哪一天我們會紅 1-15集劇情線上看 演員角色介紹/影射香港YouTube網台戰

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ViuTV劇集《哪一天我們會紅》於2025年5月開播，劇集以人氣YouTube頻道的競爭為題材，影射不少現實中的香港網台YouTube競爭事例，劇情講述一群年輕人追逐夢想、爭取成名的故事，主演包括邱彥筒、許軼、張毓軒、蘇振維、鄧濤、岑珈其、謝咏欣及林宣妤等，另有鍾雪瑩友情演出。以下為大家介紹《哪一天我們會紅》1-15集劇情簡介，定時更新
哪一天我們會紅 劇情 結局 劇透 劇集由應智贇導演，劇集以輕鬆幽默的方式呈現，結合友情、競爭與成長元素，反映新世代對「紅」的定義與追求。（圖片來源：ViuTV）
劇集由應智贇導演，劇集以輕鬆幽默的方式呈現，結合友情、競爭與成長元素，反映新世代對「紅」的定義與追求。（圖片來源：ViuTV）

《哪一天我們會紅》劇情介紹：

有多少Subscriber就有幾多戰鬥力﹗我的Follower就是我的價值？Michelle、Jacky和Gthan都是電影系學生，他們苦無入行機會，索性自己攪Channel「無景深」！「無景深」有兩位頗具魅力的KOL：Yannis和Sugar。一次機會，Yannis到一個著名大型Channel「層層疊」客串，使他們的影片開始多了點擊率。正當以為Channel終於捱出頭之際，Yannis郤有意無意地跟「層層疊」的主腦況哥過從甚密……原來Yannis密謀過檔「層層疊」，與「層層疊」台柱Kimchi拍住上 ！他們奇招盡出想留住Yannis，但良禽擇木而棲，Yannis最終選擇過檔﹗為了集齊人數，他們不停物色有潛力爆紅的人材，意外找到精靈古怪 、具個人特色的Anna，五人一同在無邊無際的網絡世界中闖蕩﹗因為他們都好清楚，在社交媒體的年代，真真正正沒有劇本、全城一同參與的「全民造星」，每日都在網絡上上演，比真人Show更真實的故事，比肥皂劇更荒誕的劇情，通通一應俱全。這是一個年輕人追夢的故事，他們揮曬汗水去搏取眼球，燃燒激情去引人注目，「好高鶩遠」，就是最青春的夢想；「貪慕虛榮」，就是自己的遠大前程﹗

第1集劇情：序章

– Follower就係你嘅價值！Subscriber就係你嘅戰鬥力！

第2集劇情：請選擇你人物設定

-劇情待更新

第3集劇情：聯乘就是流量密碼

-劇情待更新

第4集劇情：先讓Channel救貓咪

-劇情待更新

第5集劇情：行く，やまないで！「繼續行，不要停！」

-劇情待更新

第6集劇情：待更新

-劇情待更新

第7集劇情：待更新

-劇情待更新

第8集劇情：待更新

-劇情待更新

第9集劇情：待更新

-劇情待更新

第10集劇情：待更新

-劇情待更新

第11集劇情：待更新

-劇情待更新

第12集劇情：待更新

-劇情待更新

第13集劇情：待更新

-劇情待更新

第14集劇情：待更新

-劇情待更新

第15集劇情：待更新

-劇情待更新

《哪一天我們會紅》演員角色介紹：

無景深

Michelle ➪最叻管數唔上鏡
Gthan ➪專業打手探員G
Jacky ➪自稱YouTube 界王家衛
Sugar ➪透明隱形幕前
Anna ➪KOL 之人肉Wiki

層層疊

況哥 ➪最強大腦
味精 ➪A0 F-BOY
雞粉 ➪人肉廣告牌
Kimchi ➪最紅一姐
Yannis ➪爆紅靚女

Bobby ➪24種人格神經系YouTuber
格拉底&士多甩 ➪情侶YouTuber
修女 ➪好女人荼毒所
林特 ➪演員兼Sugar 男友
Admin ➪醉愛Kimchi
子河車 ➪神經系YouTuber
丙先生
祿監製

無景深成員介紹
演員 角色 簡介
邱彥筒 Michelle 無景深元祖成員
張毓軒 Gthan 無景深元祖成員
蘇振維 Jacky 無景深元祖成員
許軼 Anna 中學生
品學兼優
KOL
鄧濤 Sugar KOL
層層疊成員介紹
演員 角色 簡介
鍾雪瑩 雞粉 層層疊創辦人
黃溢濠 味精 層層疊創辦人
岑珈其 況哥 層層疊創辦人
林宣妤 Kimchi KOL
謝咏欣 Yannis KOL
由無景深跳槽去層層疊

《哪一天我們會紅》導演應智贇開播前感性分享

全新劇集《哪一天我們會紅》即將開播，導演應智贇在開播前於社交平台分享了一段感性文字，以報導形式回顧創作歷程，特別感謝兩位編審「阿風」與「Iris」，稱他們為「救命恩人」，帶領他走出低谷，共同完成這部充滿熱血與挑戰的作品。

感謝「救命恩人」編審鞭策與陪伴 「無景深淵」創作旅程

應智贇坦言，《哪一天我們會紅》的誕生過程充滿艱辛，笑稱製作中有「救命恩人」也有「殺父仇人」。他特別提到兩位編審的眼光與膽識，帶他踏上這段「無景深淵和層層地獄」的創作旅程。他回想，若沒有這部劇，自己可能在行業不景氣的時期逐漸被淘汰，或許只能「泡泡咖啡、耕耕田，天天emo」。這部劇不僅是他事業的轉機，更是一場心靈與熱血的重新定義。

自爆與兩位編審執著與挑剔

在創作過程中，應智贇一度以為自己已傾盡全力，但兩位編審的執著與挑剔將他推向極限。「他倆的執著、挑剔、吹毛求疵，一度把我迫到死角，甚至喘不過氣來，」他寫道。每當他想舉白旗投降時，編審的堅持與追求總能給予他無窮的鼓勵—or as he humorously questions—鞭策。他笑稱，團隊在51天不眠不休的拍攝中，靠著這種「無形又扭曲的力量」支撐前進。

應智贇更分享日常小劇場，模擬與編審的對話：「吓！你唔係咁就過啊？」「DLLM，死就死啦！」這些互動不僅展現團隊間的默契，也反映了創作過程中的激烈碰撞與熱情。他最終感謝阿風與Iris，感謝他們的故事、文字以及對世界的獨特看法，讓他體驗了一次「死而復生」的創作旅程。「感謝你們的麻_煩，感謝你們的選擇，成就了這趟喪心病狂的旅程，」他感性總結，稱兩位編審為他的「救命恩人ss」。

《哪一天我們會紅》以年輕人追逐網絡成名的故事為背景，結合友情與競爭元素，備受期待。應智贇的這段分享不僅展現了導演的真摯情感，也讓觀眾對這部劇的幕後故事更加好奇。劇集即將在ViuTV播出，勢必掀起一波追劇熱潮。

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圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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