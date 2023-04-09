嚴選TVB歷代10大「咪神」位位身形勁屈機！元祖新晉咪神個個上榜！
1. 高海寧（三圍：34D、22.5、34.5）
提到「無綫咪神」一定唔少得高海寧。今年36歲的高海寧曾經以大熱姿態參加《2008年度香港小姐競選》，並且入圍最後五強，入行初期一直飾演性感角色，露背、裸肩搏到盡，到近年才開始「封胸」收起性感形象，一改戲路。
2. 陳婉衡（三圍：36E、22、35）
32歲的陳婉衡因為拍攝《3日2夜》和《Go! Yama Girl》大曬性感身形而成功上位。原來陳婉衡亦曾參選《2011年溫哥華華裔小姐競選》和《2012年度香港小姐競選》，當年更因為外貌與歌手泳兒相似，而被稱為「翻版泳兒」。熱愛運動和大自然的陳婉衡經常於社交平台分享做運動、出海的照片大派福利！
3. 徐淑敏（現名：徐菁遙）（三圍:33E、23、33¼）
在2006以天使面孔和豐滿身材成為當年港姐大熱的徐淑敏，在落選後成為無綫的力捧藝人。不過三年後就同富商黃浩結婚，婚後誕下三位女兒，息影專心照顧家庭。今年已經38歲的徐淑敏，無論身形定外貌都零走樣，依然少女味十足。
4. 陳偉琪（現名：陳思圻）（三圍：36E、25.5、35）
2013年回流香港參選港姐的陳偉琪，由入行以來就是非多多，曾經傳出當年有「神秘契爺」為自己拉票，幾年後又因為醉駕而被無綫解約。不過依然無損她的性感形象，大方的陳偉琪不但經常在節目中性感示人，又常於社交平台大派福利！
5. 白雲 (三圍:35E、27、36)
內地出身的TVB咪神白雲曾在綜藝節目《五覺大戰》中擔任神獸天使「講唔猿」而引起網民熱烈討論，之後都參與過不少電視劇如《鐵探》、《不懂撒嬌的女人》，但主要都是擔任閒角。在去年離婚後，白雲一改婚後的低調作風，再次大曬美好身形，更推出性感寫真。
6. 林泳淘 (三圍：32D、23、34.5)
曾參加2012年港姐的林泳淘，在入行後開始擔任《東張西望》主持，每次出外景訪問的時候，都必定身穿緊身小背身加斜孭袋，成功吸引到網民眼球。在2019年正式與無綫解約的林泳淘，於前年與林卓立結婚，並且轉型KOL，繼續於社交平台大曬美好身材。
7. 沈卓盈（三圍：32C、24、34）
沈卓盈於2002年參加「Cover Girl選舉」獲得冠軍後入行，一直在無綫擔任不同節目主持，其中以《最緊要正字》最為人熟悉。雖然沈卓盈在無綫的形象正正經經，但曾幾何時沈卓盈都一度被封為「無綫咪神」。
8. 張秀文（三圍：34D、24、34）
在2010年勇奪港姐亞軍的張秀文，入行後一直浮浮沉沉，直至因穿著泳衣參與直播遊戲節目《超強選擇1分鐘》，才被網民發現原來張秀文一直禾桿冚珍珠，被封為「無綫新一代咪神」。
9. 朱智賢（三圍：32C、23、35）
朱智賢當年以最年長的參選者之一參加2013年的港姐，入行後因在《3日2夜》中大曬身材，加上平時毫不吝惜好身材，經常在社交平台派福利，而獲得網民力捧。不過多年來都有網民認為朱智賢的靚樣比起以前愈來愈精緻，五官輪廓愈來愈立體，幾乎認不出是同一個人，真係有幾分似葉翠翠，網民留言「真係同一個人？」、「同以前差好遠」、「又進化了？」
10. 黃婧靈 波波（上圍：36E）
擁有逼爆36E的24歲波波於16年跟與Youtuber「熊仔頭」拍攝短片而現身於幕前，擔任「熊仔頭女主角」之一，獲網民冠以「熊女郎」。她靠短片《台妹港女大對決!!!》、《小心!!內有美女在脫毛》、《爆機英雄》而為人所熟悉。自2017年加入無綫後，便成為高層曾志偉愛將，備受力捧，近日她主持節目《冇人性教育》，因言行出位，更被封為新一代「性女」。
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