哪一天我們會紅｜無景深成員Sugar鄧濤背景公開 拍攝多個MV 曾與張敬軒合作
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ViuTV全新劇集《哪一天我們會紅》將於2025年5月5日起，逢週一至五21:30喺ViuTV熱播。新晉演員鄧濤喺劇中飾演追夢練習生Sugar，與邱彥筒（Marf）、Day等年輕陣容大鬥演技，成為焦點！
新晉演員鄧濤拍過多個MV 曾同張敬軒合作
鄧濤外型仙氣十足、氣質出眾，自2020年起活躍於MV界，曾擔任多位歌手的MV女主角，包括張敬軒的《賽勒斯的愛》、布志綸的《想再和你看煙花》、魏浚笙的《遺忘了初心的我們》等等。她在鏡頭前的演繹靈動自然，尤其在《賽勒斯的愛》中飾演與末日、AI世界有關的角色，極具未來感，留下深刻印象。
鄧濤演藝學院畢業 同「最美星二代」林愷鈴拍過劇
鄧濤於香港演藝學院畢業，初入行時，曾為RTHK拍攝《浮城絮語》系列的單元故事《遊夢》，擔任女主角。她在劇中飾演「亞彩」，這是一個以「地震」為背景的單元故事。同一單元另一女主角由「最靚星二代」龔慈恩的長女林愷鈴出演，飾演「華滋」。故事圍繞華滋（林愷鈴飾）和亞彩（鄧濤飾）兩位性格迥異的女主角，展開一個平行結構的敘事。執行監製盧鎮業表示，該單元巧妙運用平行結構，呈現出兩位性格迥然不同的女主角之間的碰撞與反差，效果令人滿意，營造了極具吸引力的觀賞體驗。
鄧濤造型百變 光頭都難掩美貌
私底下的鄧濤亦同樣引人注目。她不時在社交平台上分享充滿藝術感的個人照片，造型多變，無論是長髮、短髮，甚至大膽以光頭造型示人，都毫無違和感！
圖片來源：ViuTV、IG@rayso_cw、MV截圖、《浮城絮語》截圖、IG@elizaebyiok資料或影片來源：原文刊於新假期