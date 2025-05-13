哪一天我們會紅多多｜21歲林熙彤Hazel喜感演出入屋 甜美形象拍過MC張天賦MV

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在ViuTV劇集《哪一天我們會紅》中「士多甩」一角的Hazel林熙彤，雖然年紀細細，但原來幕前經驗多多，曾經同多位娛樂圈前輩合作！

哪一天我們會紅多多｜21歲Hazel林熙彤飾演情侶Youtuber士多甩

《哪一天我們會紅》Hazel林熙彤飾演「士多甩」：一出場就講到，Jacky 在中學同學聚會重遇當紅情侶系 YouTuber 格拉底（戴玉麒 飾），醉後的格拉底更聲稱要 carry Jacky 一齊聯乘。Michelle 欲促成其事，卻受到格拉底女朋友士多甩（林熙彤 飾）多番阻撓。後來 Michelle 終抓著士多甩的把柄，成功聯乘，為無景深帶來一波流量。

林熙彤 「士多甩」由林熙彤飾演（圖片來源：ViuTV）
「士多甩」由林熙彤飾演（圖片來源：ViuTV）
林熙彤 Jacky 在中學同學聚會重遇當紅情侶系 YouTuber 格拉底（戴玉麒 飾）（圖片來源：ViuTV）
Jacky 在中學同學聚會重遇當紅情侶系 YouTuber 格拉底（戴玉麒 飾）（圖片來源：ViuTV）
林熙彤 兩位拍鬧交戲都非常投入！（圖片來源：ViuTV）
兩位拍鬧交戲都非常投入！（圖片來源：ViuTV）

網民讚林熙彤好啱做喜劇

ViuTV官方社交平台還曝光了一段《哪一天我們會紅》未播內幕爆料片段，講到拉圖與多多拉拉重遇，林熙彤同戴玉麒戲子上身，七情上面「賣慘」相當有趣！網民爆笑表示：「戲中戲有d誇，但幾好笑有效果～」、「好想睇戴玉麟（格拉底）Man返一次」、「依D咪戲」。另外，網民又認為林熙彤好啱做喜劇，又靚女，期待她有更多出色演出！

林熙彤 林熙彤同戴玉麒戲子上身，七情上面「賣慘」相當有趣！（圖片來源：ViuTV）
林熙彤同戴玉麒戲子上身，七情上面「賣慘」相當有趣！（圖片來源：ViuTV）

網店模特兒出身 21歲Hazel被封「小李麗珍」

林熙彤2021年已簽約Cool Style Management，成為古天樂旗下藝人，也是ANSONBEAN（陳毅燊）、Anjaylia（陳嘉寶）、盧慧敏（Amy）等的同門師妹。原來Hazel在16歲時已膽粗粗應徵做網店模特兒，因此累積了不少粉絲，現時IG已有超過12萬位Followers。Hazel前幾年在人氣YouTube頻道《試當真》謝票場初現身，已引來不少網民關注，並憑著甜美笑容，獲網民封為「小李麗珍」。

林熙彤 林熙彤2021年已簽約Cool Style Management，成為古天樂旗下藝人（圖片來源：IG@hazel.1120）
林熙彤2021年已簽約Cool Style Management，成為古天樂旗下藝人（圖片來源：[email protected]
林熙彤 Hazel在「試當真謝票場」中首度現身參與遊戲，當時被誤以為是《試當真》新幕前成員，由於樣子甜美聲音嬌嗲，極速引起網民關注。（圖片來源：試當真影片截圖）
Hazel在「試當真謝票場」中首度現身參與遊戲，當時被誤以為是《試當真》新幕前成員，由於樣子甜美聲音嬌嗲，極速引起網民關注。（圖片來源：試當真影片截圖）
林熙彤 Hazel不時會上Now體育台節目《Football Party Room》，同其他嘉賓等一齊睇波。（圖片來源：IG@nowsports.hk）
Hazel不時會上Now體育台節目《Football Party Room》，同其他嘉賓等一齊睇波。（圖片來源：[email protected]

一出道做廣告商新貴 同黃秋生拍廣告

Hazel林熙彤自出道後以甜美形象旋即成為廣告商新貴，最近大街小巷也不難發現她參與的廣告，繼夥拍林海峰與黃秋生的點餐外送平台廣告後，近期她又獲邀接拍了女性衛生用品New Laurier的全新廣告，穿上校服的Hazel，在校園背景下拍攝，盡展青春無敵本錢，進一步提升了其知名度。

林熙彤 Hazel曾經同盧慧敏（Amy Lo）及許恩怡（Natalie）一起拍廣告（圖片來源：廣告圖片）
Hazel曾經同盧慧敏（Amy Lo）及許恩怡（Natalie）一起拍廣告（圖片來源：廣告圖片）
林熙彤 仲有林海峰同黃秋生。（圖片來源：廣告圖片）
仲有林海峰同黃秋生。（圖片來源：廣告圖片）
林熙彤 之後仲有份拍衛生巾廣告。（圖片來源：廣告圖片）
之後仲有份拍衛生巾廣告。（圖片來源：廣告圖片）

「賦女郎」曾出演MC張天賦MV

林熙彤的演藝經歷涵蓋電視劇、電影、MV及廣告等多個領域。在ViuTV劇集《哪一天我們會紅》中，她飾演YouTuber情侶檔「格拉底與士多甩」的「士多甩」，展現了其自然不造作的演技。在電影方面，她參與了2024年上映的《不是你不愛你》，飾演「子欣」一角，並在《久別重逢》中飾演夏文萱的女兒，展現了她在大銀幕上的潛力。此外，她亦參與了多部音樂錄像（MV）的演出，包括張天賦的《老派約會之必要》及梁釗峰的《遺憾與遺憾的一切》，展現了其多才多藝的一面。

林熙彤 曾經同MC張天賦合作拍MV（圖片來源：MV截圖）
曾經同MC張天賦合作拍MV（圖片來源：MV截圖）
林熙彤 （圖片來源：《老派約會之必要》）
（圖片來源：《老派約會之必要》）
林熙彤 此外Hazel又曾衝出香港，為越南歌手Vũ.的歌曲《BƯỚC QUA NHAU》擔任MV女主角，這也是她的MV處女作。（圖片來源：IG@hazel.1120）
此外Hazel又曾衝出香港，為越南歌手Vũ.的歌曲《BƯỚC QUA NHAU》擔任MV女主角，這也是她的MV處女作。（圖片來源：[email protected]

圖片來源：ViuTV、試當真影片截圖、[email protected]、廣告圖片、MV截圖、[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期

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