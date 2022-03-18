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哈林愛兒20歲生日打扮屢成焦點 庾澄慶晒合照哭崩：不顧我的反對

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庾澄慶（哈林）與前妻伊能靜所生的兒子庾恩利（哈利）不時在IG大晒女性打扮，屢次成為焦點，去年小哈利更正式出道，步父母後塵當上藝人。日前小哈利20歲生日，庾澄慶在社群網突發文感觸留言。

小哈利破格打扮屢成焦點

現年60歲的庾澄慶（哈林）與前妻伊能靜愛情長跑13年，於2000年結婚，並在2002年誕下一子庾恩利（哈利），但到2008年，伊能靜被爆撻著內地演員黃維德，因此二人在2009年宣布離婚，至今兩人已各自組織了新家庭，而小哈利亦被安排到美國升學。畢業後小哈利去年8月正式出道，步父母後塵當上藝人。小哈利過去曾經在IG上載多張大膽女裝打扮照片而備受關注，更引發網民熱烈討論，懷疑他的性向等問題，導致小哈林一度將IG帳號轉為私人，並且刪掉部份照片。而伊能靜曾經公開力撐愛兒：「沒有哪一個性別的人更尊貴」，的確是一位非常開明的好媽媽！

小哈利 現年60歲的庾澄慶哈林）。
現年60歲的庾澄慶（哈林）。（圖片來源：[email protected] Yu 庾澄慶）
哈林 伊能靜對小哈利一直愛護有加。
伊能靜對小哈利一直愛護有加。（圖片來源：[email protected]伊能靜）
哈林 小哈利去年8月正式出道，步父母後塵當上藝人。
小哈利去年8月正式出道，步父母後塵當上藝人。（圖片來源：[email protected]_my_tinkle）
哈林 小哈利過去曾經在IG上載多張大膽女裝打扮照片而備受關注。
小哈利過去曾經在IG上載多張大膽女裝打扮照片而備受關注。（圖片來源：[email protected]_my_tinkle）
小哈利 小哈林疑因壓力曾一度將IG帳號轉為私人，並且刪掉部份照片。
小哈利疑因壓力一度將IG帳號轉為私人，並且刪掉部份照片。（圖片來源：[email protected]_my_tinkle）

庾澄慶：不顧我的反對！

日前小哈利20歲生日，庾澄慶及伊能靜亦雙雙在社交網發文道賀，並感觸留言。媽媽伊能靜先發文：「再1小時26分鐘，你的19歲的最後一天就過去了。正式開始了你的2字頭。生日快樂，永遠愛你！我的寶貝」。之後庾澄慶亦在Facebbok晒出和小哈利的合照，並配上哭崩emoji感性寫下：「哈利在我心裡停格在孩子的畫面！不顧我的反對！然後⋯就二十歲了！送你人生最重要的祝福就是要健康快樂！Happy Birthday ！」表達對小哈利的愛意。

哈林 小哈利日前20歲生日。
小哈利日前20歲生日。（圖片來源：[email protected]_my_tinkle）
哈林 小哈利 媽媽伊能靜在社交網發文。
媽媽伊能靜在社交網發文。（圖片來源：[email protected]伊能靜）
哈林 小哈利
（圖片來源：[email protected]伊能靜）
哈林 庾澄慶晒出和小哈利的合照，感性祝賀愛兒。
庾澄慶晒出和小哈利的合照，感性祝賀愛兒。（圖片來源：[email protected] Yu 庾澄慶）
哈林 小哈利 圈中不少藝人亦接連送上祝福，同樣身為家長的S.H.E成員Ella陳嘉樺）留言「生日快樂」。
圈中不少藝人亦接連送上祝福，同樣身為家長的S.H.E成員Ella（陳嘉樺）留言「生日快樂」。（圖片來源：[email protected] Yu 庾澄慶）

