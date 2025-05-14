哪一天我們會紅｜Admin梁仲恆喊住食蛋糕引追星族共鳴 細膩演出有血有淚
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ViuTV劇集《哪一天我們會紅》播出以來口碑持續上升，劇情寫實貼地。第七集中，梁仲恆飾演的宅男「Admin」因偶像失約情緒崩潰，喊住食蛋糕的一幕引起熱議，網民紛紛表示心痛，大讚其演出真摯自然，直封為「今集MVP」。
梁仲恆演毒男Admin 爆喊食蛋糕感動網民
梁仲恆在《哪一天我們會紅》中飾演痴心毒男「Admin」，為偶像Kimchi（林宣妤飾演）花感情、時間與金錢，身兼Telegram群組及應援組管理員，默默付出。最新一集中，他為偶像精心籌備生日會，卻因對方臨時被男友帶走拍攝YouTube影片而缺席。角色獨自苦等一晚，最終在失落中邊哭邊吃蛋糕，情緒崩潰一幕觸動不少觀眾。網民大讚梁仲恆演出真摯細膩，極具共鳴感。
網民大讚梁仲恆演出 封為「今集MVP」
有網民更直言Admin喊住食蛋糕一幕，媲美《十七年命運週期》中由廖子妤（Fish）的「喊住食蛋糕」經典場面，令不少觀眾感動落淚。觀眾一致認為，梁仲恆堪稱今集MVP：「慘過做兵」、「喊住食蛋糕嗰幕好慘」、「追星嘅你一定會明同好觸動嘅事」等。
梁仲恆學歷公開 曾獲金像獎雙料提名
梁仲恆曾就讀香港培正中學，後於2016年以一級榮譽成績畢業於香港演藝學院戲劇學院，主修表演。2018至2021年間，他為中英劇團全職演員，累積豐富舞台經驗。2021年，他憑電影《媽媽的神奇小子》飾演成年蘇樺偉一角，演出備受好評，更獲第40屆香港電影金像獎「最佳男主角」及「最佳新演員」雙料提名，演技實力備受肯定。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期