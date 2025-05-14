哪一天我們會紅｜Admin梁仲恆喊住食蛋糕引追星族共鳴 細膩演出有血有淚

ViuTV劇集《哪一天我們會紅》播出以來口碑持續上升，劇情寫實貼地。第七集中，梁仲恆飾演的宅男「Admin」因偶像失約情緒崩潰，喊住食蛋糕的一幕引起熱議，網民紛紛表示心痛，大讚其演出真摯自然，直封為「今集MVP」。