哪一天我們會紅｜Day許軼旗袍校服look登場 大爆首拍劇搞笑事 網民讚可愛！
哪一天我們會紅 1-15集劇情線上看 演員角色介紹/影射香港YouTube網台戰
許軼旗大爆首拍劇搞笑事
Day（許軼）對參與ViuTV劇《哪一天我們會紅》感到激動萬分，她在IG表示：「唔係因為係自己第一套劇，係真係好開心可以參與到依到劇！」她衷心感謝導演@wenplus、編審@fung.li及@tiiiiris給予她Anna這個角色，並感激幕後團隊在緊張的拍攝日程中與演員們並肩奮戰。她亦感謝服裝造型團隊打造獨特形象，以及化妝師和髮型師每天精心設計她的造型，還有每位劇組人員的悉心照顧。
許軼表示，Anna這個角色讓她度過了輕鬆而充滿活力的幾個月。她說：「有一段時間出左道嘅許軼會好想自己可以去翻學生時期，可以係條街大叫，無啦啦跑，可以唔洗襯得好靚都不減自信，Anna仲要讀書叻 wow🥰 i like anna💓。」她坦言，Anna讓她重拾青春的自由與自信，感受到角色的生命力。
許軼第2集旗袍校服造型登場
Yannis 的離去，令無景深不得不重新招攬新人。一輪 casting 過後，Michelle 最終選定一位自稱為了紅可以毫無底線的中學生 Anna（許軼 飾）。Studio 多了新人加入，與無景深同一屋簷下的神經系 youtuber Bobby（麥沛東 飾）不得不出來要求 Anna 簽署保密協議。在美女多如恆河沙數的網絡世界中，一個鮮明的人設才是能令人突圍而出的最有效方法。如是者，無景深眾人努力為 Anna 和一直沒有人設的 Sugar 找人設。
層層疊那邊也為新加入的 Yannis 尋找合適人設而費盡心思。Yannis 初來乍到，終於認識到層層疊的當紅一姐－Kimchi（林宣妤 飾）。Kimchi 雖然十分親切，Yannis 卻不知為何感到些微的不安⋯⋯
Day許軼激罕以中學眼鏡look現身
COLLAR成員Day許軼出席一個眼鏡品牌活動，激罕以清純眼鏡造型現身，重現她在中學時代的清純眼鏡形象，令現場逾半百Fans到場表現興奮，尖叫聲震撼整個會場！