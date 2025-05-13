哪一天我們會紅Yannis｜23歲謝咏欣性感登場掀熱話 曾勇奪金像獎最佳新人獎
廣告
謝咏欣在ViuTV新劇《哪一天我們會紅》中飾演女神Yannis，憑藉曲線身材引發網民熱烈討論。她不僅擁有高顏值與出眾身材，演技同樣受肯定，去年憑《但願人長久》榮膺金馬獎及金像獎「最佳新演員」。
哪一天我們會紅Yannis｜初登場即成焦點
23歲的Yannis（謝咏欣飾）自《哪一天我們會紅》第一集登場，便備受觀眾矚目，迅速成為焦點。Yannis 由「無景深」過檔到知名 channel「層層疊」，人氣咁勁，仲組埋女團！
哪一天我們會紅Yannis｜限定女團Y2K登場！
劇情仲講到，Yannis 聯乘Kimchi（林宣妤飾） 組成最強女團Y2K，為咗上台演出真實歌喉大公開， 兩位嘅魔音真係令人震驚，同佢哋靚女形象有好大反差！
謝咏欣去年勇奪金像獎「最佳新演員」
23歲的謝咏欣憑電影《但願人長久》相繼獲得金馬獎和金像獎的「最佳新演員」，成為雙料得主。頒獎當晚，她由阮經天與陳以文手中接過獎座，站在台上感謝導演、監製及一眾演員拍檔，首次主演電影便獲業界肯定，星途備受看好。
16歲入行 首部電影作品已獲獎
謝咏欣16歲時在旺角街頭被導演發掘，機緣巧合下踏入影壇，2019年參演短片《#林同學退學了》，與盧鎮業（小野）合作，作品更獲第十三屆鮮浪潮國際短片節「最佳攝影」獎項。她曾透露，當時因太投入角色，拍攝結束後在地鐵上情緒崩潰大哭。經歷幾年歷練，現已學懂抽離角色，逐漸建立起專業演員的心態。
謝咏欣私下為宅女一名 熱愛「呢套動漫」
謝咏欣私下性格開朗，自稱是「多話又熱血的宅女」，對動漫情有獨鍾，最愛《咒術迴戰》，同時亦是Marvel粉絲，尤其欣賞《神奇女俠》和《Marvel隊長》等女英雄角色。她曾笑言，如果不是入行拍戲，自己可以長時間困在家中追動畫。
童年時的她曾夢想成為畫家，也曾想過做歌手，卻從沒想過會走上演員之路。結果處女作《但願人長久》讓她一舉成名，先後奪得金馬獎及香港電影導演會頒發的「最佳新演員」，星途備受看好。
圖片來源：ViuTV、《林同學退學了》截圖、[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期