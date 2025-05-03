哪一天我們會紅 1-15集劇情線上看 演員角色介紹/影射香港YouTube網台戰

ViuTV劇集《哪一天我們會紅》於2025年5月開播，劇集以人氣YouTube頻道的競爭為題材，影射不少現實中的香港網台YouTube競爭事例，劇情講述一群年輕人追逐夢想、爭取成名的故事，主演包括邱彥筒、許軼、張毓軒、蘇振維、鄧濤、岑珈其、謝咏欣及林宣妤等，另有鍾雪瑩友情演出。以下為大家介紹《哪一天我們會紅》1-15集劇情簡介，定時更新