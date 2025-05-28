哪一天我們會紅｜Day許軼自爆曾cast另1角色 公開再向劍神張家朗落「戰書」

ViuTV劇集《哪一天我們會紅》上周播畢後廣受好評，在劇中飾演思想獨特的中學生「Anna」嘅COLLAR成員許軼（Day），首次拍劇就獲得網民一致讚賞，更力讚Day係繼隊友Marf後，COLLAR中另一位具演戲潛質的成員。日前（27日）Day出席COLLAR新團綜記者會後接受訪問，就大方分享拍攝時嘅感受……