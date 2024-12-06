HBO《哈利波特》「新版石內卜」選角曝光惹粉絲劣評！佛地魔由呢位影帝出演

風靡全球的《哈利波特》系列即將迎來全新的電視劇版本。HBO最近宣布，將攜手原作者J.K.羅琳製作這部期待已久的劇集，計劃於2026年與觀眾見面。不過有傳「石內卜」教授一角將由非裔演員出演，惹來網民留言熱議…

