哪一天我們會紅｜田啟文演Cap水監製大爆刻薄金句 2大線索疑影射某知名監製
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好戲之人田啟文在ViuTV劇集《哪一天我們會紅》最新一集驚喜客串，飾演「Cap水電影監製」之稱的祿監製。田啟文一出場即憑老練演技成功搶鏡，獲網民激讚為第11集MVP。
田啟文演Cap水監製入型入格 2大點獲讚演技自然
網民大讚田啟文演技自然流暢，幾句對白就勾勒出祿監製對演員、新導演與投資者的三副面孔：一方面就對演員口口聲聲話睇好你，實則虛情假意；對導演則毫不留情，壓到最盡；面對投資者又唱苦情戲，聲稱自己唔想壓榨導演，網民更直指：「嗰200萬去咗邊，唔使講都明。」
同Marf演父女有火花
同時，田啟文與Marf飾演的父女對手戲亦獲好評。傳統電影人對上新世代人氣YouTube頻道主腦，世代衝突搞到兩人關係好有火花。網民認為祿監製覺得「有戲拍邊個想拍YouTube」好正常，又反映出舊有電影圈心態，不過網民就覺得無論從事影視或任何行業，都要學懂擁抱新事物，否則很容易被時代淘汰。
2大線索疑似影射伍健雄
此外，有網民指出祿監製一角或有意影射本地知名電影監製伍健雄，更提出一連串「密碼式」提示，包括「伍健雄」對應「錢富祿」的紅／綠配對，以及「伍」與「祿」的5／6對應，引起一輪網上猜測熱潮。
翁子光唔開名指責行內黑幕
伍健雄曾經拍過多套出名作品，包括《喜愛夜蒲》、《紮職》系列等。不少人聯想到導演翁子光唔開名批評，指其以壓縮預算方式壓榨新導演。當時翁子光曾發文寫道：「香港拍戲總是預算有限，明白的，為省錢可以做很多說起來羞澀的事，可能是為了電影的製作著想，但是某電影製作公司，以拍攝本地製作為名，製作成本左慳右慳，結果是有人利字當頭，中飽私囊，肉眼可見的把製作做到尷尬的因陋就簡，而且這種短視的作風，仍可長年不停有新片推出。」
圖片來源：ViuTV、[email protected]、IG@ngkinhung資料或影片來源：原文刊於新假期