小哈利被好友曝光多張性感女裝照

小哈利早前在社交網貼出兒時同母親伊能靜的合照，並寫上：「Happy MaMa’s day，愛你，想用一輩子的時間愛你。」雖然他被好友曝光多張在街頭著上性感女裝的照片，令網友大表驚訝，不過小哈利似乎一點都不介意，更在好友的帖文中乘機再祝福阿媽母親節快樂！

哈林 小哈利（Harrison）中文名原本叫庾翰睿，但他在社交網介紹自己叫庾恩利，未知是否已正式改名。
小哈利（Harrison）中文名原本叫庾翰睿，但他在社交網介紹自己叫庾恩利，未知是否已正式改名。（圖片來源：[email protected]_my_tinkle）
08年未鬧婚變前，哈林已經常單拖湊住小哈利。
08年未鬧婚變前，哈林已經常單拖湊住小哈利出巡。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
哈林 小哈利日前趁母親節大晒小時候同母親伊能靜的合照。
小哈利日前趁母親節大晒小時候同母親伊能靜的合照。（圖片來源：[email protected]_my_tinkle）
哈林 小哈利被好友曝光多張在街頭著上性感女裝的照片，他乘機在帖文中再留言祝福阿媽母親節快樂。
小哈利被好友曝光多張在街頭著上性感女裝的照片，亦乘機在帖文中祝福阿媽母親節快樂。（圖片來源：[email protected]_my_tinkle）

其實小哈利曾被發現多次著上女裝影相，在他的社交網中，亦有不少他化上濃妝及著女裝的相和影片，可見小哈利並不介意公開自己的女裝扮相。

哈林 小哈利自己亦有晒出今次著女裝影相前的化妝照。
小哈利不時著女裝。（圖片來源：[email protected]_my_tinkle）
哈林 小哈利已非第一次著女裝。
小哈利化上濃妝示人。（圖片來源：[email protected]_my_tinkle）

據知小哈利曾在好友IG留言「美女把我掰直了，終於」，因而引起外界對他性向的猜測。雖然他從無公開自己性向，不過就曾貼出多張女裝照並留言說：「FEMBOY ERRDAY FEMBOY 4EVER（永遠做女性化男孩）」。

哈林 小哈利過往也曾多次化上濃妝及著上性感女裝。
小哈利過往也曾多次化上濃妝及著上性感女裝。（圖片來源：[email protected]_my_tinkle）
哈林 早幾日小哈利曾貼出與一名索女共歎一碗麵的照片，相中兩人表現親密，不過網友大都認為兩人的關係只是「好姊妹」。
小哈利曾一度貼出與一名索女共歎一碗麵的照片，相中兩人表現親密，不過網友大都認為兩人的關係只是「好姊妹」。（圖片來源：[email protected]_my_tinkle）

庾澄慶抗拒

有報道指庾澄慶媽媽張正芬是京劇名伶，思想十分傳統，對孫仔的女裝扮相十分抗拒，因此令小哈利更為親近母親伊能靜，他曾在訪問中感謝媽媽伊能靜給予他很大自由度，讓他能做自己。

哈林（右一）和母親張正芬（左二）去年曾一同現身參加小哈利（右二）的高中畢業典禮。
庾澄慶和母親張正芬（左二）早年曾一同現身小哈利（右二）的高中畢業典禮。（圖片來源：[email protected] Yu 庾澄慶）

而伊能靜也對自己兒子十分自豪，常在社交網力讚兒子讀書成績好，多次成為模範生，而且充滿藝術細胞，無論繪畫還是跳舞都非常了得。在兒子女裝扮相被曝光後，伊能靜也曾發文力撐兒子說：「生下來只有人，沒有哪一個性别的人更尊貴。因為生命本身就是尊貴的。」

哈林 伊能靜近年不時在微博晒出同小哈利及與第二任丈夫秦昊所生女兒「小米粒」的親密互動，大騷母愛。
伊能靜近年不時在微博晒出同兒子小哈利以及與第二任丈夫秦昊所生女兒「小米粒」的親密互動，大騷母愛。（圖片來源：[email protected]伊能靜）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected] Yu 庾澄慶、[email protected]伊能靜、[email protected]_my_tinkle

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