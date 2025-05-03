哪一天我們會紅 1-15集劇情線上看 演員角色介紹/影射香港YouTube網台戰
《哪一天我們會紅》劇情介紹：
有多少Subscriber就有幾多戰鬥力﹗我的Follower就是我的價值？Michelle、Jacky和Gthan都是電影系學生，他們苦無入行機會，索性自己攪Channel「無景深」！「無景深」有兩位頗具魅力的KOL：Yannis和Sugar。一次機會，Yannis到一個著名大型Channel「層層疊」客串，使他們的影片開始多了點擊率。正當以為Channel終於捱出頭之際，Yannis郤有意無意地跟「層層疊」的主腦況哥過從甚密……原來Yannis密謀過檔「層層疊」，與「層層疊」台柱Kimchi拍住上 ！他們奇招盡出想留住Yannis，但良禽擇木而棲，Yannis最終選擇過檔﹗為了集齊人數，他們不停物色有潛力爆紅的人材，意外找到精靈古怪 、具個人特色的Anna，五人一同在無邊無際的網絡世界中闖蕩﹗因為他們都好清楚，在社交媒體的年代，真真正正沒有劇本、全城一同參與的「全民造星」，每日都在網絡上上演，比真人Show更真實的故事，比肥皂劇更荒誕的劇情，通通一應俱全。這是一個年輕人追夢的故事，他們揮曬汗水去搏取眼球，燃燒激情去引人注目，「好高鶩遠」，就是最青春的夢想；「貪慕虛榮」，就是自己的遠大前程﹗
第1集劇情：序章
– Follower就係你嘅價值！Subscriber就係你嘅戰鬥力！
第2集劇情：請選擇你人物設定
-劇情待更新
第3集劇情：聯乘就是流量密碼
-劇情待更新
第4集劇情：先讓Channel救貓咪
-劇情待更新
第5集劇情：行く，やまないで！「繼續行，不要停！」
-劇情待更新
第6集劇情：待更新
-劇情待更新
第7集劇情：待更新
-劇情待更新
第8集劇情：待更新
-劇情待更新
第9集劇情：待更新
-劇情待更新
第10集劇情：待更新
-劇情待更新
第11集劇情：待更新
-劇情待更新
第12集劇情：待更新
-劇情待更新
第13集劇情：待更新
-劇情待更新
第14集劇情：待更新
-劇情待更新
第15集劇情：待更新
-劇情待更新
《哪一天我們會紅》演員角色介紹：
無景深
Michelle ➪最叻管數唔上鏡
Gthan ➪專業打手探員G
Jacky ➪自稱YouTube 界王家衛
Sugar ➪透明隱形幕前
Anna ➪KOL 之人肉Wiki
層層疊
況哥 ➪最強大腦
味精 ➪A0 F-BOY
雞粉 ➪人肉廣告牌
Kimchi ➪最紅一姐
Yannis ➪爆紅靚女
Bobby ➪24種人格神經系YouTuber
格拉底&士多甩 ➪情侶YouTuber
修女 ➪好女人荼毒所
林特 ➪演員兼Sugar 男友
Admin ➪醉愛Kimchi
子河車 ➪神經系YouTuber
丙先生
祿監製
|無景深成員介紹
|演員
|角色
|簡介
|邱彥筒
|Michelle
|無景深元祖成員
|張毓軒
|Gthan
|無景深元祖成員
|蘇振維
|Jacky
|無景深元祖成員
|許軼
|Anna
|中學生
品學兼優
KOL
|鄧濤
|Sugar
|KOL
|層層疊成員介紹
|演員
|角色
|簡介
|鍾雪瑩
|雞粉
|層層疊創辦人
|黃溢濠
|味精
|層層疊創辦人
|岑珈其
|況哥
|層層疊創辦人
|林宣妤
|Kimchi
|KOL
|謝咏欣
|Yannis
|KOL
由無景深跳槽去層層疊
《哪一天我們會紅》導演應智贇開播前感性分享
全新劇集《哪一天我們會紅》即將開播，導演應智贇在開播前於社交平台分享了一段感性文字，以報導形式回顧創作歷程，特別感謝兩位編審「阿風」與「Iris」，稱他們為「救命恩人」，帶領他走出低谷，共同完成這部充滿熱血與挑戰的作品。
感謝「救命恩人」編審鞭策與陪伴 「無景深淵」創作旅程
應智贇坦言，《哪一天我們會紅》的誕生過程充滿艱辛，笑稱製作中有「救命恩人」也有「殺父仇人」。他特別提到兩位編審的眼光與膽識，帶他踏上這段「無景深淵和層層地獄」的創作旅程。他回想，若沒有這部劇，自己可能在行業不景氣的時期逐漸被淘汰，或許只能「泡泡咖啡、耕耕田，天天emo」。這部劇不僅是他事業的轉機，更是一場心靈與熱血的重新定義。
自爆與兩位編審執著與挑剔
在創作過程中，應智贇一度以為自己已傾盡全力，但兩位編審的執著與挑剔將他推向極限。「他倆的執著、挑剔、吹毛求疵，一度把我迫到死角，甚至喘不過氣來，」他寫道。每當他想舉白旗投降時，編審的堅持與追求總能給予他無窮的鼓勵—or as he humorously questions—鞭策。他笑稱，團隊在51天不眠不休的拍攝中，靠著這種「無形又扭曲的力量」支撐前進。
應智贇更分享日常小劇場，模擬與編審的對話：「吓！你唔係咁就過啊？」「DLLM，死就死啦！」這些互動不僅展現團隊間的默契，也反映了創作過程中的激烈碰撞與熱情。他最終感謝阿風與Iris，感謝他們的故事、文字以及對世界的獨特看法，讓他體驗了一次「死而復生」的創作旅程。「感謝你們的麻_煩，感謝你們的選擇，成就了這趟喪心病狂的旅程，」他感性總結，稱兩位編審為他的「救命恩人ss」。
《哪一天我們會紅》以年輕人追逐網絡成名的故事為背景，結合友情與競爭元素，備受期待。應智贇的這段分享不僅展現了導演的真摯情感，也讓觀眾對這部劇的幕後故事更加好奇。劇集即將在ViuTV播出，勢必掀起一波追劇熱潮。
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