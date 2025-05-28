哪一天我們會紅｜Day許軼自爆曾cast另1角色 公開再向劍神張家朗落「戰書」

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ViuTV劇集《哪一天我們會紅》上周播畢後廣受好評，在劇中飾演思想獨特的中學生「Anna」嘅COLLAR成員許軼（Day），首次拍劇就獲得網民一致讚賞，更力讚Day係繼隊友Marf後，COLLAR中另一位具演戲潛質的成員。日前（27日）Day出席COLLAR新團綜記者會後接受訪問，就大方分享拍攝時嘅感受……

Day「本色演出」 坦言與Anna有相似之處

Day在《哪一天我們會紅》中獲網民大讚「本色演出」，近日佢接受訪問時就大談自己與「Anna」相似嘅地方：「我中學時都有啲似Anna，都係說話無修飾」，更透露其實自己曾cast過Sugar（鄧濤飾）一角，皆因角色嘅內心世界與自己一樣「摺」。
Day亦稱自己與「Anna」一角在性格上有唔少共鳴：「Anna睇事情嘅角度同其他人唔同」、「講嘢好直接」，不過就澄清其實Anna只係不善社交，而並非有意咁「寸」。

哪一天我們會紅 day Day在《哪一天我們會紅》中獲網民大讚「本色演出」。（圖片來源：youtube@Viu1 HK）
Day在《哪一天我們會紅》中獲網民大讚「本色演出」。（圖片來源：youtube@Viu1 HK）
哪一天我們會紅 day Day在劇中有唔少以學生造型示人嘅場口。（圖片來源：ig@6y_day）
Day在劇中有唔少以學生造型示人嘅場口。（圖片來源：ig@6y_day）
哪一天我們會紅 day Day表示自己與劇中角色「Anna」嘅相似之處都係說話無修飾。（圖片來源：IG@6y_day）
Day表示自己與劇中角色「Anna」嘅相似之處都係說話無修飾。（圖片來源：IG@6y_day）
哪一天我們會紅 day Day更透露透露其實自己曾cast過Sugar（鄧濤飾）一角。（圖片來源：ig@6y_day）
Day更透露透露其實自己曾cast過Sugar（鄧濤飾）一角。（圖片來源：ig@6y_day）
哪一天我們會紅 day （圖片來源：ig@daydaywork_fighterjet）
（圖片來源：ig@daydaywork_fighterjet）

為角色全情投入 鏡頭後化身Anna

作為演戲新手，Day在劇中表現令人眼前一亮。她感謝編劇與導演給予空間，讓她在細節上自由發揮，更透露自己為角色做功課時經常憶起中學時期。而為咗完全進入「Anna」嘅世界，拍攝期間Day更刻意保持樸素打扮：「每日開工都著得超級樸素，T恤、運動衫，孭個環保袋」，務求令自己可以投入Anna嘅世界。Day仲爆笑透露劇集宣傳記招時，自己嘅打扮重回日常時，鄧濤更表示唔認得佢！

哪一天我們會紅 day Day在劇組時多數以T恤、運動衫，孭個環保袋示人。（圖片來源：ig@6y_day）
Day在劇組時多數以T恤、運動衫，孭個環保袋示人。（圖片來源：ig@6y_day）
哪一天我們會紅 day Day為咗可以完全進入角色內心世界落足更功夫。（圖片來源：ig@6y_day）
Day為咗可以完全進入角色內心世界落足更功夫。（圖片來源：ig@6y_day）
哪一天我們會紅 day Day仲爆笑透露劇集宣傳記招時，自己嘅打扮重回日常時，鄧濤更表示唔認得佢！（圖片來源：ig@6y_day）
Day仲爆笑透露劇集宣傳記招時，自己嘅打扮重回日常時，鄧濤更表示唔認得佢！（圖片來源：ig@6y_day）
哪一天我們會紅 day Day在劇外與Anna大不同！（圖片來源：ig@daydaywork_fighterjet）
Day在劇外與Anna大不同！（圖片來源：ig@daydaywork_fighterjet）
哪一天我們會紅 day （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

Day盼第二季再挑機劍神張家朗

Day在劇中以「激光劍」向世一劍神張家朗挑機，更成功引起對方在IG留言回應。她興奮地說：「好開心網民同張家朗好願意投入套劇，同我哋角色溝通，喺角色IG留言，好有趣。」談及若《哪一天我們會紅》開拍第二季，Day笑言希望能與張家朗真正比試：「激光劍係Anna長項，唔知係咪你嘅長項！」再向劍神「挑機」，令人期待假如開拍第二季，會唔會有得睇呢個經典場面。

哪一天我們會紅 day Day在劇中以「激光劍」向世一劍神張家朗挑機，今次更揚言：「激光劍係Anna長項，唔知係咪你嘅長項！」直言如果開拍第2季，希望可以與劍神「挑機」！（圖片來源：youtube@Viu1 HK）
Day在劇中以「激光劍」向世一劍神張家朗挑機，今次更揚言：「激光劍係Anna長項，唔知係咪你嘅長項！」直言如果開拍第2季，希望可以與劍神「挑機」！（圖片來源：youtube@Viu1 HK）
哪一天我們會紅 day Day在劇集《哪一天我們會紅》中，以激光劍向香港劍神張家朗挑機！（圖片來源：ViuTV）
Day在劇集《哪一天我們會紅》中，以激光劍向香港劍神張家朗挑機！（圖片來源：ViuTV）
哪一天我們會紅 day Day仲叫劍神張家朗認輸！（圖片來源：ViuTV）
Day仲叫劍神張家朗認輸！（圖片來源：ViuTV）
哪一天我們會紅 day ViuTV官方Threads帳號亦幫手「尋人」，結果不負有心人，張家朗終於上水回應：「唔好意思遲咗少少。」（圖片來源：ViuTV@threads圖片）
ViuTV官方Threads帳號亦幫手「尋人」，結果不負有心人，張家朗終於上水回應：「唔好意思遲咗少少。」（圖片來源：ViuTV@threads圖片）

撰文：東方新地圖片來源：youtube@Viu1 HK、ig@6y_day、daydaywork_fighterjet資料或影片來源：原文刊於新假期

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