哈林愛兒20歲生日打扮屢成焦點 庾澄慶晒合照哭崩：不顧我的反對

庾澄慶（哈林）與前妻伊能靜所生的兒子庾恩利（哈利）不時在IG大晒女性打扮，屢次成為焦點，去年小哈利更正式出道，步父母後塵當上藝人。日前小哈利20歲生日，庾澄慶在社群網突發文感觸留言。
小哈利破格打扮屢成焦點
現年60歲的庾澄慶（哈林）與前妻伊能靜愛情長跑13年，於2000年結婚，並在2002年誕下一子庾恩利（哈利），但到2008年，伊能靜被爆撻著內地演員黃維德，因此二人在2009年宣布離婚，至今兩人已各自組織了新家庭，而小哈利亦被安排到美國升學。畢業後小哈利去年8月正式出道，步父母後塵當上藝人。小哈利過去曾經在IG上載多張大膽女裝打扮照片而備受關注，更引發網民熱烈討論，懷疑他的性向等問題，導致小哈林一度將IG帳號轉為私人，並且刪掉部份照片。而伊能靜曾經公開力撐愛兒：「沒有哪一個性別的人更尊貴」，的確是一位非常開明的好媽媽！
庾澄慶：不顧我的反對！
日前小哈利20歲生日，庾澄慶及伊能靜亦雙雙在社交網發文道賀，並感觸留言。媽媽伊能靜先發文：「再1小時26分鐘，你的19歲的最後一天就過去了。正式開始了你的2字頭。生日快樂，永遠愛你！我的寶貝」。之後庾澄慶亦在Facebbok晒出和小哈利的合照，並配上哭崩emoji感性寫下：「哈利在我心裡停格在孩子的畫面！不顧我的反對！然後⋯就二十歲了！送你人生最重要的祝福就是要健康快樂！Happy Birthday ！」表達對小哈利的愛意。
小哈利被好友曝光多張性感女裝照
小哈利早前在社交網貼出兒時同母親伊能靜的合照，並寫上：「Happy MaMa’s day，愛你，想用一輩子的時間愛你。」雖然他被好友曝光多張在街頭著上性感女裝的照片，令網友大表驚訝，不過小哈利似乎一點都不介意，更在好友的帖文中乘機再祝福阿媽母親節快樂！
其實小哈利曾被發現多次著上女裝影相，在他的社交網中，亦有不少他化上濃妝及著女裝的相和影片，可見小哈利並不介意公開自己的女裝扮相。
據知小哈利曾在好友IG留言「美女把我掰直了，終於」，因而引起外界對他性向的猜測。雖然他從無公開自己性向，不過就曾貼出多張女裝照並留言說：「FEMBOY ERRDAY FEMBOY 4EVER（永遠做女性化男孩）」。
庾澄慶抗拒
有報道指庾澄慶媽媽張正芬是京劇名伶，思想十分傳統，對孫仔的女裝扮相十分抗拒，因此令小哈利更為親近母親伊能靜，他曾在訪問中感謝媽媽伊能靜給予他很大自由度，讓他能做自己。
而伊能靜也對自己兒子十分自豪，常在社交網力讚兒子讀書成績好，多次成為模範生，而且充滿藝術細胞，無論繪畫還是跳舞都非常了得。在兒子女裝扮相被曝光後，伊能靜也曾發文力撐兒子說：「生下來只有人，沒有哪一個性别的人更尊貴。因為生命本身就是尊貴的。」