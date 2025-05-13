哪一天我們會紅多多｜21歲林熙彤Hazel喜感演出入屋 甜美形象拍過MC張天賦MV
哪一天我們會紅多多｜21歲Hazel林熙彤飾演情侶Youtuber士多甩
《哪一天我們會紅》Hazel林熙彤飾演「士多甩」：一出場就講到，Jacky 在中學同學聚會重遇當紅情侶系 YouTuber 格拉底（戴玉麒 飾），醉後的格拉底更聲稱要 carry Jacky 一齊聯乘。Michelle 欲促成其事，卻受到格拉底女朋友士多甩（林熙彤 飾）多番阻撓。後來 Michelle 終抓著士多甩的把柄，成功聯乘，為無景深帶來一波流量。
網民讚林熙彤好啱做喜劇
ViuTV官方社交平台還曝光了一段《哪一天我們會紅》未播內幕爆料片段，講到拉圖與多多拉拉重遇，林熙彤同戴玉麒戲子上身，七情上面「賣慘」相當有趣！網民爆笑表示：「戲中戲有d誇，但幾好笑有效果～」、「好想睇戴玉麟（格拉底）Man返一次」、「依D咪戲」。另外，網民又認為林熙彤好啱做喜劇，又靚女，期待她有更多出色演出！
網店模特兒出身 21歲Hazel被封「小李麗珍」
林熙彤2021年已簽約Cool Style Management，成為古天樂旗下藝人，也是ANSONBEAN（陳毅燊）、Anjaylia（陳嘉寶）、盧慧敏（Amy）等的同門師妹。原來Hazel在16歲時已膽粗粗應徵做網店模特兒，因此累積了不少粉絲，現時IG已有超過12萬位Followers。Hazel前幾年在人氣YouTube頻道《試當真》謝票場初現身，已引來不少網民關注，並憑著甜美笑容，獲網民封為「小李麗珍」。
一出道做廣告商新貴 同黃秋生拍廣告
Hazel林熙彤自出道後以甜美形象旋即成為廣告商新貴，最近大街小巷也不難發現她參與的廣告，繼夥拍林海峰與黃秋生的點餐外送平台廣告後，近期她又獲邀接拍了女性衛生用品New Laurier的全新廣告，穿上校服的Hazel，在校園背景下拍攝，盡展青春無敵本錢，進一步提升了其知名度。
「賦女郎」曾出演MC張天賦MV
林熙彤的演藝經歷涵蓋電視劇、電影、MV及廣告等多個領域。在ViuTV劇集《哪一天我們會紅》中，她飾演YouTuber情侶檔「格拉底與士多甩」的「士多甩」，展現了其自然不造作的演技。在電影方面，她參與了2024年上映的《不是你不愛你》，飾演「子欣」一角，並在《久別重逢》中飾演夏文萱的女兒，展現了她在大銀幕上的潛力。此外，她亦參與了多部音樂錄像（MV）的演出，包括張天賦的《老派約會之必要》及梁釗峰的《遺憾與遺憾的一切》，展現了其多才多藝的一面。