中以泳裝Look亮相的「黃金畫面」更是在網上迅速爆紅， 東方新地將咖喱黃雅慧介紹、IG、各幕前畫面整合，即睇：