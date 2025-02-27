《哪吒之魔童降世》4大粵語配音員是誰？有偶像歌手Viu TV御用藝人
一文看清《哪吒之魔童降世》4大粵語配音員
1 | 陳沛妍（聲演 兒童哪吒）：昔日TVB小主持
在《哪吒之魔童降世》聲演兒童哪吒的配音員為昔日《放學ICU》的高級小主持陳沛妍。現年21歲的陳沛妍在8歲加入娛樂圈，曾經在《我的特工爺爺》中飾演劉德華的女兒，亦獲薛家燕安排成為女子組合Honey Bees成員之一，至於長大後，陳沛妍亦不時參與幕前演出。
2 | 岑珈其（聲演 少年哪吒）：Viu TV御用藝人
至於少年版哪吒就由ViuTV御用藝人岑珈其配音。現年34歲的岑珈其，近年主要出演ViuTV的節目，包括電視劇《法與情》、《季前賽》和《反起跑線聯盟》和綜藝《膠戰》。岑珈其亦有份參演《破·地獄》，飾演黃子華的弟弟，預計會在《破·地獄》加長版亮相。
3 | 麥子樂（聲演 敖丙）：曾與麥明詩肉搏
《哪吒之魔童降世》的東海龍王的三太子敖丙則由演員麥子樂出演。現年45歲的麥子樂在2004年加入TVB，其中一度轉投HKTV。其中最為觀眾印象深刻的演出，就一定是在2022年與麥明詩在《逐流時代》在天台「激戰」場面，尺度大膽，拍攝期間麥子樂甚至只身穿肉色底褲上陣！
4 | 許廷鏗（聲演 李靖）：TVB出身另立門戶
而歌手許廷鏗就負責聲演哪吒的父親李靖。TVB出身的許廷鏗在2017年與TVB約滿後，一度加盟香港華納唱片，在2022年正式另立門戶，創立個人唱片公司「自許紀錄」，之後先後推出三張大碟，平時都會繼續做牙醫，幫手睇症。
其他粵語配音包括：
《哪吒2》狂熱席捲香港
《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）在香港的上映可謂是一石激起千層浪。上周六（22日）在香港的首日票房達到了6,018,203港元，刷新了香港動畫電影開畫日的票房紀錄，並迅速成為單日票房冠軍。根據資料顯示，開畫三日的累計票房已經衝破了1,500萬港元。不少網民在看完《哪吒2》之後，均建議最好先看完《哪吒之魔童降世》，才有足夠基本配置入場觀看《哪吒2》。
TVB調整黃金檔期迎接哪吒狂熱
為了迎合觀眾的熱情，TVB做出了重大的節目調整。本周五（28日）晚上，TVB將播放《哪吒之魔童降世》（哪吒1），以便觀眾能夠更好地理解和欣賞《哪吒2》。這次調整意味著原定於當晚播出的三線劇集《愛‧回家之開心速遞》、《痞子無間道》和《大奉打更人》將暫停播映一集。不但令《愛‧回家之開心速遞》周五晚原本播出「島大同學會」的劇情亦要讓路順延播放，而周嘉洛主演的倉底劇《痞子無間道》都要讓路停播。不過最後一集的綜藝節目《今晚乜都拗》，則於原定時間晚上十點半播放。
哪吒2｜強勁票房力壓荷里活作品
《哪吒之魔童鬧海》票房衝破122億大關，更榮登全球動畫電影票房榜第一名，力壓多部荷里活作品包括《玩轉腦朋友2》嘅123.19億票房以《魔雪奇緣2》105.41億票房。
《哪吒之魔童鬧海》亦係目前唯一一套非荷里活電影進佔全球影史票房榜第八位的電影，更已經打破美國本土最賣座電影《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars：The Force Awakens）嘅9億3600萬美元（約港幣72億7700萬元）嘅紀錄！