哪一天我們會紅｜Day許軼自爆曾cast另1角色 公開再向劍神張家朗落「戰書」
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ViuTV劇集《哪一天我們會紅》上周播畢後廣受好評，在劇中飾演思想獨特的中學生「Anna」嘅COLLAR成員許軼（Day），首次拍劇就獲得網民一致讚賞，更力讚Day係繼隊友Marf後，COLLAR中另一位具演戲潛質的成員。日前（27日）Day出席COLLAR新團綜記者會後接受訪問，就大方分享拍攝時嘅感受……
Day「本色演出」 坦言與Anna有相似之處
Day在《哪一天我們會紅》中獲網民大讚「本色演出」，近日佢接受訪問時就大談自己與「Anna」相似嘅地方：「我中學時都有啲似Anna，都係說話無修飾」，更透露其實自己曾cast過Sugar（鄧濤飾）一角，皆因角色嘅內心世界與自己一樣「摺」。
Day亦稱自己與「Anna」一角在性格上有唔少共鳴：「Anna睇事情嘅角度同其他人唔同」、「講嘢好直接」，不過就澄清其實Anna只係不善社交，而並非有意咁「寸」。
為角色全情投入 鏡頭後化身Anna
作為演戲新手，Day在劇中表現令人眼前一亮。她感謝編劇與導演給予空間，讓她在細節上自由發揮，更透露自己為角色做功課時經常憶起中學時期。而為咗完全進入「Anna」嘅世界，拍攝期間Day更刻意保持樸素打扮：「每日開工都著得超級樸素，T恤、運動衫，孭個環保袋」，務求令自己可以投入Anna嘅世界。Day仲爆笑透露劇集宣傳記招時，自己嘅打扮重回日常時，鄧濤更表示唔認得佢！
Day盼第二季再挑機劍神張家朗
Day在劇中以「激光劍」向世一劍神張家朗挑機，更成功引起對方在IG留言回應。她興奮地說：「好開心網民同張家朗好願意投入套劇，同我哋角色溝通，喺角色IG留言，好有趣。」談及若《哪一天我們會紅》開拍第二季，Day笑言希望能與張家朗真正比試：「激光劍係Anna長項，唔知係咪你嘅長項！」再向劍神「挑機」，令人期待假如開拍第二季，會唔會有得睇呢個經典場面。
撰文：東方新地圖片來源：youtube@Viu1 HK、ig@6y_day、daydaywork_fighterjet資料或影片來源：原文刊於新假期