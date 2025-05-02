哪一天我們會紅｜無景深成員Sugar鄧濤背景公開 拍攝多個MV 曾與張敬軒合作

ViuTV全新劇集《哪一天我們會紅》將於2025年5月5日起，逢週一至五21:30喺ViuTV熱播。新晉演員鄧濤喺劇中飾演追夢練習生Sugar，與邱彥筒（Marf）、Day等年輕陣容大鬥演技，成為焦點！