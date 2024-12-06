HBO《哈利波特》「新版石內卜」選角曝光惹粉絲劣評！佛地魔由呢位影帝出演
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風靡全球的《哈利波特》系列即將迎來全新的電視劇版本。HBO最近宣布，將攜手原作者J.K.羅琳製作這部期待已久的劇集，計劃於2026年與觀眾見面。不過有傳「石內卜」教授一角將由非裔演員出演，惹來網民留言熱議…
新版《哈利波特》石內卜曝光 粉絲：根本不像
Paapa Essiedu被選為飾演「石內卜」教授一角的消息一出，立即在哈利波特的粉絲群體中引發了激烈的反響。石內卜教授這一角色在原著中的形象為皮膚蠟黃、鷹鉤鼻、頭髮油膩，而Paapa Essiedu的選角似乎與原著描述有所出入。雖然原作者J.K.羅琳今次亦有份參與製作，但選角的決定卻讓不少忠實粉絲感到意外：「他根本不像那個角色」、「沒有人能超越原版的石內卜」，紛紛對Paapa Essiedu出演「石內卜」一角感到抗拒。
HBO親自回應 其他選角都惹爭議
面對粉絲的熱烈討論和部分負面反應，HBO表示理解這種情緒，並強調在籌備過程中會慎重考慮各方面的意見。HBO也提到，所有的卡士決定都將在敲定協議後正式確認，呼籲粉絲保持耐心和開放的態度。此外，除了Paapa Essiedu外，還有消息指出，奧斯卡得主Mark Rylance將出演「阿不思·鄧不利多」，而Cillian Murphy可能飾演「佛地魔」。
Paapa Essiedu大起底 曾出演經典神劇《黑鏡》
Paapa Essiedu不是一個無名之輩，他曾與皇家莎士比亞劇團合作，並在《哈姆雷特》和《李爾王》等經典劇目中有著出色的表現。他的演技在劇場界已獲得認可，也曾出演過《黑鏡》、《東方快車謀殺案》和《倫敦黑幫》等影視作品。
圖片來源：YouTube@The Graham Norton Show、《Black Mirror》、電影截圖