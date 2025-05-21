哪一天我們會紅｜Marf演技進步獲讚大將風範 超謙虛回應「走紅」過程
廣告
《哪一天我們會紅》踏入結局週，不少觀眾紛紛在社交平台熱議Marf（邱彥筒）的表現，認為她演技明顯進步，更大讚她展現出大將之風，氣場十足！
Marf演技獲觀眾大讚：有大將風範
《哪一天我們會紅》漸漸邁入結局週，不少網民都在社交平台討論Marf（邱彥筒）的表現。網民指Marf所飾演的角色相對嚴肅，身為主角但卻冇乜「搶眼位」，不過就成功考驗到Marf的演技功力。Marf不但要承托整個劇集的戲劇重心，亦需要向其他演員交戲，容許其他演員發揮。
不少觀眾都表示Marf這次表現「收得靜，放得穩」，相當有大將之風。其他網民更指期待Marf演繹其他角色：「發揮自如，非池中物！」、「佢喺那年盛夏、寄了一整個春天的角色都已經好唔同」、「出道幾年就有咁嘅效果 抵讚」等。
除了一班年輕演員之外，Marf亦要同田啟文、麥沛東等一班前輩都有單對單的衝突戲份，就算係超長對白都表現穩定。
Marf自稱冇諗過紅
對於「走紅」這回事，Marf一直有自己的看法。她接受媒體訪問表示，成名從來不是目標，反而更在乎能否透過作品被看見、被認同。相比名氣，她更享受與人分享的過程，無論是剪片還是紀錄生活，都是出於興趣。能夠因此獲得肯定，對她而言已是一種滿足。雖然「紅」這個詞常被解讀為博出位，但Marf就指只要能夠繼續維持生計，就代表要理由繼續西區，能夠邊做喜歡的事邊掙錢，已經是人生的一種勝利。
做Coldplay暖場嘉賓 仍視自己為起步階段
早前登上Coldplay演唱會舞台擔任暖場嘉賓，獲外界大讚一唱成名，不過Marf就認為能夠將熱愛的事情融入日常生活，已經感到好慶幸。即使如今多了人留意與支持，她依然不認為自己已經「紅」，更強調現階段仍處於逐步累積的起點。無論是她個人或COLLAR整隊成員，雖然一直將「國際化」視為方向，但現時仍以香港為主要基地發展，雖然距離真正「走紅」仍有一段路，但已是一個好的開始。
圖片來源：[email protected]、[email protected]、[email protected]、IG@_marifemarife_資料或影片來源：原文刊於新假期