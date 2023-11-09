咖喱黃雅慧｜醫生學歷身高IG介紹！男友視覺比堅尼look公開
咖喱黃雅慧介紹＋IG
黃雅慧，藝名咖喱，1993年12月17日出生於英屬香港，是一位香港女藝人。她擁有普通科醫生的資格，曾在屯門醫院的急症室工作約兩個月。2021年，黃雅慧辭去醫生工作，參加了ViuTV的真人秀節目《全民造星IV》，最終在40強止步。目前，她是一名自由身藝人，同時也兼職於醫療美容機構擔任醫生。黃雅慧畢業於香港中文大學醫學院，擅長粵語、英語和普通話。自2021年出道以來，她活躍於娛樂圈至今。
Instagram :curry_wnw
咖哩男友視覺比堅尼look
在無制限探險隊中，咖哩穿著水藍色泳衣，在泳池中介紹非洲的天氣。她解釋說：「大家對非洲的印象通常是非常炎熱，但肯亞位於南半球，加上高原地形的影響，使得那裡全年氣溫相當涼爽。早晨大約是20到25度，而夜晚或凌晨則降至10到15度。現在剛好日落，真的很冷。」節目中還包含了她在泳池嬉戲和遊玩的畫面，展示了她出色的身材，讓節目組表示這是一個讓人難以專心的天氣預報。網民們紛紛留言：「多謝Mike導」、「10星級的黃金畫面get」、「沒人專心聽咖哩講話」、「咖哩真的很正」
咖喱食蚊餅場面！「女中豪傑」稱號由來
身為無制限探險隊唯一女隊員的咖喱也嘗試了蚊子料理。與程人富猶豫不決的樣子相比，咖喱直接一口吃下，獲得網民的高度讚揚，認為她不愧是女中豪傑：「表情很鎮定」、「毫不猶豫地吃下」、「還嘲笑男隊員像小女孩」、「咖喱是醫生，什麼大場面沒見過」、「真有兩下子」。也有網民指出，咖喱吃的並非真正的「蚊子」芝士漢堡，而只是含有少量蚊子的煎蛋，不能與其他人的挑戰相比。
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（圖片來源：ViuTV影片截圖）
醫生咖哩縫合為中彈Mike導縫合傷口
導演Mike在無制限探險隊中親自進行「真人避彈衣測試」。然而，在測試過程中，他突然大聲呼喊並迅速舉手要求停止。當時，他在地上不斷跳動，製片人程人富震驚地表示：「他不會假裝的！如果不是真的很痛，他絕對不會叫停，所以應該是非常痛！」製作團隊隨即要求Mike導脫下避彈衣，檢查傷勢。這時，他們發現一顆橡膠子彈已經打入Mike導的右胸下方，情況緊急，不得不叫救護車。從影片中可以看到，Mike導的傷口在救護員處理後仍在不斷流血。此時，身為隨行軍醫，並曾在瑪麗醫院和屯門醫院工作過的咖哩，立刻上前提供幫助，專業地縫合了傷口。
咖喱做隊醫，件衫貼住個紅十字！（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
咖喱全民造星參賽回顧
咖喱在全民造星比賽中的表現與其他參賽者相比並不特別突出，但她擁有一種照顧他人的親和力，讓不少網民都希望她能成為女團的一員，甚至有成為「女團隊長」的潛質！遺憾的是，在第三輪淘汰賽中，咖喱成為了導師梁祖堯B3組的「死亡名單」一員。在這輪比賽中，不管表現如何，只要隊伍失敗，咖喱就會被淘汰。咖喱在第三輪的比賽中表現出色，無論是自選歌曲還是指定歌曲環節都留下了深刻印象，特別是在指定歌曲環節中，她以小丑女的造型亮相，令導師和評判都感到非常驚喜。然而，面對實力超群的A5組，咖喱最終只能遺憾離場。
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